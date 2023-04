Weißt Du noch, wie es war, als Du Deinen ersten Disney-Film gesehen hast? Viele der großartigen Geschichten erzählt die legendäre Filmschmiede seit einigen Jahren noch einmal. Auch in Zukunft erwartet Dich eine Neuauflage nach der anderen. Welche neuen Disney-Realverfilmungen geplant sind, liest Du bei uns.

Neue Disney-Realverfilmungen: Alle geplanten Remakes der Klassiker © Peter Pan & Wendy: Ab dem 28. April auf Disney+ streamen © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Seit fast 100 Jahren steht der Name Disney für großartige Momente für die ganze Familie. Gleich mehrere Generationen wuchsen mit den Geschichten von Bambi, Aladdin und Schneewittchen auf. Wahrscheinlich verbindest auch Du unzählige schöne Erlebnisse mit Disney-Filmen. Wenn Du diese noch einmal neu erleben möchtest, haben wir gute Nachrichten für Dich: Der Disney-Konzern produziert seit einigen Jahren Remakes der alten Klassiker — größtenteils deutlich diverser aufgestellt als in der Vergangenheit. 16 neue Disney-Remakes sind aktuell in Planung, manche konkret, andere weniger. Wir haben alle potenziellen Disney-Realverfilmungen der Zukunft für Dich zusammengestellt.

Peter Pan & Wendy: Buch-Klassiker neu verfilmt

Du kannst schon einmal Deinen nächsten Trip ins Nimmerland planen, denn am 28. April 2023 soll „Peter Pan & Wendy“ auf Disney+ anlaufen. In dem Streifen fürchtet sich die junge Wendy (Ever Anderson) davor, kein Kind mehr zu sein. Doch dann lernt sie Peter Pan (Alexander Molony) kennen, der sich weigert, erwachsen zu werden.

Hier erfährst Du mehr zur Disney-Realverfilmung Peter Pan & Wendy!

Arielle, die Meerjungfrau: Die beliebte Nixe im neuen Gewand

Im Trailer zur Disney-Realverfilmung „Arielle, die Meerjungfrau“ erleidet Prinz Eric (Jonah Hauer-King) einen Schiffbruch. Arielle (Halle Bailey) rettet ihn; die beiden scheinen sich zu mögen. Doch Arielles Vater Triton (Javier Bardem) ist von der Rettungsaktion alles andere als begeistert. Dieses Disney-Remake startet am 25. Mai 2023 im Kino!

Schneewittchen: Der erste aller Disney-Filme im Remake

Wie auch andere Disney-Filme wurde „Schneewittchen“ inzwischen von der Zeit überholt. So stehen die „sieben Zwerge“ zum Beispiel in der Kritik, weil sie Stereotype über Kleinwüchsige weitertragen. Das geplante Disney-Remake soll mit diesen Zeichen der Zeit aufräumen — und zwar ab dem 21. März 2024 im Kino!

Lilo & Stitch: Der Zauber von Hawaii im Disney-Remake

„Ohana“ heißt Familie, wie wir seit der Serie „Lilo & Stitch“ wissen. Aktuell arbeitet Disney an einer Neuauflage des beliebten Films. Die Regie der Disney-Realverfilmung soll Dean Fleischer Camp übernehmen, den Du vielleicht durch „Marcel The Shell With Shoes On“ kennst. Auch „Hangover“-Star Zach Galifianakis soll mitwirken. US-Start des Remakes ist laut Collider der 10. Mai 2024.

Mufasa – The Lion King: Die Geschichte des Löwenkönigs

Wenn Mufasas Tod zu den großen Schreckensmomenten Deiner Kindheit gehört, wird Dich folgendes Lebenszeichen freuen: „Mufasa“ nimmt die Vorgeschichte von Simbas Vater unter die Lupe. Laut Regisseur Barry Jenkins soll der Film zwischen Gegenwart und Vergangenheit wechseln. Was das bedeutet, erfährst Du ab dem 4. Juli 2024 im Kino!

Hier liest Du noch mehr über Mufasa!

Hercules: Guy Ritchies zweiter Disney-Film

Mit Disney-Realverfilmungen hat Guy Ritchie schon ein wenig Erfahrung. So setzte der britische Regisseur bereits die „Aladdin“-Neuauflage von 2019 um. Sein nächstes Projekt: ein Remake des erfolgreichen Disney-Streifens „Hercules“. Wann genau die Realverfilmung fertig sein soll, steht leider noch nicht fest.

Aladdin 2: Setzt Guy Ritchie seinen Erfolg fort?

