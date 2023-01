Lockwood & Co auf Netflix: Alles zu Start, Handlung und Cast der Fantasy-Serie

In London sind die Geister los: Zumindest in der Welt, die in der neuen Netflix-Serie „Lockwood & Co” präsentiert wird. Wann das Fantasy-Abenteuer startet, worum es genau geht und wer zum Cast gehört, erfährst Du hier.

Der Start von Lockwood & Co: Wann ist der Release auf Netflix?

Nach „A Babysitter’s Guide To Monster Hunting”, „Nightbooks” und zuletzt „Gänsehaut um Mitternacht” versucht es Netflix nun ein weiteres Mal mit einer Jugendbuchreihen-Adaption aus dem Fantasy-Gruselgenre. Ob die Serie Lockwood & Co einen erfolgreicheren Weg als ihre geistigen Vorgänger einschlägt? Das wird sich ab dem 27. Januar zeigen, wenn die abenteuerliche Geisterjagd auf Netflix startet.

Lockwood & Co basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Jonathan Stroud, deren fünf Bände zwischen 2013 und 2017 erschienen. Für die Netflix-Adaption zeichnet Joe Cornish („Attack the Block”) verantwortlich, der nicht nur als Chefautor der Serie fungiert, sondern auch bei zwei der acht Episoden die Regie übernahm.

Lockwood & Co – Die Handlung: Willkommen in der Geisterstadt London

In Lockwood & Co wird London bereits seit vielen Jahrzehnten von Geistern geplagt. Aus einem mysteriösen Grund, den niemand kennt, verschwinden viele Tote nämlich nicht ins Jenseits, sondern suchen die noch lebenden Einwohner:innen von Großbritanniens Hauptstadt heim. Ein Problem, dem sich allerlei selbst gegründete Agenturen verschrieben haben, indem sie auf Geisterjagd gehen.

Eine dieser Agenturen sticht jedoch ganz besonders heraus: Lockwood & Co. Diese setzt sich nämlich ausschließlich aus Jugendlichen zusammen: Dem Gründer und Namensgeber Anthony Lockwood (Cameron Chapman), seinem guten Freund und Stellvertreter George Karim (Ali Hadji-Heshmati) und der neu zum Team gestoßenen Lucy Carlyle (Ruby Stokes).

Da sie die einzige Geisterjäger-Truppe ohne einen beratenden Erwachsenen sind, haben sie mit zahlreichen Vorurteilen potenzieller Kund:innen und dem Spott ihrer Konkurrenz zu kämpfen. Als sich aber herausstellt, dass Lucy ungeahnte übernatürliche Kräfte besitzt, wendet sich schnell das Blatt und Lockwood & Co wird zum größten Trumpf im Kampf gegen das paranormale Böse.

Der Lockwood & Co-Cast: Wer gehört zur Besetzung der Fantasy-Serie?

Ruby Stokes als Lucy Carlyle

Entertainment liegt Ruby Stokes wohl im Blut, schließlich gehörte sie in der Vergangenheit dem Londoner Jugendzirkus an. Da verwundert es kaum, dass die Britin bereits als Zehnjährige ihr Debüt vor der Kamera feierte. Nur wenige Jahre danach ergatterte sie ihr erstes größeres Schauspielengagement, als sie in zwei Episoden der Historienserie „Da Vinci’s Demons” zu sehen war. Es folgten unter anderem Auftritte im Drama „Una und Ray” sowie in der gefeierten Netflix-Serie „Bridgerton”.

Nun ist Stokes erstmals als Hauptdarstellerin für den Streaming-Giganten im Einsatz: In der Serie Lockwood & Co spielt die 22-Jährige die übernatürlich begabte Lucy Carlyle, die zu einer Schlüsselfigur im Kampf gegen die Geisterwelt Londons avanciert.

Cameron Chapman als Anthony Lockwood

Für Stokes’ Kollegen Cameron Chapman müssen die Dreharbeiten zu Lockwood & Co fast noch ein bisschen aufregender gewesen sein. Der 20-Jährige betritt in der Netflix-Serie nämlich absolutes Neuland und feiert gar sein Debüt als Schauspieler.

Chapman übernimmt darin die Rolle des tapferen und entschlossenen Anthony Lockwood, den Gründer der titelgebenden Agentur und Anführer des jugendlichen Geisterjäger-Teams.

Ali Hadji-Heshmati als George Karim

Auch Ali Hadji-Heshmati ist ein noch recht unbeschriebenes Blatt in der Schauspielbranche. Bisher stand er lediglich für einzelne Episoden von drei hierzulande eher unbekannten Serien (unter anderem „Holby City”) vor der Kamera.

Mit seiner Rolle des George Karim in Lockwood & Co könnte nun sein Durchbruch erfolgen, sofern die Serie Anklang beim Netflix-Publikum findet.

Möchtest Du eine 2. Staffel von Lockwood & Co sehen? Verrate uns Deine Meinung zur Netflix-Serie in den Kommentaren!

