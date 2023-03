Le Roi des ombres auf Netflix: Alle Infos zum französischen Krimidrama

Im neuen Netflix-Film „Le Roi des ombres” herrscht ein brutaler Bandenkrieg, in dem sich auch zwei Halbbrüder gegenüberstehen. Genauere Infos zu Handlung und Besetzung des französischen Dramas erhältst Du hier.

Seit dem 17. März läuft das Krimidrama Le Roi des ombres auf Netflix und hat sich dort prompt in den Top 10-Charts festgesetzt. Regie und Drehbuch des Films übernahm der Franzose Marc Fouchard, der zuvor unter anderem den Tanzfilm „Break” und das Drama „Out of the World” inszenierte.

Die Geschichte von Le Roi des ombres basiert lose auf der uralten afrikanischen Legende von Sundiata Keïta, der 1235 zum ersten Herrscher des Königreichs Mali wurde. Dessen Mythos diente bereits als Inspiration für Disneys Zeichentrick-Klassiker „Der König der Löwen”.

Le Roi des ombres – Die Handlung: Darum geht es im Netflix-Film

Die Halbbrüder Adama (Alassane Diong) und Ibrahim (Kaaris) könnten kaum unterschiedlicher sein. Während letzterer als Teenager auf die schiefe Bahn geriet und nun als Kopf einer Drogenbande fungiert, unterstützt der jüngere und seit einem Unfall blinde Adama ihren gemeinsamen Vater Ousmane (Issaka Sawadogo) in dessen Restaurantbetrieb.

Der ohnehin schon schwelende Konflikt zwischen den Brüdern weitet sich zu einer Art Familienkrieg aus, als Ousmane stirbt. Ibrahim will daraufhin nämlich Geschäft und Geld seines Vaters an sich reißen, was Adama als Bedrohung für das Vermächtnis Ousmanes ansieht.

Um den Rest seiner Familie zu beschützen, stellt sich Adama mutig seinem gewalttätigen Bruder entgegen. Seine Blindheit ist dabei jedoch nur scheinbar ein Nachteil, denn der junge Mann versteht es ausgezeichnet, seine anderen Sinne im Kampf zu nutzen. Wird er Ibrahim besiegen können?

Der Cast von Le Roi des ombres: Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Alassane Diong als Adama

Der gebürtige Pariser Alassane Diong ist seit 2017 als Schauspieler tätig und wartet noch auf seinen großen Durchbruch. Wie das funktioniert, konnte er bereits innerhalb seiner Familie beobachten: Sein Onkel ist nämlich niemand Geringeres als Omar Sy, der mit der Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde” berühmt wurde und mittlerweile auch in Hollywood Fuß gefasst hat.

Der 26-jährige Diong stand bisher unter anderem im Thriller „Black Tide” und im Kriegsdrama „Father and Soldier” (als Omar Sys Filmsohn) vor der Kamera. In Le Roi des ombres übernahm er die Hauptrolle des blinden Adama, der seinem kriminellen Bruder Ibrahim die Stirn bieten will.

Kaaris als Ibrahim

Der in der Elfenbeinküste geborene Gnakouri Okou ist in Frankreich vorrangig unter seinem Künstlernamen Kaaris bekannt. Als Rapper veröffentlichte er unter diesem Pseudonym bisher insgesamt acht Studioalben, von denen das jüngste sogar auf Platz 1 der französischen Charts kletterte.

Nebenbei ist der 43-Jährige aber auch als Schauspieler tätig. Unter anderem trat er in den Actionfilmen „Overdrive” und „The Bouncer” sowie in dem Thriller „Banden von Marseille” auf. Le Roi des ombres fügt sich mit seinem harten Thema recht gut in Kaaris Filmographie ein. Er spielt darin den Gangster Ibrahim, der bei seinen kriminellen Geschäften auch keinen Halt vor seiner Familie macht.

