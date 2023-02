Marvels Madame Web: Alles zur neuen Spinnen-Heldin und was bisher zur Comic-Verfilmung bekannt ist

Nicht nur das Marvel Cinematic Universe wächst beständig weiter. Auch Sony baut sein Spider-Man Universum aus: Mit „Madame Web“ soll 2024 eine bisher recht unbekannte Marvel-Heldin auf die große Leinwand kommen. Wer die Spinnen-Dame eigentlich ist und was bisher zum Cast sowie Kinostart der Comic-Verfilmung bekannt ist, verraten wir Dir jetzt.

Die Macher:innen hinter Sonys Spider-Man Universe (kurz: SSU) geben Vollgas und bringen in den kommenden zwei Jahren gleich vier neue Filme an den Start. Zuerst soll „Kraven The Hunter“ anlaufen (5. Oktober 2023) und danach folgt „El Muerto“ (11. Januar 2024). Wann „Venom 3“ rauskommt, wissen wir noch nicht, doch für Februar 2024 planen Sony und Marvel, Madame Web in die Kinos zu bringen. Venom ist inzwischen auch Marvel-Neulingen ein Begriff. Doch Madame Web dürfte bisher nur Marvel-Ultras bekannt sein. Auch Du weißt noch nicht, wer sie ist und was bisher zur Comic-Verfilmung bekannt ist? Dann finde es jetzt heraus!

Marvels Madame Web: Wer ist das eigentlich?

Die Figur Madame Web zu erklären, ist gar nicht so einfach. Laut Marvel-Enzyklopädie hat sich der Hintergrund der Spinnenfrau nämlich mehrfach verändert. So hieß die erste Madame Web eigentlich Cassandra Webb, kam blind zur Welt und entwickelte deshalb eine Hellsichtigkeit. Später wurde sie zur Mentorin der dritten Spider-Woman Mattie Franklin. Franklin wiederum wurde in den Comics von Kraven The Hunter getötet, also schließt sich an dieser Stelle vielleicht ein Kreis zu den Gesamtplänen von Sony und Marvel.

Mit Franklins Tod gingen ihre Kräfte auf die zweite Spider-Woman Julia Carpenter über. Sie hatte ihren ersten Auftritt im Marvel-Comic „Marvel Super Heroes Secret Wars #6“ von 1984. Unter dem Namen Madame Web trat die Figur zum ersten Mal in dem Heft „Amazing Spider-Man #636“ von 2010 auf. Ob Marvel Madame Web nun in der einen oder in der anderen Version verfilmen wird, ist bisher noch nicht klar. Das in der Regel gut informierte Hollywood-Magazin Deadline berichtete im Februar 2022 allerdings, dass es durchaus möglich sei, dass sich die Verfilmung nicht um Cassandra Webb drehen werde.

Das Team und der Cast von Marvels Madame Web

Die Regie von Marvels Madame Web wird die Britin S. J. Clarkson übernehmen, die bisher vor allem als Regisseurin einzelner Serienfolgen in Erscheinung trat. Das Drehbuch steuern Matt Sazama und Burk Sharpless bei, die auch das Skript für „Morbius“ (2022) verfassten. In der Hauptrolle wird Dakota Johnson zu sehen sein, die als Amy Ritter in „The Social Network“ mitspielte und als Anastasia Steele in der „Fifty Shades“-Reihe. Zudem ist sie die Tochter von „Miami Vice“-Hauptdarsteller Don Johnson und Hollywood-Star Melanie Griffith, doch das nur am Rande.

Wie die Dreharbeiten für sie waren, verrät die Schauspielerin hier:

Dakota Johnson reveals initial filming on #MadameWeb is complete: „I don’t think you can be prepped to go into anything like that, but I learned so much.” https://t.co/Jt0KwfBATk pic.twitter.com/hVoK8eNtXS — Variety (@Variety) January 20, 2023

Darüber hinaus wird auch Emma Roberts in Madame Web mitwirken, die Du vielleicht als Hauptdarstellerin der Nickelodeon-Sitcom „Unfabulous“ kennst. Auch Zosia Mamet ist dabei, die zum Beispiel als Joyce Ramsay für „Mad Men“ vor der Kamera stand. Du darfst Dich also nicht nur auf eine neue Geschichte aus dem Hause Marvel freuen, sondern auch auf einen hochkarätigen Cast.

Der Filmstart: Wann kommt Madame Web in die Kinos?

In den USA soll Madame Web am 16. Februar 2024 anlaufen, in Deutschland bereits einen Tag früher. Was die Handlung betrifft, halten wir Dich natürlich hier bei featured auf dem Laufenden!

Welche Marvel-Verfilmungen Du schon 2023 im Kino genießen kannst, verraten wir Dir hier:

Welche Hoffnungen hast Du für Madame Web? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

