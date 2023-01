Das ging ungewöhnlich schnell! Der Horrorfilm „M3gan” ist erst im Januar 2023 in den Kinos gestartet, da wurde auch schon die Fortsetzung „M3gan 2.0” angekündigt. Hier erfährst Du den Starttermin, wessen Mitarbeit bereits bestätigt ist und wie es im Sequel um die Horror-Puppe möglicherweise weitergeht.

M3gan 2.0: Wann startet die Fortsetzung und wie geht es weiter? © © 2023 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

Wann startet M3gan 2.0 in den Kinos?

Bereits wenige Tage nach dem weltweiten Senkrechtstart des Kinofilms „M3gan“ lassen die Macher:innen des Films die Bombe platzen und kündigen den Nachfolger „M3gan 2“ an.

Die Produktionsfirmen Blumhouse und Atomic Monster bestätigen aber nicht nur, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Universal Pictures, verantwortlich für den Vertrieb, gibt sogar das Startdatum der Fortsetzung bekannt. Bereits am 17. Januar 2025 wird die Horrorpuppe mit dem übertriebenen Beschützerinstinkt in die Kinos zurückkehren!

Zwei Jahre musst Du dich also noch gedulden, solltest Du zu den treuen M3gan-Fans zählen.

Der Cast: Mit wem gibt es ein Wiedersehen in M3gan 2.0?

Angesichts der Tatsache, dass derzeit noch am Drehbuch von M3gan 2 gearbeitet wird, ist der Starttermin in knapp zwei Jahren eine sehr sportliche Ankündigung. M3gan-Erfinder und Produzent James Wan und seine Co-Produzent:innen James Blum und Allison Williams lassen sich deshalb auch noch nicht sehr tief in die Karten schauen. Dennoch sind bereits einige Fakten bekannt.

Das Team wird beispielsweise bei Plot und Hauptcast keine Experimente eingehen. Auch für den Nachfolger greift Autorin Akela Cooper zur Feder, um ein spannendes Drehbuch zu verfassen. Für den ersten Teil musste sie sich zugunsten einer Jugendfreigabe etwas bremsen. Ob sie das Skript für M3gan 2.0 deftiger anlegen darf, ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen.

Die Rückkehr der beiden Hauptcharaktere Gemma und Candy ist bereits bestätigt. Erneut wird Allison Williams in die Rolle von Gemma schlüpfen, die im Film für die Entwicklung und die KI der bösartigen Puppe M3ghan verantwortlich zeichnet.

Ihre Nichte Candy wird, wie bereits im ersten Teil, von Violet McGraw dargestellt. Ob Regisseur Gerard Johnstone ebenfalls wieder mit an Bord ist, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt im Dunkeln.

M3gan 2.0: Wie könnte es mit der Story weitergehen?

Achtung, Spoiler: Falls Du M3gan noch nicht gesehen hast, es folgen Infos zum aktuellen Film.

Das Ende von M3gan bietet verschiedene Ansätze für eine Fortsetzung. Denn Gemma und Candy gelang es zwar, Mörderpuppe M3gan zu zerstören. Doch für die Zuschauer*innen ist auch zu sehen, dass sich M3gans KI (Künstliche Intelligenz) retten konnte, indem sie sich selbstständig auf Gemmas Home Assistant hochlädt. Durch diesen geschickten Schachzug stehen M3gans Bewusstsein und der Story von M3gan 2.0 mehrere Wege offen.

Klar dürfte sein, dass sich M3gan an ihren Bezwingerinnen Gemma und Candy rächen möchte. Als Herrin über den Home Assistant wäre es ihr sehr gut möglich, unauffällig Terror auf die beiden ausüben. Durch das Auslösen von unerklärlichen Ereignissen im Haus könnte Sie Gemma und Candy am eigenen Verstand zweifeln lassen oder sogar in Gefahr bringen.

Wahrscheinlich ist allerdings, dass Manipulationen über den Home Assistanten höchstens einen Teil der Geschichte ausmachen und die Fortsetzung im Kern dem Motiv der bösartigen Horrorpuppe treu bleibt. In M3gan 2 braucht diese also für ihr Bewusstsein mit Sicherheit einen neuen Körper. Auch hier sind verschiedene Szenarien denkbar.

Möglicherweise gibt es in Gemmas Forschungslabor weitere Prototypen der M3gan-Puppen. Es ist also denkbar, dass sich die KI über das Internet ins Labor einschleust und die Kontrolle über eine dieser Puppen übernimmt. Sie könnte dann im Alleingang einen Rachefeld starten oder sogar weitere Prototypen zu einer aggressiven M3gan-Truppe rekrutieren!

Vielleicht wird Gemma aufgrund der Ereignisse aber auch von Schuldgefühlen geplagt und entwickelt den Ehrgeiz, diese Fehler auszubessern – indem sie mit M3gan 2.0 eine neue, bessere und sichere Version erschafft.

Was ihr vermutlich auch zunächst gelingt, bis M3gans altes Bewusstsein die neue Version infiltriert und für ihre Zwecke nutzt oder die komplette Kontrolle übernimmt. So oder so, M3gan 2.0 bietet viel Potential für eine spannende Story.

Welche Variante würdest Du Dir wünschen? Oder hast Du eine ganz andere Idee, welche Entwicklung der Plot beim Nachfolger nehmen könnte? Hinterlass uns gerne Deine Meinung in den Kommentaren!

