Für alle „Game of Thrones“-Fans haben wir gute Nachrichten — die Dreharbeiten für „House of the Dragon“ Staffel 2 haben begonnen. Bei uns erfährst Du, wie die Geschichte weitergeht, wie viele neue Drachen darin vorkommen, wer an der Fortsetzung mitwirkt und wann die nächste Staffel starten soll.

House of the Dragon Staffel 2: Alles zur Fortsetzung des Game of Thrones-Spin-offs © 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Mit Game of Thrones hat HBO nicht weniger als die meistgeschaute Serie aller Zeiten vorgelegt. Da verwundert es nicht, dass gleich mehrere Spin-offs die Geschichte von Westeros weitererzählen. Das Prequel House of the Dragon geht sogar bereits in die zweite Runde; die Dreharbeiten in den britischen Leavesden Studios haben im April begonnen. Bei uns liest Du, was wir bisher über House of the Dragon Staffel 2 wissen — und das ist eine ganze Menge!

House of the Dragon Staffel 2: Wovon wird die Fortsetzung handeln?

Genau wie die erste Staffel soll auch House of the Dragon Staffel 2 auf dem Buch „Feuer und Blut“ von Game of Thrones-Autor George R. R. Martin basieren. In einem Interview mit dem Branchen-Magazin Variety gab Drehbuchautorin Sara Hess bekannt, dass es in Staffel 2 zum Beispiel um einen grausamen Racheplan der Targaryens gehen werde. Als Hauptakteure sollen dabei zwei Auftragsmörder in Erscheinung treten, die Martin in seinen Büchern „Blut“ und „Käse“ nennt. Doch die Buchvorlage alleine reiche nicht, wie Autor Martin bei einer Werbeveranstaltung festhielt: „Feuer und Blut ist eine Skizze und eine Skizze kann man nicht im Fernsehen zeigen. Also muss sie aufgefüllt werden.“ Showrunner Ryan Condal und sein Team hätten bisher hervorragende Arbeit geleistet. Condal selbst versprach zudem, dass in House of the Dragon Staffel 2 insgesamt fünf neue Drachen zu sehen sein sollen. Um welche Drachen es sich handelt, verriet er noch nicht.

Cast von House of the Dragon Staffel 2

Zusätzlich zu den bisherigen Darsteller:innen werden gleich mehrere neue Schauspieler:innen zum Cast stoßen. Der Brite Simon Russell Beale wird in die Rolle von Ser Simon Kraft schlüpfen, des Castellans von Harrenhal und Großonkels von Lord Larys. Freddie Fox wird als Ser Gwayne Hohenturm zu sehen sein, also als Sohn von Otto Hohenturm, Bruder von Königin Alicent sowie Onkel von König Aegon, Königin Helaena und Prinz Aemond. Schauspielerin Gayle Rankin, die Du vielleicht aus „Perry Mason“ kennst, wird die Rolle von Alys Strom übernehmen, einer Heilerin aus Harrenhal. Auch der britische Schauspieler Abubakar Salim wird in Staffel 2 mitwirken und den Seemann Alyn aus Holk spielen.

Darüber hinaus werden die Darsteller:innen aus Staffel 1 auf den Bildschirm zurückkehren, wie zum Beispiel Emma D’Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Olivia Cooke als Queen Alicent Hohenturm sowie Rhys Ifans als Otto Hohenturm.

Achtung, hier folgen Spoiler!

Was ist in Staffel 1 passiert?

House of the Dragon erzählt die Vorgeschichte des Hauses Targaryen, die etwa 200 Jahre vor der Handlung von Game of Thrones spielt. So war in der ersten Staffel das Aufkeimen des sogenannten „Tanzes der Drachen“ zu sehen. Dabei handelt es sich um den Erbfolgekrieg der Targaryens, der den Niedergang des Hauses einleitete. Auf der einen Seite steht die Tochter des verstorbenen Königs Viserys Targaryen (Paddy Considine), die Daemon geheiratet hat, den Bruder des Königs; auf der anderen Seite kämpft Viserys’ zweite Frau Alicent Hohenturm dafür, dass ihr erster gemeinsamer Sohn Aegon (Tom Glynn-Carney) nach seiner Krönung im Besitz der Krone bleibt. Die erste Staffel endet damit, dass Rhaenyra die Unterstützung anderer Häuser erbittet, wobei ihr Sohn Lucerys (Elliot Grihault) durch den Drachen Vhagar ums Leben kommt. Der Vorfall bestärkt Rhaenyra in ihrem Wunsch, die Krone zurückzuerobern, die ihr Vater ihr vor seinem Tod versprochen hatte. Genau dort wird House of the Dragon Staffel 2 ansetzen, allerdings in zwei Folgen weniger als Staffel 1, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet.

Wann startet die Staffel 2 des GoT-Spin-offs?

Bis Du House of the Dragon Staffel 2 sehen kannst, könnte es noch ein wenig dauern. So verkündete HBO-Chef Casey Bloys in einem Variety-Interview, dass die zweite Staffel erst 2024 anlaufe. Ein genaueres Datum gab er nicht preis, ließ sich allerdings entlocken, dass House of the Dragon Staffel 2 wohl nicht für die Emmy Awards 2024 in Frage kommen werde. Die Frist dafür läuft üblicherweise im Frühling ab, also dürfte die zweite Staffel wohl erst ab Sommer starten. Das Branchenmagazin Deadline berichtete außerdem, dass HBO bereits die dritte Staffel bestellt hat. Autor George R. R. Martin erklärte auf seiner Website, dass insgesamt vier Staffeln nötig seien, um den Tanz der Drachen von vorne bis hinten zu erzählen.

Welche Hoffnungen hast Du für die zweite Staffel? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!



