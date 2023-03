Monk-Verfilmung: Der neurotische Privatermittler kehrt mit Original-Besetzung zurück

„Den inneren Monk rauslassen“ ist noch immer eine beliebte Phrase, um augenzwinkernd auf Ordnungswahn hinzuweisen. 14 Jahre nach dem Serienende wird der einzig wahre Adrian Monk noch einmal aufs Publikum losgelassen, in seinem ersten Film „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“. Hier sind alle wichtigen Infos zur Monk-Verfilmung für Dich.

2009 endete „Monk“ nach acht Staffeln und mit der Antwort auf die Frage, wer denn nun eigentlich die Frau des Titelhelden ermordet hat. Wobei „Held“ im klassischen Sinne übertrieben wäre. Privatermittler Adrian Monk ist genial wie Sherlock Holmes, aber nach dem plötzlichen Ableben seiner Frau ein Wrack, mit diversen Zwangsneurosen und Angstzuständen.

Davon könnte Mr. Monk‘s Last Case: A Monk Movie handeln

Die genaue Story der kommenden Monk-Verfilmung steht noch in den Sternen. Eine offizielle Synopsis gibt es aber schon. Adrian Monk (Tony Shalhoub) muss einen letzten Fall lösen, der seine Stieftochter Molly Evans (in der Serie gespielt von Alona Tal) betrifft, eine Journalistin und Braut in spe.

Obwohl noch nicht bestätigt, vermuten wir, dass der Film in der Gegenwart spielt, Monk im Ruhestand zeigt und in Seitensträngen erzählt, was in den rund 14 Jahren zwischen Serienende und Film passiert ist.

Für die Monk-Verfilmung kehrt die Originalbesetzung zurück

Wie bei vielen Reboots geht es auch hier um die Frage, welche Gesichter aus der originalen Serie Du zu Gesicht bekommen wirst. Die gute Nachricht: Für die Monk-Verfilmung kehrt ein Großteil der Originalbesetzung zurück. Wir helfen Deinem Gedächtdnis auf die Sprünge und liefern Dir eine Übersicht des bestätigten Casts, inklusive kurzer Rollenbeschreibung:

• Tony Shalhoub als Adrian Monk: Er ist der Protagonist der Serie und ein Meisterdetektiv ähnlich wie Sherlock Holmes oder Hercule Poirot. Nach dem mysteriösen Tod seiner Ehefrau leidet er unter verschiedenen Zwangsstörungen und Ängsten.

• Melora Hardin als Trudy Monk: Sie ist Monks verstorbene Ehefrau und auch Katalysator der Ursprungsserie.

• Ted Levine als Captain Leland Stottlemeyer: Er ist Monks ehemaliger Kollege und Freund, der mit dessen Neurosen nur schwer umgehen kann und sich schnell in seiner Ehre verletzt fühlt. Er ist auch ein klassischer Fall von raue Schale mit weichem Kern.

• Jason Gray-Stanford als Lieutenant Randy Disher: Ein charmant naiver Polizist und Stottlemeyers rechte Hand. Er hat das Herz am rechten Fleck und besitzt einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn.

• Traylor Howard als Natalie Teeger: In der Serie ist sie Monks persönliche Assistentin. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ihre Cleverness aus und hat ein großes Herz für die schrullige Art von Monk.

• Hector Elizondo als Dr. Neven Bell: Er ist in Staffel 7 und 8 Adrian Monks Psychiater.

Unbestätigt ist die Rolle von Monks Stieftochter Molly Evans, die in der letzten Staffel überraschend in sein Leben tritt.

Auf dem Regiestuhl nimmt Randy Zisk Platz, der als Regisseur und Produzent bereits weite Teile der Originalserie verantwortet hat. Das Skript schreibt Andy Breckman, der als leitender Drehbuchautor ebenfalls die Serie maßgeblich formte.

A Monk to the Past: Darum geht es in der Serie

Titelfigur Adrian Monk arbeitete viele Jahre beim San Francisco Police Department und galt dort als aufstrebender Ermittler mit beeindruckenden Fähigkeiten. Nach dem Tod seiner Frau Trudy entwickelt er zahlreiche Phobien (zum Beispiel vor Höhe, Bakterien, Menschenmengen, Milch, Wind und vielem mehr) und scheidet aus dem aktiven Polizeidienst aus. Er stellt daraufhin seine Fähigkeiten als Privatermittler zur Verfügung. Über die Staffeln hinweg befasst sich Monk, in Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Kollegen Captain Leland Stottlemeyer, immer wieder mit kniffligen Fällen und versucht parallel Trudys Mörder zu identifizieren und ausfindig zu machen. Schließlich kann er den Fall lösen und damit abschließen. Das Finale bietet noch einen unerwarteten Twist: Monk lernt zum ersten Mal seine Stieftochter kennen, die ihn (womöglich) vor eine ganz neue Aufgabe stellt: Vater sein.

Fall gelöst: Hier kannst Du die Monk-Verfilmung sehen

Die Serie „Monk“ ist online auf verschiedenen Plattformen als Bezahlinhalt verfügbar, unter anderem auf Amazon Prime Video, das Du mit Vodafone GigaTV ebenfalls nutzen kannst.

Die Monk-Verfilmung entsteht im Auftrag von NBC Universal für das hauseigene Streaming-Angebot Peacock, dessen Inhalt in Deutschland zeitweise von Sky angeboten wurden. Die TV-Serie wurde seinerzeit von RTL ausgestrahlt und ist derzeit im Sendeplan von ZDF Neo. Womöglich findet der Film seinen Weg in eine dieser beiden Mediatheken. Sobald wir mehr wissen, findest Du die Infos hier in diesem Artikel.

Mr. Monks letzter Fall: Ein Monk Film Originaltitel: Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie Genre: Krimi, Komödie Start: tba Laufzeit: tba Altersfreigabe: tba Regie: Randy Zisk Drehbuch: Andy Breckman Basiert auf: „Monk“ (2002 bis 2009); TV-Serie

Auf welche Figuren freust Du Dich in der kommenden Monk-Verfilmung? Verrate es uns gern in den Kommentaren!

Dieser Artikel Monk-Verfilmung: Der neurotische Privatermittler kehrt mit Original-Besetzung zurück kommt von Featured!