Michael B. Jordan wird ab dem 2. März einmal mehr in der Rolle von Adonis Creed im Kino zu sehen sein. Dass der Schauspieler nicht nur als Box-Champion in „Creed III – Rocky’s Legacy “ und seinen Vorgängern glänzt, beweist Dir unsere Top-Liste: Das sind die fünf besten Michael B. Jordan-Filme!

Michael B. Jordan: Die 5 besten Filme mit dem Star aus Creed 3 © Eli Ade / © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

Das „Rocky“-Spin-off „Creed“ geht im Frühjahr in die nunmehr dritte Runde. Erneut spielt Michael B. Jordan die Hauptrolle. Box-Weltmeister Adonis Creed kämpft darin gegen seinen Jugendfreund Damian Anderson (Jonathan Majors). Wann und wo Du Creed 3 demnächst sehen kannst, haben wir hier für Dich zusammengefasst. Bevor es aber so weit ist, empfehlen wir Dir folgende fünf Filme, in denen Michael B. Jordan ebenfalls glänzt.

Du willst Dir die ganze Vorgeschichte rund um Adonis Creed anschauen?

Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

1) Black Panther (2018): Michael B. Jordans erster Marvel-Auftritt

Im Marvel-Superheldenfilm „Black Panther“ spielt Michael B. Jordan den Ex-Söldner Erik Killmonger. Der Bösewicht will verhindern, dass T’Challa alias Black Panther (Chadwick Boseman) rechtmäßiger König von Wakanda wird – einem fiktiven, technologisch hoch entwickelten Staat in Afrika. Erik hat nach Einsätzen in Afghanistan und im Irak schon einige Menschenleben auf dem Gewissen. Für jeden davon ritzt er sich eine Wunde in seine Haut. Dementsprechend sind auf seinem gesamten Körper etliche Narben zu sehen. Angezogen hat Erik eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Vegeta aus dem Kult-Anime „Dragonball“, wie Twitter-User bemerkten. Ob Du dem zustimmst, kannst Du mit GigaTV herausfinden: Black Panther ist aktuell einer von vielen Blockbustern, die Du in der Vodafone Videothek finden kannst.

Black Panther war einer der erfolgreichsten Filme 2018 und landete sogar in den Top-10 der umsatzstärksten Blockbuster aller Zeiten. In der Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forever“ hat der von Jordan gespielte Antagonist nur einen Cameo-Auftritt absolviert. Auch Wakanda Forever steht Dir in der Vodafone Videothek zur Verfügung. Warum der Film mit Michael B. Jordan uns positiv überrascht hat, verraten wir Dir hier:

2) Just Mercy (2019): Jordan kämpft für Gerechtigkeit in einer Bestseller-Verfilmung

„Just Mercy“ basiert auf dem teils autobiografischen New York Times-Bestseller „Just Mercy: A Story of Justice and Redemption“ von Bryan Stevenson. Stevenson (Michael B. Jordan) hat in Harvard promoviert und ist erfolgreicher Anwalt, macht den Job aber nicht des Geldes wegen. Er setzt sich aus Überzeugung für zu Unrecht Verurteilte ein; insbesondere für Menschen, denen die Todesstrafe droht. Ein solcher Fall ist zum Beispiel der von Walter McMillian (Jamie Foxx): Er soll einen brutalen Mord an einer 18-Jährigen begangen haben, die Beweise sprechen allerdings deutlich dagegen. Dennoch wird McMillian schon lange vor seiner Verurteilung in einem Todestrakt untergebracht. Just Mercy thematisiert Justizwillkür und Rassismus.

