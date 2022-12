Ich hasse Weihnachten: Alle Infos zur italienischen Netflix-Serie

„Ich hasse Weihnachten” ist nicht etwa die späte Fortsetzung zu „Der Grinch”, sondern der Titel einer neuen RomCom-Serie auf Netflix. In dem italienischen Format ist eine Frau auf der Suche nach einem Mann, den sie an Heiligabend ihrer Familie als festen Freund vorstellen kann. Alles zu Start, Handlung, Cast und Staffel 2 der Serie kannst Du hier nachlesen.

Wann ist der Netflix-Start von Ich hasse Weihnachten?

Entgegen dem pessimistischen Titel kommt in Ich hasse Weihnachten wohl ordentlich Weihnachtsstimmung auf, wenn man dem Trailer zur Serie Glauben schenken darf. Der Starttermin am 7. Dezember ist also sicherlich nicht zufällig von Netflix gewählt, da nun langsam auch die besinnliche Zeit näher rückt.

Geschrieben wurde die romantisch-heitere Serie von den Drehbuchautorinnen Elena Bucaccio („Devils”), Viola Rispoli („Doc – Es liegt in deinen Händen”) und Silvia Leuzzi („Viola”). Übrigens: Ich hasse Weihnachten ist ein Remake der norwegischen Netflix-Serie „Weihnachten zu Hause”, die für den Streaming-Dienst zu einem Riesenerfolg wurde. Ob die italienische Neuauflage ebenfalls zum Volltreffer wird?

Die Handlung von Ich hasse Weihnachten: Ein Freund fürs Fest

Für die Krankenschwester Gianna (Pilar Fogliati) sind die Weihnachtsfeiertage ein Graus. Schließlich muss sie sich jedes Jahr aufs Neue nervige Fragen ihrer Familie nach ihrem Beziehungsstatus gefallen lassen. Aus einem Impuls heraus – und um weiteres Nachhaken zu verhindern – behauptet Gianna einfach, dass sie einen festen Freund hat. Und nicht nur das: An Heiligabend wird sie den Mann ihrer gesamten Familie vorstellen.

Das Problem ist nur, dass Gianna weiterhin Single und ein Partner an ihrer Seite nicht mal ansatzweise in Sicht ist. So bleiben der romantisch veranlagten Frau nur noch 24 Tage Zeit, um einen geeigneten Mann für sich zu finden.

Mit der Hilfe ihrer Freundinnen macht sich die Italienerin verzweifelt auf die Suche. Unter den potenziellen Kandidaten ist auch der charmante Umberto (Glen Blackhall). Könnte er vielleicht der Richtige für Gianna sein?

Ich hasse Weihnachten – Der Cast: Wer spielt wen in der Netflix-Serie?

Pilar Fogliati als Gianna

Wie der gesamte Cast von Ich hasse Weihnachten ist auch Hauptdarstellerin Pilar Fogliati vordergründig in ihrem Heimatland Italien tätig. Dort stand die 29-Jährige unter anderem für die Komödie „Forever Young”, das Drama „The Time of Indifference” und den Liebesfilm „Corro da te” vor der Kamera. Mit „Romantiche” hat sie außerdem kürzlich ihr Debüt als Regisseurin gefeiert.

In Ich hasse Weihnachten könnte sich Fogliati die Aufmerksamkeit eines internationalen Publikums erspielen. Sie übernimmt in der Netflix-Serie die Hauptrolle der Krankenschwester Gianna, die innerhalb weniger Wochen den Mann fürs Leben finden will.

Glen Blackhall als Umberto

Glen Blackhall begann die Schauspielerei mit 14 Jahren am Theater. Mittlerweile kann der in Mailand geborene Mime aber auch eine nationale Film- und Serienkarriere vorweisen. Unter anderem hatte er Auftritte in den Dramen „The Man Who Loves” und „Zehn Winter” sowie in der starbesetzten Mini-Serie „Titanic”.

In Ich hasse Weihnachten spielt Blackhall Giannas charismatischen Kollegen Umberto, der durchaus romantisches Interesse an der Krankenschwester zeigt.

Ich hasse Weihnachten, Staffel 2: Kommt eine Fortsetzung auf Netflix?

Weihnachten und Liebe: Dass diese Kombination beim Netflix-Publikum sehr gut ankommt, hat bereits die norwegische Vorlage Weihnachten zu Hause bewiesen. Beste Voraussetzungen also für das italienische Remake Ich hasse Weihnachten, um ebenfalls für eine 2. Staffel verlängert zu werden.

Eine Fortsetzungsgarantie ist das aber natürlich noch lange nicht. Schließlich wird Netflix wie immer zunächst die Abrufzahlen abwarten, bevor über die Zukunft der RomCom-Serie entschieden wird. Sollten diese zufriedenstellend ausfallen, darfst Du Dich aber sicherlich auf eine 2. Staffel von Ich hasse Weihnachten freuen.

Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, erfährst Du sie an dieser Stelle sofort.

