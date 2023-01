Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2: Endlich kommt die Fortsetzung

Es hat mehr als 40 Jahre gedauert, doch 2023 erscheint tatsächlich „Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2“. Angeteasert hatte Brooks die Fortsetzung bereits im ersten Teil von 1981. Ob Du Dich nun endlich auf „Jews In Space“ freuen darfst?

Seit mehr als 70 Jahren steht Mel Brooks vor und hinter der Kamera. Sein Markenzeichen: Klamauk-Humor mit gesellschaftskritischen Zügen, der ganze Generationen begeistert. Zu den besten Filmen des New Yorkers zählt unter anderem „Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt“, der bereits 1981 anlief. Schon damals versprach ein fiktionaler Trailer am Ende des Streifens eine Fortsetzung. Ob Mel Brooks seinerzeit selbst daran glaubte, dass er diese tatsächlich einmal umsetzen würde? Besser später als nie: Mit 96 Jahren verwirklicht er das Sequel in Form einer Serie.

Am 6. März 2023 läuft die Hulu-Serie Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2 an. Einen neuen Trailer gibt es sogar auch schon.

Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2: Was wir bis jetzt über die Serie wissen

Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2 wird aus insgesamt acht Episoden bestehen, in denen Brooks und sein Team je ein historisches Ereignis parodieren. Der neue Trailer verrät bereits, worum es in der Fortsetzung gehen könnte: So gibt es in der Vorschau Bilder aus dem alten Ägypten zu sehen, ebenso wie aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und der russischen Revolution.

Fans von Teil 1 dürfte vor allem freuen, dass Brooks im Sequel wohl auch die Geschichten umsetzt, die er 1981 nur angerissen hatte. Im Trailer zeigt Brooks zum Beispiel drei Sportkommentator:innen, die aus einer Eishalle berichten – ein Hinweis auf „Hitler On Ice“? An anderer Stelle kommt eine Besatzung vor, die an „Star Trek“ erinnert, aber einen Davidstern auf der Uniform trägt – eine Andeutung auf die „Jews In Space“? Du wirst es ab dem 6. März 2023 erfahren!

Ein hochkarätiger Cast für eine hoffentlich hochkarätige Fortsetzung

Wie so oft führte Mel Brooks für seinen neuen Streifen nicht nur Regie und schrieb das Drehbuch, sondern stellte sich auch höchstpersönlich vor die Kamera. Er wird in gleich mehreren Rollen zu sehen sein. In welchen genau, ist bisher allerdings noch unklar. Darüber hinaus werden auch Nick Kroll, Joe Lo Truglio und Jason Mantzoukas in der Fortsetzung mitspielen. Du kennst die drei Darsteller vielleicht aus der Polizei-Sitcom „Brooklyn Nine-Nine“. In weiteren Rollen werden Komikerin Wanda Sykes, Comedian Ike Barinholtz sowie „Jackass“-Legende Johnny Knoxville zu sehen sein, wie Collider berichtet.

„Ich kann es kaum erwarten, wieder einmal die wahre Wahrheit über all die verlogenen Märchen zu erzählen, die man der Welt als Geschichte verkauft hat“, freute sich Brooks 2021 in einem Interview. Wir auch nicht, Mel!

Welche Hoffnungen hast Du für Mel Brooks – Die verrückte Geschichte der Welt 2? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

