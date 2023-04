Seit Anfang April 2023 beansprucht „Last One Laughing” (LOL) wieder die Gesichtsmuskeln, und zwar sowohl der Teilnehmenden als auch des Publikums. Aber die sechs Folgen sind schnell vorbei. Wenn Du Dich jetzt also fragst, wann und vor allem mit welcher Besetzung es mit LOL Staffel 5 weitergeht, bist Du hier genau richtig.

Last One Laughing: Wer ist in Staffel 5 von LOL dabei? © picture alliance

Zehn Kandidat:innen, ein Studio, und kein Lachen erlaubt: Das Konzept von LOL ist bisher immer gleich. Dabei steht und fällt natürlich alles mit der Auswahl der Stars, die Spielleiter Bully Herbig über seinen Monitor genau beobachtet.

Bisher setzt Amazon stets auf eine Mischung aus erfahrenen Rückkehrer:innen und Neulingen, zudem sind manche der Teilnehmenden Comedy-Profis und andere eher branchenfremd. Wer uns möglicherweise in LOL Staffel 5 erwartet, spekulieren wir im Folgenden.

Wann startet LOL Staffel 5 bei Prime Video?

Bis auf Staffel 2 sind bisher alle LOL-Seasons im April erschienen. Der April 2024 als Starttermin von Last One Laughing Staffel 5 ist daher eine sichere Annahme. Es sei denn, Amazon setzt wie bei der zweiten Season (erschien im Oktober 2021) auf eine halbjährige Pause, was wir allerdings nicht erwarten.

Sobald ein fixes Datum feststeht, informieren wir Dich natürlich hier.

Die LOL-Besetzung: Welche Stars sind (wieder) dabei?

Dass auch in LOL Staffel 5 wieder einige Rückkehrende dabei sind, die schon die ein oder andere Erfahrung mit dem Format sammeln konnten, nehmen wir ebenfalls sicher an.

Gut möglich also, dass Martina Hill oder Hazel Brugger einen dritten Auftritt wagen (genau wie schon Anke Engelke dreimal dabei war). Für Annette Frier und Cordula Stratmann wäre LOL Staffel 5 erst die zweite Runde in dem Format. Beide schieden in Staffel 2 (Annette Frier mit dem fünften Platz), beziehungsweise Staffel 4 (Cordula Stratmann auf Platz 8) eher früh aus.

Dasselbe gilt für Rick Kavanian, der mit Platz 8 in der ersten Staffel definitiv unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Zumindest als Gast-Performer ist er uns dafür erhalten geblieben. Und was ist mit Tedros „Teddy” Teclebrhan? Der Komiker wurde in Staffel 1 im Nu zum Publikumsliebling. Kein Wunder, dass viele Fans ihn gerne wieder bei LOL sähen.

Ob wir vielleicht sogar den vierten Auftritt eines Kandidaten oder einer Kandidatin sehen? Möglich wäre das bei Max Giermann oder Kurt Krömer, die beide in Staffel 4 zum dritten Mal dabei sind.

Diese Kandidat:innen wünschen wir uns für LOL Staffel 5

Auch wenn wir schon einige Hochkaräter:innen in Last One Laughing bewundern durften, ist der deutsche Comedymarkt noch lange nicht erschöpft. Uns fallen immer noch ein paar Namen ein, die um LOL bislang einen Bogen gemacht haben:

Bülent Ceylan

Mit seiner energiegeladenen Art wäre der erfahrene Comedian eine echte Bereicherung für LOL Staffel 5. Aber würde er sich das Lachen verkneifen können? Davon wollen wir uns unbedingt überzeugen.

Joyce Ilg

Joyce Ilg könnte bei LOL für die ein oder andere Überraschung sorgen und auf Anhieb einem großen Publikum bekannt werden. Mit ihrer Erfahrung als Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin passt die Kölnerin perfekt ins Profil der Sendung. Mit „Binge Reloaded” ist sie außerdem bereits bei einem anderen Comedyformat von Prime Video zu Hause.

Simon Gosejohann

Simon Gosejohann könnte die Show von Bully Herbig nutzen, um wieder ins Rampenlicht zu rutschen. Mitte der Nullerjahre war er dank Sendungen wie „Elton vs Simon” nicht aus dem Comedy-TV wegzudenken; später folgten diverse Auftritte bei Joko und Klaas. Die waren übrigens beide schon Kandidaten bei LOL, genau wie Elton.

Die Leiden des jungen Winterscheidt. Welches Joko-Lachunterdrückungs-Level seid ihr gerade?



#LOLDE #LastOneLaughing #BubbleLOL @officiallyjoko pic.twitter.com/m4Rp1RwMHU — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) April 12, 2023

Ilka Bessin

Ilka Bessin zählt nicht zuletzt dank ihrer Paraderolle der Cindy aus Marzahn zu den bekanntesten Komikerinnen hierzulande. In „Binge Reloaded” war sie ebenso dabei wie in Cordula Stratmanns „Schillerstraße”, reichlich Erfahrung auf dem Gebiet der Impro-Comedy bringt sie also mit. Wir finden: Ein Casting von Ilka Bessin für LOL ist längst überfällig.

Wen möchtest Du unbedingt in LOL Staffel 5 sehen? Und wer war Dein bisheriges Highlight? Schreib es uns in die Kommentare!

