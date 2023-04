Näher wirst Du lebensgroßen Dinosauriern wahrscheinlich nie kommen: Bei der neuen Jurassic World-Ausstellung in Köln erkundest Du den legendären Park der Isla Nublar und tauchst in Szenen ein, die vom berühmten Dino-Blockbuster „Jurassic World“ inspiriert sind. Bist Du bereit für eine Entdeckungstour durch die Welt der wilden Giganten?

Jurassic World-Ausstellung in Köln eröffnet: Entdecke Dinos in Lebensgröße © 2023 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Wenn Du schon immer lebensechte Dinosaurier aus der Nähe betrachten wolltest, hast Du jetzt im Kölner ODYSSEUM die Gelegenheit dazu. Hier bringt „Jurassic World: The Exhibition“ den Dino-Park von der Leinwand in die Realität und vermittelt einen Eindruck davon, wie eine Welt mit den Riesen der Urzeit ausgesehen haben könnte. Einen kleinen Vorgeschmack gibt der Trailer zur Dino-Ausstellung:

Jurassic World-Ausstellung mit Raptoren und Baby-Dinos

Die Erlebnisausstellung ist von Universal Pictures’ Jurassic World inspiriert. Besucher:innen schreiten durch die berühmten Tore der Parkanlage auf Isla Nublar und erkunden verschiedene Themenbereiche. Hinter den gewaltigen Eingangstoren empfängt Dich direkt ein meterhoher Brachiosaurus.

Bei dem etwa einstündigen Rundgang über das 2.500 Quadratmeter große Gelände erfährst Du mehr über die Wissenschaft hinter Jurassic World. Außerdem begegnest Du wilden Raptoren wie dem Velociraptor und stehst natürlich auch dem bekanntesten Jäger aller Dinosaurier gegenüber: einem Tyrannosaurus Rex. Darüber hinaus kannst Du mit Baby-Dinos interagieren, darunter Bumpy aus der computeranimierten Serie „Jurassic World: Neue Abenteuer“ von Universal, DreamWorks Animation und Amblin Entertainment. Alle fünf Staffeln laufen aktuell auf Netflix.

Deutschlandpremiere von Jurassic World: The Exhibition im Kölner ODYSSEUM

Ende März hat die Jurassic World-Ausstellung in Köln ihre Tore geöffnet und damit eine Deutschlandpremiere gefeiert.

„Jurassic World: The Exhibition ist die modernste und größte Wanderausstellung, die es derzeit auf dem Markt gibt“, so Andreas Waschk, Geschäftsführer der Explorado Group GmbH, in einer Pressemitteilung. „Besucher:innen können sich in der spektakulären Blockbuster-Ausstellung von Dinosauriern in Lebensgröße begeistern lassen.“

Schon jetzt verzeichnen die Veranstaltenden eine bemerkenswert große Nachfrage: 90.000 Tickets seien bereits verkauft worden. Laut den Veranstaltenden ist die Ausstellung familienfreundlich und für alle Altersgruppen geeignet. Einige Attraktionen könnten für das junge Publikum allerdings etwas gruselig wirken.

Dino-Ausstellung inspiriert von dem legendären Jurassic-Blockbuster

Produziert wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Universal Live Entertainment, NEON und Animax Designs – den Entwickler:innen der lebensechten animierten Dinosaurier. Jurassic World: The Exhibition startete bereits 2016 in Melbourne und tourt seitdem um die Welt. Unter anderem mit Zwischenstopps in London, San Diego, Denver, Dallas, Chicago, Philadelphia, Paris, Madrid, Seoul, Chengdu, Guangzhou und Shanghai.

Knapp fünf Millionen Menschen sollen die Dino-Ausstellung bereits besucht haben. Ron Tan, Executive Chairman und Group CEO von NEON, erklärt: „Wir freuen uns sehr, diese immersive Erlebnisausstellung zum allerersten Mal nach Deutschland zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass dieses aufregende Erlebnis mit der neuesten Technologie von Animax, unseren Animatronic-Experten in den USA, auch für unsere Fans in Deutschland etwas sein wird, auf das sie sich im Jahr 2023 freuen können.“

Bis Ende der Sommerferien soll die Jurassic World-Ausstellung in Köln ihre Tore geöffnet haben. Der Rundgang wird in Deutsch und in Englisch angeboten. Informationen zu den Öffnungszeiten und Ticketpreisen findest Du auf der Website der Jurassic World-Ausstellung.

Wirst Du Dir die Dino-Ausstellung in Köln ansehen? Welche Urzeit-Riesen möchtest Du unbedingt aus der Nähe betrachten? Schreib es uns in die Kommentare!

