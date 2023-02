Luden: Alles zu Start, Handlung und Besetzung der Amazon-Prime-Serie

Sex, Drogen, Discofieber: Die neue Amazon-Prime-Serie “Luden – Könige der Reeperbahn” zeigt Dir Hamburgs bekannteste Partymeile in ihrer Hochzeit. Doch wie lang kann die aufrechterhalten werden, wenn Machtkämpfe zwischen Zuhältern, die AIDS-Krise und eine Kokain-Welle alles zu zerstören drohen? Das kannst Du jetzt in Luden herausfinden. Erfahre hier alles zum Release, der Handlung, der Besetzung und was Du sonst noch zu der deutschen Serie wissen musst.

Die Reeperbahn ist mit der Stadt Hamburg verbunden, ähnlich wie die Elbe oder die Geschichte der Hansa. Zahlreiche Mythen ranken sich um die legendäre Straße mitten im Rotlichtbezirk des Stadtteils St. Pauli. Und diesen widmet sich nun die neue Serie Luden – Könige der Reeperbahn bei Amazon Prime Video.

Hinter der deutschen Produktion stecken die Serienschöpfer:innen Niklas Hoffmann (“Blockbustaz”), Rafael Parente (“8 Tage”)und Peter Kocyla (8 Tage). Zugrunde liegt dem Ganzen die wahre Geschichte von Klaus Barkowsky, auch bekannt als „Lamborghini-Klaus” oder der “schöne Klaus”.

Die Handlung von Luden: Der Aufstieg eines Zuhälters

Hamburg in den 1980er Jahren: Die Reeperbahn steigt zu einer der wildesten und bekanntesten Partymeilen Deutschlands auf. Menschen auf der Suche nach Drogen, Sex, Freiheit und wildem Exzess haben auf der Reeperbahn ihren Platz gefunden. Hier werden Träume und Sehnsüchte erfüllt.

In dieser unbändigen Parallelwelt tummeln sich die unterschiedlichsten Gestalten und Persönlichkeiten. Viele von ihnen sind in der gutbürgerlichen Gesellschaft gescheitert und suchen jetzt in den Gassen, Clubs und Hinterhöfen der Reeperbahn nach Verwirklichung und Anerkennung.

Einer von ihnen ist Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer). Der junge Mann will groß rauskommen und wird mithilfe der hartgesottenen Prostituierten Jutta (Jeanette Hain) kurzerhand zum Zuhälter. Ein sogenannter Lude.

Die Straßen sind jedoch hart umkämpft und Klaus merkt schnell, dass er seine Skrupel ablegen muss, wenn er an die Spitze der Branche kommen will. Wird das jedoch ausreichen, um gegen die anrollenden Veränderungen in der Welt bestehen zu können?

Luden-Cast: Wer gehört zur Besetzung der Serie?

Für ihre neue Reeperbahn-Serie haben sich die Macher:innen einen aufregenden Cast zusammengesucht. Auf wen Du Dich in Luden freuen kannst und aus welchen Filmen und Serien Du die Besetzung kennst, verraten wir Dir hier,

Aaron Hilmer als Klaus Barkowsky

Die Hauptrolle von Klaus Barkowsky übernimmt in Luden – Könige der Reeperbahn der deutsche Jungstar Aaron Hilmer. Schon früh bewies sich der heute 23-Jährige in Filmen wie “Einsamkeit und Sex und Mitleid” und “Das schönste Mädchen der Welt”, doch gerade in den vergangenen drei Jahren startet seine Karriere richtig durch.

Seit 2020 war Hilmer in den zwei Staffeln der deutschen Virus-Thriller-Serie “Sløborn” zu sehen, 2022 stand der Schauspieler sogar für die Netflix-Neuverfilmung des Erster-Weltkriegs-Klassikers “Im Westen nichts Neues” vor der Kamera. Das intensive Kriegsdrama ist aktuell für neun Oscars nominiert.

In der Amazon-Prime-Serie Luden zeigt sich Aaron Hilmer nun mit schulterlangem Blondschopf als Reeperbahn-Größe Klaus Barkowsky. Der macht wie sein reales Vorbild im Hamburg der 80er-Jahre von sich reden, als er versucht, im Zuhälter-Geschäft Fuß zu fassen. Bald wird er Teil der sogenannten “Nutella-Bande” und geht auf Konfrontationskurs mit den alteingesessenen Luden.

Jeanette Hain als Jutta

Schauspielerin Jeanette Hain ist in jüngerer Vergangenheit vor allem aus der deutschen Hit-Serie “Babylon Berlin” bekannt. Immerhin war sie dort in drei Staffeln als die Witwe Irmgard Benda zu sehen. Die 54-jährige Münchnerin kann aber bereits auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken und ist bereits seit über 20 Jahren in der deutschen Filmlandschaft tätig.

Wenn nicht in einem “Tatort” oder in “Der Bozen-Krimi” hast Du Jeanette Hain also sicher schon in Filmen wie dem oscarprämierten Drama “Der Vorleser”, Till Schweigers “Honig im Kopf” oder der Künstlerbiografie “Werk ohne Autor” gesehen. Für Amazon Primes Lude schlüpft sie nun in die Rolle von Jutta.

Jutta ist eine Prostituierte auf der Reeperbahn, die so schnell nichts mehr schocken kann. Sie erkennt das Potential in Klaus und wird zu seiner loyalsten Unterstützerin, Ratgeberin und Wegbegleiterin.

Lena Urzendowsky als Manu

Auch Lena Urzendowsky gehört zur Besetzung von Luden. Für Serien-Fans ist die 23-Jährige kein unbekanntes Gesicht, schließlich ist sie seit 2020 in gleich drei hochkarätigen Streaming-Hits zu sehen gewesen. Ob in “How to Sell Drugs Online (Fast)”, dem Netflix-Mystery-Hit “Dark” oder in der Amazon-Prime-Neuauflage von “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”: Urzendowsky ist auf dem besten Weg zum Schauspielstar und Luden ist da nur der nächste Schritt.

In der neuen Reeperbahn-Serie spielt sie Manu. Welche Rolle ihrer Figur in der Serie zukommt, ist vorab aber noch nicht bekannt.

Welche Schauspielerin:innen sind sonst noch dabei?

Zum Cast von Luden zählt aber noch eine Reihe weiterer talentierter Schauspieler:innen. So steckt Dark-Star Stephan Kampwirth hinter der Figur Wolf Hansen, Karsten Antonio Mielke (“Westwall”) ist als Beatle Vogler zu sehen. Nicki von Tempelhoff aus den Serien “Höllgrund” und “Barbaren” übernimmt unterdessen die Rolle von Frida Schulz.

Mit dabei ist außerdem Anne Haug (“Ivie wie Ivie”) als Birgit sowie Burak Yigit (“Dogs of Berlin”) und Lukas Watzl (“Schächten”) als die Kiez-Größen Chinesen-Fritz und Wiener-Peter. Henning Flüsloh spielt den Charakter Andi.

Release: Wann startet Luden bei Amazon Prime Video?

Bis Du Dich in die schäbig-glitzernde Welt der Reeperbahn hineinziehen lassen kannst, vergeht nicht mehr viel Zeit: Die Serie geht bereits am 3. März bei Amazon Prime Video an den Start.

Luden – Könige der Reeperbahn kannst Du übrigens auf Deinem Amazon Prime Video-Account auch mit Vodafone GigaTV anschauen.

Wie gefällt Dir Luden – Könige der Reeperbahn? Sag uns Deine Meinung in den Kommentaren und diskutiere mit!

