My Dress-Up Darling: Wann startet Staffel 2?

„The Rising of the Shield Hero” geht mit Staffel 3 weiter, das steht längst fest. Denn diese Serie ist ein Hit! Hier erfährst Du, wann die neuen Folgen der japanischen Animeserie starten und wo Du sie streamen kannst. Staffel 3 von The Rising of the Shield Hero kommt! Das Universum rund um den jungen Helden mit dem Schild wächst und wächst. The Rising of the Shield Hero dürfte eine der derzeit erfolgreichsten Marken des Genres sein. Die Novels und Mangas mit dem Shield Hero wurden millionenfach verkauft, die erste Staffel der TV-Serie gilt als eine der erfolgreichsten Animes des Jahres 2019. Bereits im September 2019 verkündete die On-Demand-Plattform Crunchyroll, dass es eine zweite und dritte Staffel von The Rising of the Shield geben wird. Mehr noch: Die Produktion sei bereits in vollem Gange. Die Community war begeistert, aber die Freude über neue Folgen wurde anschließend doch etwas gedämpft. Wann startet die dritte Staffel der Animeserie? Der Start der ...