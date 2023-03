Lycoris Recoil Staffel 2: Wie geht die Animeserie weiter?

Featured: Vampire in the Garden: Alle Infos zur Netflix-Anime-Serie der Attack on Titans-Macher

In der neuen Netflix-Anime-Serie “Vampire in the Garden” finden sich ein Mensch und eine Vampirkönigin zwischen den Fronten eines uralten Krieges wieder. Alle Infos zu dem Fantasy-Action-Abenteuer von den Schöpfern von “Attack on Titans” und was Du über die Handlung, den Release und die Macher der Serie wissen musst, findest Du hier. Vampire, reichlich Blut und eine Fantasy-Dystopie, in der Überleben an oberster Stelle steht: Wer nach Hit-Animes wie Attack on Titan mal wieder Nachschub braucht, könnte jetzt bei Netflix genau an der richtigen Adresse sein. Bei dem Streaming-Giganten startet nämlich mit Vampire in the Garden die nächste große Anime-Eigenproduktion – und die sieht richtig vielversprechend aus! Die Handlung von Vampire in the Garden: Herrschaft der Vampire Einst lebten Menschen und Vampire friedlich Seite an Seite an einem Ort, den sie Paradies nannten. Das ist aber schon lange her. Ein Krieg brach zwischen den beiden Völkern aus. Ein Krieg, den die ...