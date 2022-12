Nicht so stille Weihnachten: Das sind Deine GigaTV-Highlights im Dezember

Featured: Die Rückkehr der Ikonen: Das sind Deine GigaTV-Highlights im Februar

Im Februar zelebrieren wir die Rückkehr einiger Ikonen der Film-Geschichte! Neben Michael Myers und den Ghostbusters hält mit GigaTV auch der Terminator Einzug auf Deinen TV. Aber nicht nur Menschen und Maschinen erwarten Dich, sondern auch die lebenden Toten in der letzten Staffel von „The Walking Dead“. Hier kommen Deine GigaTV-Highlights im Februar! Seit zwölf Jahren kämpfen sich die Held:innen in The Walking Dead durch Scharen von Zombies. Mit der aktuellen Staffel soll das jetzt ein Ende finden. Zur deutschen TV-Premiere des zweiten Drittels der elften Staffel verlosen wir in Kooperation mit ProSieben FUN einen Luxus-Gasgrill von Weber! Bist Du eher ein Fan von Literatur-Adaptionen? Dann kannst Du Dich auf die Thomas Mann-Verfilmung „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ freuen. Darin brilliert Jannis Niewöhner in der Titelrolle des umtriebigen, aber charmanten Betrügers. Na, noch immer Ruhepuls? Dann findest Du im kompletten Angebot von GigaTV garantiert ...