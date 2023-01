Nele Neuhaus: Die richtige Reihenfolge ihrer Krimis

Die Taunuskrimis der Autorin haben eine riesige Fangemeinde. Damit Du weißt, an welcher Stelle Du am besten einsteigst, haben wir Dir die Reihenfolge der Bücher von Nele Neuhaus aufgeschrieben. Viel Spaß beim Mitfiebern!

Spannende Fälle im Taunus

Nele Neuhaus hat sich seit der Veröffentlichung ihres Erstlingswerks „Unter Haien“ zu einer der bedeutendsten und beliebtesten deutschen Schriftsteller:innen entwickelt. Zwar verfasst sie auch sehr mitreißende Jugendbücher, am erfolgreichsten sind allerdings ihre Taunuskrimis um das Ermittler:innenduo Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff (später Pia Sander). Für Neulinge stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge sie Nele Neuhaus lesen sollen. Wir haben die Antwort.

Die Reihenfolge der Taunuskrimis von Nele Neuhaus

Mittlerweile umfasst die Geschichte um die beiden Ermittler:innen von Bodenstein und Kirchhoff stolze zehn Bände. Die richtige Reihenfolge der Taunuskrimis entspricht dabei auch ihren jeweiligen Erscheinungsjahren. Und zwar:

• 2006: Eine unbeliebte Frau

• 2007: Mordsfreunde

• 2009: Tiefe Wunden

• 2010: Schneewittchen muss sterben

• 2011: Wer Wind sät

• 2012: Böser Wolf

• 2014: Die Lebenden und die Toten

• 2016: Im Wald

• 2018: Muttertag

• 2021: In ewiger Freundschaft

Wie wichtig ist es, die Krimis von Nele Neuhaus in chronologischer Reihenfolge zu lesen?

Hinsichtlich der eigentlichen Fälle ist es nicht so wichtig, in welcher Reihenfolge Du Nele Neuhaus liest. Die Täter:innen werden zum Abschluss jedes Buches ermittelt, und so bleiben in dieser Hinsicht nur wenige Fragen offen. Anders sieht es allerdings mit der Rahmenhandlung aus. Neuhaus hat mit von Bodenstein und Kirchhoff zwei sehr spannende und vielschichtige Charaktere geschaffen, deren Geschichte im Laufe der zehn Bücher immer weiter erzählt wird.

Wenn Du daher bisher noch kein Buch über das Duo gelesen hast, ist der erste Fall der beste Einstiegspunkt. Danach liest Du die Bücher von Nele Neuhaus in chronologischer Reihenfolge weiter. Besitzt Du aber bisher ein Buch aus der Mitte oder spricht Dich die Handlung einer Geschichte besonders an, findest Du auch so einen guten Einstieg und kommst vielleicht auf den Geschmack, die vorherigen und folgenden Bücher ebenfalls zu verschlingen.

Darum geht es in den Büchern

Egal, ob Du erst einmal in einen Roman hineinlesen möchtest oder Dir vorgenommen hast, Nele Neuhaus der Reihenfolge nach zu schmökern, diese spannenden Fälle erwarten Dich:

Eine unbeliebte Frau

Gleich in ihrem ersten Fall müssen die neuen Partner:innen von Bodenstein und Kirchhoff nicht nur miteinander warm werden, sondern auch direkt zwei Todesfälle untersuchen. Ein erschossener Oberstaatsanwalt und eine junge Frau, die offenbar in den Tod gestürzt ist, bereiten den beiden einiges Kopfzerbrechen.

Mordsfreunde

Als die Hand eines Lehrers und Umweltaktivisten im Elefantengehege des Kronberger Zoos gefunden wird, ist guter Rat teuer. Wer wollte den Tod des beliebten, aber streitbaren Pädagogen?

Tiefe Wunden

Für ihren dritten Fall müssen von Bodenstein und Kirchhoff tief in der Vergangenheit wühlen. Als die Leiche eines Holocaust-Überlebenden in seinem Haus gefunden wird, scheinen die Hintergründe des Mordes bis in das Jahr 1945 zurückzureichen. Die Zeit drängt, denn schon werden weitere Menschen erschossen.

Schneewittchen muss sterben

Mord, Entführung und eine aufgebrachte Meute sind die Zutaten für den vierten Auftrag des Duos. Als ein mutmaßlicher Entführer in sein Heimatdorf zurückkehrt, muss er schon bald um sein Leben fürchten.

Wer Wind sät

Der Kampf für beziehungsweise gegen einen Windpark kostet einen Nachtwächter das Leben. Von Bodenstein und Kirchhoff entdecken allerdings schnell, dass deutlich mehr hinter dem Mord und der darin verwickelten Bürgerinitiative steckt.

Böser Wolf

Der Mord an einer 16-Jährigen wird für die beiden Ermittler:innen zu einer wahren Belastungsprobe. Ihr Blick hinter die gutbürgerliche Fassade der Menschen im Taunus fördert gleich einige dunkle Geheimnisse zu Tage.

Die Lebenden und die Toten

Eine scheinbar unerklärliche Anschlagsserie, der bereits zwei unbescholtene Frauen zum Opfer gefallen sind, sorgt dafür, dass Pia Kirchhoff ihre Flitterwochen verschieben muss. Gemeinsam mit ihrem Partner versucht sie, die Hintergründe der Taten zu ermitteln.

Im Wald

Im achten Fall des Duos wird es für Oliver von Bodenstein persönlich. Was als harmloser Fall von Brandstiftung beginnt, führt schnell zu einem Mord an einer Frau, die der Ermittler noch aus seiner Kindheit kannte. Wie hängen die beiden Fälle zusammen, und was hat das alles mit von Bodensteins Freund zu tun, der 1972 spurlos verschwand?

Muttertag

Ein Leichenfund auf einem alten Fabrikgelände ist erst der Anfang für eine Reihe schrecklicher Entdeckungen, die Oliver von Bodenstein und Pia Sander (ehemals Kirchhoff) in einem Hundezwinger machen. Der Fall bringt die beiden Ermittler:innen an ihre Grenzen.

In ewiger Freundschaft

Eine vermisste Programmleiterin, ihr dementer Vater und die Spuren einer Gewalttat sind der Ausgangspunkt für den bisher letzten Fall des Teams von K11. Fans hoffen allerdings, dass es 2023 genauso aufregend weitergeht.

Die Reihenfolge der Taunuskrimi-Filme nach Nele Neuhaus

Neben den großartigen Büchern gibt es bisher auch neun ZDF-Filme, die auf den Geschichten von Nele Neuhaus basieren. Die Reihenfolge dieser Taunuskrimis unterscheidet sich allerdings vom Ausgangsmaterial.

• 2013: Schneewittchen muss sterben

• 2013: Eine unbeliebte Frau

• 2014: Mordsfreunde

• 2015: Tiefe Wunden

• 2015: Wer Wind sät

• 2016: Böser Wolf (Zweiteiler)

• 2017: Die Lebenden und die Toten (Zweiteiler)

• 2018: Im Wald (Zweiteiler)

• 2022: Muttertag (Zweiteiler)

In allen Filmen spielt Tim Bergmann den Oliver von Bodenstein. Achtmal übernahm Felicitas Woll die Rolle der Pia Sander, nur im bisher letzten Krimi wird sie von Annika Kuhl ersetzt.

Welcher Krimi ist Dein Favorit unter den Büchern von Nele Neuhaus? Verrate es uns gern in einem Kommentar.

Dieser Artikel Nele Neuhaus: Die richtige Reihenfolge ihrer Krimis kommt von Featured!