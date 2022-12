Kannst Du Dir vorstellen, dass Deine große Liebe noch an den Weihnachtsmann glaubt? In diese seltsame Situation kommt die Heldin in der neuen romantischen Komödie “I Believe in Santa” bei Netflix. Erfahre hier alles zu dem Weihnachtsfilm und was Du zu Start, Besetzung und Handlung wissen musst.

I Believe in Santa: Alles zum Netflix-Weihnachtsfilm © Netflix

Weihnachtsfilme sind so beliebt wie eh und je. Dafür spricht allein schon die schiere Menge an neuen Festtags-Highlights, die auch 2022 wieder bei Netflix, Disney+ und Co. veröffentlicht werden. Einen weiteren Eintrag für diese Liste liefert nun auch wieder Netflix mit I Believe in Santa, der Mitte Dezember bei dem Streaming-Dienst starten wird.

Die amüsante Prämisse: Ein erwachsener Mann, der allen Ernstes noch an den Weihnachtsmann glaubt.

I Believe in Santa: Die Handlung des Weihnachtsfilms

Lisa (Christina Moore) schwebt auf Wolke 7: Seit fünf Monaten ist sie mit Tom (John Ducey) zusammen und glaubt, in ihm den Mann ihrer Träume gefunden zu haben. Er sieht gut aus und bringt sie zum Lachen, eigentlich könnte es nicht besser laufen. Doch dann kommt der Schock: Tom glaubt noch an den Weihnachtsmann – und das ist nicht als Scherz gemeint.

Lisa ist mit der Situation komplett überfordert. Wie kann ein erwachsener Mann wirklich denken, dass der Weihnachtsmann existiert? Für Lisa ein absolutes No-Go. Wie soll sie sich mit diesem Wissen noch zu Tom hingezogen fühlen?

Romantik scheint erstmal vom Tisch, dabei hätte die schönste Zeit des Jahres so perfekt sein können. Oder gibt es doch noch eine Möglichkeit, wie die beiden zueinander finden können?

Die Besetzung von I Believe in Santa: Das sind die Schauspieler:innen

Der Kopf hinter I Believe in Santa ist John Ducey (“American Fighter”), der nicht nur das Drehbuch für die Weihnachts-Rom-Com geschrieben hat, sondern auch eine der Hauptrollen in dem Film übernimmt. Für die Regie zeichnet Alex Ranarivelo verantwortlich, der 2022 mit “A Christmas Mystery” und “A Hollywood Christmas” bereits zwei weitere Weihnachts-Drehbücher von Ducey verfilmt hat.

Doch wer sind John Ducey und seine Filmpartnerin Christina Moore überhaupt? Mehr zu den beiden Hauptdarsteller:innen von I Believe in Santa verraten wir Dir hier.

John Ducey als Tom

Serien-Auftritte bei “Scrubs”, “Sabrina – Total verhext!”, “Frasier” und “Will & Grace”, außerdem Filme wie “Pray for Rain”, “Running Wild” und viele mehr: John Ducey ist vor allem als Schauspieler bekannt und hat seit seinem Karrierebeginn 1993 schon in 76 Produktionen mitgespielt.

In den vergangenen Jahren versuchte sich der 53-jährige Amerikaner aber auch immer häufiger am Schreiben von Drehbüchern. Acht Filme kamen auf diese Weise bereits zustande, in vielen Fällen mit seiner Frau Christina Moore in der Hauptrolle. So auch in I Believe in Santa.

In I Believe in Santa spielt er den gutherzigen Tom, der seine Freundin Lisa mit der Tatsache vor den Kopf stößt, dass er immer noch fest an den Weihnachtsmann glaubt.

Christina Moore als Lisa

Hauptdarstellerin Christina Moore ist die Frau von John Ducey und steht nach “Dirt”, “Lady Driver”, “Roped”, “Wheels of Fortune” und “That’s Amor” nun bereits zum sechsten Mal für einen Film vor der Kamera, den ihr Mann geschrieben hat. Aber auch abseits dieser gemeinsamen Projekte war Moore in unzähligen Filmen und Serien zu sehen.

Dazu zählen unter anderem die Krankenhaus-Serie “Hawthorne”, die Vampir-Serie “True Blood” und Filme wie Pray for Rain, Running Wild und “Searching for Fortune”. Für Pray for Rain und Running Wild steuerte sie – genau wie ihr Mann – ebenfalls schon Drehbücher bei.

Für I Believe in Santa schlüpft Christina Moore in die Rolle von Lisa, die so gar nicht akzeptieren kann, dass der Mann an ihrer Seite an den Weihnachtsmann glaubt.

“Ich hasse Weihnachten”: Lies alle Infos zur italienischen Netflix-Serie.

Netflix-Start: Wann kommt I Believe in Santa?

Bis Du Dich an der Seite von Lisa und Tom in Festtagsstimmung schauen kannst, vergeht nicht mehr viel Zeit. Schon am 14. Dezember geht I Believe in Santa bei Netflix an den Start.

Wie immer kannst Du den Weihnachtsfilm auch ganz bequem mit Deinem Netflix-Account über Vodafone GigaTV inklusive Netflix ansehen. Mehr Infos dazu findest Du hier.

“Glass Onion: Knives Out 2” und mehr vom Witcher: Das sind alle neuen Filme und Serien bei Netflix im Dezember 2022.

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen. Mit dem Tarif GigaTV inklusive Netflix steht Dir eine riesige Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen zuhause oder unterwegs in brillanter HD-Qualität zur Verfügung. Falls Du von diesem Angebot noch nicht gehört hast, schau am besten hier bei unserer Übersicht vorbei – dort findest Du alle Infos.

Wie hat Dir I Believe in Santa gefallen? Ist es ein Weihnachtshit oder -flop? Sag uns Deine Meinung in den Kommentaren.

Dieser Artikel I Believe in Santa: Alles zum Netflix-Weihnachtsfilm kommt von Featured!