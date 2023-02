MH370: Das verschwundene Flugzeug – die wahre Geschichte hinter der Netflix-Doku

Featured: Der Anruf: Das Ende des Spionagethrillers erklärt

In dem Amazon-Thriller „All the Old Knives” (gestartet am 8. April 2022) verstrickt sich Chris Pine als CIA-Agent in ein Geflecht aus Liebe, Lügen und Verrat – eine hübsch verwickelte Geschichte. Wir erklären das Ende von „Der Anruf”. Der Anruf: Der Held als Verräter In seinem 2015 erschienenen Roman „All the Old Knives” (deutscher Titel: „Der Anruf”) erzählt Autor Olen Steinhauer eine Geschichte aus dem Spionagemilieu. Es geht vordergründig um einen Terroranschlag und um die Enttarnung eines Maulwurfs in den Reihen der CIA. Amazon hat daraus einen stylishen Thriller mit sehr ansehnlicher Besetzung gemacht. Buch wie Film haben einen Kniff: Sie erzählen die Story aus der Perspektive des Verräters. Nach vielen Rückblenden, Wendungen und falschen Fährten ist erst am Ende klar: CIA-Agent Henry Pelham (gespielt von Chris Pine) ist der Maulwurf. Ausgerechnet der Mann, den wir die ganze Zeit begleitet, dem wir vertraut haben. Henry gab nur vor, ein Held mit ...