Der echte Stevenson schreibt in seinem Buch, das hierzulande den Titel „Ohne Gnade“ trägt, dazu: „Als Schwarzer wird man dauernd verdächtigt, beschuldigt, misstrauisch beobachtet, für schuldig befunden und sogar gefürchtet. Die Bürde, die Schwarze damit zu tragen haben, lässt sich nur verstehen, wenn wir uns gründlich mit der Geschichte des Rassenunrechts auseinandersetzen.“

3) Nächster Halt: Fruitvale Station (2013): Die bewegenden letzten 24 Stunden eines Lebens

Auch in dem Drama „Nächster Halt: Fruitvale Station“ geht es im Kern um Rassismus und Polizeigewalt. Fruitvale ist der Name eines Bahnsteigs nahe San Francisco. Dort wurde der damals 22-jährige, unbewaffnete Afroamerikaner Oscar Grant von einem weißen Polizisten erschossen. Sein Tod in der Silvesternacht 2008 war der Auslöser für zahlreiche Proteste, die Aufnahmen vom Tathergang gingen durch das Internet.

Der Film erzählt die letzten 24 Stunden im Leben von Grant (Michael B. Jordan) nach. Er saß wegen Drogen- und Waffen-Besitz im Gefängnis, doch am Silvestermorgen 2008 beschließt er, neu anzufangen und sein Leben in die Hand zu nehmen. So will er etwa mehr für seine Mutter Wanda (Octavia Spencer) da sein und ein besserer Vater für seine vier Jahre alte Tochter werden.

Bei den Kritiker:innen kam der Streifen gut an. epd Film zum Beispiel bezeichnet den Film als „ein würdiges Memento für ein sinnlos verschwendetes Leben“.

4) Tom Clancy’s Gnadenlos (2021): Die Entstehungsgeschichte von John Clark

Dass der 36-Jährige auch in Action-Filmen eine gute Figur macht, beweist die Nummer vier unserer Liste der besten Filme von Michael B. Jordan: In „Tom Clancy’s Gnadenlos“ erfährst Du die Entstehungsgeschichte des Charakters John Clark aus der Jack Ryan-Welt.

Der ehemalige Navy-SEAL-Elitekämpfer John Kelly (Michael B. Jordan) will sich in der Amazon-Produktion am Mördern seiner schwangeren Frau rächen. Russische Soldaten hatten sie als Vergeltung für Kellys Einsatz bei einer vorherigen Mission getötet. Im Laufe der Zeit wird allerdings klar, dass es um viel mehr geht als um eine persönliche Rache-Aktion. Ein Krieg zwischen den USA und Russland könnte drohen.

Wegen der Corona-Pandemie hat die Veröffentlichung von „Gnadenlos“ lange auf sich warten lassen. Paramount Pictures hat den geplanten Kino-Start im Herbst 2020 abgeblasen und die Rechte an Amazon verkauft. Seit Dezember 2021 ist der Film endlich auch hierzulande über Prime Video zum Beispiel via GigaTV abrufbar.

5) Chronicle – wozu bist Du fähig? (2012): Jordan als Teenager mit Superkräften

Nach vielen kleineren Auftritten in Serien wie „The Wire“, „Friday Night Lights“ und „Parenthood“ konnte Michael B. Jordan in „Chronicle – wozu bist Du fähig?“ eine seiner ersten Filmhauptrollen ergattern. Chronicle ist im Found-Footage-Stil gedreht. Die wohl bekanntesten Genre-Vertreter sind „Paranormal Activity“ und „Blair Witch“.

Im Science-Fiction-Film entdecken die drei Teenager Steve (Michael B. Jordan), Andrew (Dane DeHaan) und Matt (Alex Russell) in einem Tunnel ein mysteriöses, leuchtendes Etwas. Am nächsten Tag sind die Erinnerungen daran erloschen, doch die Jungs bemerken auf einmal telekinetische Superkräfte an sich. Zunächst nutzen sie diese, um anderen Streiche zu spielen. Später eskaliert die Lage allerdings, da Andrew seine Kräfte missbraucht. Steve und Matt versuchen, ihn wieder in die richtige Bahn zu lenken.

Welches ist der beste Film mit Michael B. Jordan? War Dein Favorit schon dabei? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

• Black Panther

• Black Panther: Wakanda Forever – ab 17. März

• Fantastic Four

• Space Jam 2

Welches ist der beste Film mit Michael B. Jordan? War Dein Favorit schon dabei? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

