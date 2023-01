John Wick: Kapitel 4 im Stream – Alle Infos zum Heimkinostart des Action-Sequels

Die „John Wick”-Reihe gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Action-Franchises der vergangenen zwanzig Jahre. Umso mehr freuen sich Fans auf die kommende Fortsetzung „John Wick: Kapitel 4”, für die Keanu Reeves abermals in die Titelrolle des robusten Ex-Auftragskillers schlüpft. Hier erfährst Du, wann der Film im Kino startet und bekommst alle wichtigen Infos zum Streaming-Release.

In bisher drei John Wick-Filmen hetzte, prügelte und schoss der anzugtragende Assassine um sein Leben. Längst ist die Reihe zum Kult geworden, während Hauptdarsteller Keanu Reeves seinen Status als Action-Ikone weiter zementierte.

Im neuen Teil John Wick: Kapitel 4 muss sich der Titelheld abermals gegen eine Schar von Auftragskiller:innen zur Wehr setzen, die allesamt das horrende Kopfgeld für ihn kassieren wollen. Auf der Hetzjagd rund um den Globus muss John alle Register seiner Kampffähigkeiten ziehen, um überleben zu können. Und wie so oft, geht er dabei nicht zimperlich mit seinen Gegner:innen um.

Alle weiteren Infos zu John Wick: Kapitel 4 findest Du übrigens hier.

John Wick 4: Wann ist der Kinostart in Deutschland?

Wenn Du John Wick: Kapitel 4 auf der größtmöglichen Leinwand erleben willst, solltest Du Dir den 23. März vormerken. An diesem Tag startet die Fortsetzung der Killer-Action nämlich in den deutschen Kinos. Am Erfolg der Vorgänger gemessen, ist mit einer relativ langen Kinoauswertung zu rechnen. Du wirst also vermutlich ein paar Monate Zeit haben, um John Wick 4 auf diese Weise zu sehen.

Welche Kino-Highlights Dich 2023 noch erwarten, kannst Du in unserer großen Jahresübersicht nachlesen.

John Wick 4 streamen: Ab wann ist der Film verfügbar?

Möchtest Du John Wick: Kapitel 4 lieber bequem zu Hause anschauen, ist naturgemäß etwas mehr Geduld gefragt. Der Streaming-Release des Action-Krachers lässt sich zwar zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau vorhersagen, aber vor Sommer 2023 ist es wahrscheinlich noch nicht so weit.

Zum Vergleich: „John Wick: Kapitel 3” erschien im Mai 2019 im Kino und war im Januar 2020 bei Amazon Prime Video erstmals kostenlos innerhalb eines Streaming-Abos verfügbar. Das muss allerdings nicht automatisch bedeuten, dass auch bei John Wick 4 acht Monate bis zur Heimkinopremiere vergehen. Auf mindestens ein halbes Jahr Wartezeit solltest Du Dich aber dennoch einstellen. Wir informieren Dich an dieser Stelle, sobald ein exaktes Datum für den Streaming-Start des Films feststeht.

Als kostenpflichtige Alternativen bleiben Dir natürlich schon vorher die Bezahloptionen bei Amazon Prime und im Sky Store, wo Du den Film vermutlich circa 45 Tage nach Kinostart kaufen oder leihen kannst.

John Wick bekommt eine Prequel-Serie: Alle Infos zum Spin-off „The Continental”.

Netflix, Amazon Prime oder Sky: Wo landet John Wick: Kapitel 4 im Stream?

John Wick: Kapitel 4 wird in Deutschland vom Filmverleih Leonine Distribution vertrieben, der im Januar 2022 eine Lizenzvereinbarung mit Sky schloss. Demnach stehen dem Pay-TV-Anbieter die Erstverwertungsrechte für Leonine-Titel nach dem Kinofenster zu. Aus diesem Grund wird der Film seine Streaming-Premiere voraussichtlich bei WOW (ehemals Sky Ticket) feiern.

Aber auch als Amazon Prime-Abonnent:in hast Du allen Grund zur Freude: Der Streaming-Dienst sicherte sich nämlich die Zweitverwertungsrechte für Produktionen aus dem Leonine-Portfolio. Das bedeutet, dass John Wick 4 nach dem Ablauf des Sky-Fensters exklusiv innerhalb der Abo-Flatrate von Amazon Prime Video verfügbar sein wird.

Als Netflix-Nutzer:in schaust Du wohl zunächst in die Röhre, was John Wick: Kapitel 4 betrifft. Zwar ist es durchaus möglich, dass der Actioner irgendwann auch im Programm des Streaming-Giganten landet, bis dahin wird es angesichts der Exklusivrechte von Sky und Amazon Prime aber noch eine ganze Weile dauern.

Wirst Du Dir John Wick: Kapitel 4 im Kino ansehen, zu Hause streamen oder sogar beides? Sag es uns in den Kommentaren!