„Aladdin 2“ scheint bisher nur eine grobe Idee zu sein, doch die Zeichen für eine tatsächliche Umsetzung stehen gut. Zum einen, weil Teil eins mit einem Einspielergebnis von knapp einer Milliarde Euro ein voller Erfolg war, zum anderen, weil Guy Ritchie für Teil zwei bereits Ideen hat. Lassen wir uns überraschen!

Hier haben wir Dir alle bisherigen Infos zu Aladdin 2 zusammengestellt.

The Jungle Book 2: Rückkehr in den Urwald ist ungewiss

Noch vor dem Start von „The Jungle Book“ (2016) berichtete der Hollywood Reporter über eine mögliche Fortsetzung des Remakes. Seitdem wurde es allerdings still um das Sequel. Immerhin: In der IMDb ist „The Jungle Book 2“ nach wie vor zu finden; als Starttermin ist das Jahr 2026 angegeben. Wird Regisseur Jon Favreau sein Werk wirklich weiterführen?

The Hunchback Of Notre Dame: Verwirrung um einen Instagram-Beitrag

Was ein Instagram-Post alles bewirken kann: Im März 2023 machte ein Plakat die Runde, auf dem angeblich der Cast für ein Disney-Remake von „The Hunchback Of Notre Dame“ zu sehen war. Produzent Josh Gad gab allerdings schnell Entwarnung und erklärte, dass es sich um eine Fan-Arbeit handele. Ob und wann die Disney-Realverfilmung passieren wird, ist unklar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Josh Gad (@joshgad)

Cruella 2: Das Drehbuch ist in Arbeit

Die gute Nachricht: Eine Fortsetzung zu „Cruella“ soll kommen. Die schlechte Nachricht: Es steht in den Sternen, wann das passieren soll. Im März 2022 gaben die beiden Make-up-Artists Nadia Stacey und Julia Vernon preis, dass bereits ein Drehbuch in Arbeit ist. Bis zur Umsetzung kann es also noch eine ganze Weile dauern.

Tink: Tinker Bell bekommt einmal mehr ihren eigenen Film

Zusätzlich zu Peter Pan & Wendy soll die kleine Fee Tinker Bell ihren eigenen Film bekommen. „Tink“ soll der Streifen heißen — und die Rolle der Produzentin übernimmt keine geringere als Hollywood-Star Reese Witherspoon. Aktuell befindet sich der Film noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Die Hexe und der Zauberer: Dinsey-Remake von Endzeit-Regisseur

Schon seit 2015 soll das Disney.Remake von „Die Hexe und der Zauberer“ in Arbeit sein. 2018 berichtete das Branchenmagazin Variety, dass „28 Weeks Later“-Macher Juan Carlos Fresnadillo die Regie übernehmen werde. Viel mehr wissen wir über die Neuverfilmung noch nicht. Auch ein Starttermin ist bisher nicht bekannt.

Robin Hood: Neues aus dem Nottingham Forest

Auch Meisterdieb „Robin Hood“ soll eine Disney-Realverfilmung spendiert bekommen. Es dürfte sich dabei um eine der schwierigsten Neuverfilmungen handeln – schließlich wurde die Geschichte von Robin Hood bereits unzählige Male erzählt. Wann das Remake anlaufen soll, ist bisher noch nicht bekannt.

Bambi: Zurück in den Wald

Für die meisten von uns war schon das „Bambi“-Original von 1942 ein schönes, aber schockierendes Erlebnis. Der Disney-Klassiker soll nun noch einmal neu aufgelegt werden. Am Drehbuch sollen Geneva Robertson-Dworet („Captain Marvel“) sowie Lindsey Beer („Sierra Burgess Is A Loser“) arbeiten. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

Aristocats: Katzenmusik vom musikalischen Regisseur

Katzen brauchen furchtbar viel Musik – das wissen wir spätestens seit dem Disney-Hit „Aristocats“ von 1970. Anfang 2021 gab der Konzern bekannt, dass ein Disney-Remake des Katzen-Klassikers geplant ist. Die Regie soll passenderweise ein Musiker übernehmen: Questlove von der US-Band The Roots. Wann die neue Disney-Realverfilmung fertig sein soll, ist noch nicht klar.

Vaiana: Dwayne Johnson ergründet seine Heimat

Was kommt dabei raus, wenn Dwayne „The Rock“ Johnson ein „Vaiana“-Remake plant? Keine Ahnung, aber Du wirst es hoffentlich schon bald erfahren. Erst Anfang April 2023 verkündete der Muskelmann mit samoanischen Wurzeln, dass er eine Disney-Neuverfilmung angehen möchte. Einen Starttermin gibt es bisher nicht.

Auf welches Disney-Remake freust Du Dich am meisten und warum? Wir sind auf Deinen Kommentar gespannt!



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Neue Disney-Realverfilmungen: Alle geplanten Remakes der Klassiker kommt von Featured!