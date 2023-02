Jack Reacher: In dieser Reihenfolge liest und schaust Du richtig

Über 20 spannende Romane, zwei prominent besetzte Kinofilme und eine rekordverdächtige Amazon-Serie – die „Jack-Reacher“-Reihe von Lee Child sorgt in jeder Adaption für Begeisterungsstürme. Im Zentrum des Geschehens: der gleichnamige Held mit glanzvoller Armeegeschichte und einem untrüglichen Gespür für Gerechtigkeit. Hier erfährst Du, in welcher Reihenfolge Du Jack Reacher lesen und schauen solltest.

Ein Superheld mit Freiheitsdrang: Die erste Staffel von „Reacher” hat Dich in ihren Bann gezogen und nun möchtest Du tiefer in den Serienkosmos eintauchen? Schön, denn hier erfährst Du, in welcher Reihenfolge Du die Jack-Reacher-Bücher lesen und die Filme anschauen solltest. Außerdem wagen wir einen Ausblick auf die Handlung der zweiten Serienstaffel. Bitte anschnallen: Es wird rasant!

Die Jack-Reacher-Bücher in der Reihenfolge ihres Erscheinens

Am Anfang war das Wort – wie so viele beliebte Serien und Filme basieren die Kino- und TV-Adaptionen der Jack-Reacher-Reihe auf einer literarischen Vorlage. Auch wenn es chronologisch einige Abweichungen von der nach Erscheinungsjahr geordneten Reihenfolge gibt, ergibt diese Abfolge der Romane von Lee Child Sinn:

• Größenwahn (1997)

• Ausgeliefert (1998)

• Sein wahres Gesicht (1999)

• Zeit der Rache (2000)

• In letzter Sekunde (2001)

• Tödliche Absicht (2002)

• Der Janusmann (2003)

• Die Abschussliste (2004) *

• Sniper (2005)

• Way Out (2006)

• Trouble (2007)

• Outlaw (2008)

• Underground (2009)

• 61 Stunden (2010)

• Wespennest (2010)

• Der letzte Befehl (2011) *

• Der Anhalter (2012)

• Die Gejagten (2013)

• Im Visier (2014)

• Keine Kompromisse (2015)

• Der Ermittler (2016) *

• Der Bluthund (2017)

• Der Spezialist (2018)

• Die Hyänen (2019)

• The Sentinel (2020, bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

• Better Off Dead (2021, bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

• No Plan B (2022, bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

• The Secret (erscheint am 24. Oktober 2023)

Die Handlung der mit Sternchen* gekennzeichneten Titel ist chronologisch vor den Geschehnissen ersten Jack-Reacher-Bands „Größenwahn” einzuordnen.

Kurzgeschichten und Begleitbücher

Neben den eigentlichen Romanen sind auch ein Sammelband mit zwölf Kurzgeschichten sowie eine Reihe einzelner Shortstorys erschienen, zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen namhaften Autor:innen. Und zum Launch der Amazon-Serie Reacher kam außerdem ein Begleitbuch hinzu.

Folgende Titel sollten sich Jack-Reacher-Fans notieren:

• Jack Reachers Gesetz: Lektionen fürs Überleben (2018)

• Der Einzelgänger: 12 Jack-Reacher-Storys (2020)

Einzelne Shortstorys:

• Goldwäsche (Shortstory, mit Karin Slaughter)

• The Christmas Scorpion (bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

• The Fourth Man (bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

• Good and Valuable Consideration (bisher noch nicht in deutscher Übersetzung verfügbar)

Jack Reacher: Vom Buch zum Blockbuster

Auch wenn die Amazon-Serie mit Alan Ritchson in der Titelrolle derzeit in aller Munde ist: Jack Reacher flimmerte bereits zu einem früheren Zeitpunkt über die TV-Bildschirme und Kinoleinwände. Kein Geringerer als Hollywood-Ikone Tom Cruise verkörperte den einsamen Wolf im Kampf gegen das Böse in den 2012 und 2016 erschienenen Spielfilmen „Jack Reacher“ und „Jack Reacher: Kein Weg zurück“.

Zwar gehen beide Filme durchaus als kommerzielle Erfolge durch – hinter den Erwartungen der Fans blieb das Film-Franchise dennoch zurück. Besonders Hauptdarsteller Tom Cruise sah sich berechtigter Kritik ausgesetzt: So bemängelte das Publikum vor allem die kaum mit der literarischen Vorlage zu vereinbarende Statur des Hollywoodstars. Denn der in den Romanen als muskelgestählter Hüne beschriebene Held schien den 1,72 Meter großen Cruise schlicht in den Schatten zu stellen.

Diese Bücher lieferten den Stoff für die Kinoleinwand

Der erste Film aus dem Jahr 2012 folgt dem Plot des neunten Jack-Reacher-Romans „Sniper“: Nach einem Blutbad auf offener Straße sendet der inhaftierte Verdächtige eine kryptische Botschaft – findet Jack Reacher! Sind die wahren Täter:innen in Militärkreisen zu suchen? Jack Reacher nimmt die Ermittlungen auf und stößt dabei auf weitere Ungereimtheiten.

Das vier Jahre später veröffentlichte Sequel basiert auf dem 18. Roman der Reihe, „Die Gejagten“. Eine Verschwörung in Jack Reachers ehemaliger Militärbasis führt den kantigen Protagonisten zurück in die Vergangenheit. Erst auf der Flucht mit Kommandantin Susan Turner scheint sich das Netz aus tödlichen Geheimnissen für Jack zu lüften.

Hollywood oder Streaming-Coup? Jack Reacher erfindet sich neu

Film oder Serie? Die mögliche Antwort auf diese Frage sorgt häufig für reichlich Gesprächsstoff. Im Fall Reacher scheint die positive Publikumsresonanz eindeutig: Die erste Staffel der Action-Serie aus den Amazon Studios avancierte im Frühjahr 2022 zum Überraschungserfolg. Endlich – so lautet das Verdikt der treuen Fangemeinde – scheint der moderne Actionheld mit ritterlichen Absichten im richtigen Format angekommen zu sein.

Statt der üblichen 90 bis 120 Minuten eines Kinofilms lassen die acht einstündigen Episoden genügend Raum, um der Handlung des ersten Reacher-Romans „Größenwahn” vollkommen gerecht zu werden. Auch den zuvor als Aquaman gecastete Alan Ritchson findet die Zustimmung der Fans – nicht zuletzt wegen seines athletischen Körperbaus.

Jack Reacher: So geht es weiter

Was würdest Du tun, wenn Du für einen Mord inhaftiert wirst, den Du nicht begangen hast? Mit dieser spannenden Frage sehen sich die Zuschauer:innen konfrontiert, wenn sie Jack Reacher durch den tempo- und wendungsreichen Serienplot begleiten. Auch die Handlung der mit Spannung erwarteten Staffel 2 verspricht neue Abenteuer: Diese wird auf dem elften Roman „Trouble“ basieren und Jack Reacher erneut mit seiner militärischen Vergangenheit konfrontieren.

