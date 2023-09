Highlander mit Henry Cavill: Alle Infos zur Neuverfilmung

Nach Christopher Lambert und Adrian Paul soll offenbar Henry Cavill der neue Highlander werden. Fans warten bereits sehnsüchtig auf neue Abenteuer des Unsterblichen. Wir haben alle Informationen zu der Neuauflage von „Highlander“ zusammengetragen.

Henry Cavill als neuer Highlander

Die Behauptung „Es kann nur einen geben!“ hatte streng genommen nur wenige Jahre bestand. Zwar denken die meisten Fans bei Highlander sicher an Christopher Lambert – aber er ist längst nicht mehr der einzige Unsterbliche in der Saga. Lambert spielte den Highlander in vier Filmen und der Pilotfolge der gleichnamigen Serie. Und bereits in dieser Fernsehserie, die erstmals 1992 ausgestrahlt wurde, betrat ein zweiter Kämpfer die Bühne: Adrian Paul.

Seit mehreren Jahren gibt es Gerüchte, dass die Saga neu aufgelegt werden könnte. In der möglichen Neuverfilmung von Highlander soll Henry Cavill die Hauptrolle übernehmen – vor allem bekannt als Superman im DC Universe und als Hexer Geralt in „The Witcher“. Während das Projekt zeitweise bereits abgesagt zu sein schien, könnte nun erneut Bewegung in die Sache kommen.

Bitte beachte: Bisher gibt es lediglich unbestätigte Gerüchte zur Neuverfilmung von Highlander. Sobald es gesicherte Informationen gibt, passen wir diesen Text entsprechend an. Außerdem enthält dieser Artikel Spoiler zu den bisher erschienenen Teilen der Saga.

Worum geht es bei Highlander?

Highlander handelt vom Clan der MacLeods. Einige Männer der Familie aus den schottischen Highlands sind unsterblich. Sie altern nicht, können keine Kinder zeugen und sterben nur, wenn sie enthauptet werden.

Im Highlander-Universum gibt es diese Unsterblichen überall auf der Welt. Sie erkennen einander – und kämpfen dann auf Leben und Tod. Der Sieger übernimmt die Energie des Unterlegenen. Ziel der Kämpfer ist es, dass am Ende nur ein einziger Unsterblicher übrigbleibt, der die gesamte Macht (genannt „Quickening“) in sich vereint und so die Welt regiert.

Hauptdarsteller und Regisseur stehen bereits fest

Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Gerüchte um eine mögliche Neuverfilmung von Highlander. Nun scheinen zwei wichtige Akteure gesetzt zu sein, was die Chancen einer Weiterführung der Geschichte deutlich erhöht. Die Hauptrolle im neuen Highlander soll Henry Cavill übernehmen. Für die Regie ist Chad Stahelski vorgesehen – und gerade diese Personalie dürfte Fans begeistern.

Der US-Amerikaner ist ein ehemaliger Stuntman, das Bodydouble von Keanu Reeves – und der Regisseur der bisherigen vier Teile von „John Wick“. Seine Verpflichtung verspricht also jede Menge Action und aufsehenerregende Schwertkämpfe. Weitere Mitwirkende sind aktuell noch nicht bekannt.

Was ist zur Neuverfilmung von Highlander bekannt?

Stahelski ließ sich im Podcast „Happy Sad Confused“ im Josh Horrowitz ein paar Details zur geplanten Neuverfilmung von Highlander entlocken. Da das gesamte Film- und Serienuniversum nicht immer einheitlich und logisch genutzt wurde, gab es in der Vergangenheit zahlreiche Logiklöcher. Anstatt nun weitere Aspekte hinzuzufügen, möchte sich Stahelski vornehmlich auf die Geschehnisse des Originalfilms konzentrieren und bisher offene Fragen klären.

Der Film von 1986 spielt vor allem im Schottland des 16. Jahrhunderts und im New York der damaligen Gegenwart, also in den 1980er-Jahren. Der neue Streifen dürfte dementsprechend ebenfalls um das Jahr 1518 herum spielen (Connor MacLeods Geburtsjahr). Außerdem könnte der Film klären, was mit dem Unsterblichen zwischen dem Tod seines Lehrmeisters Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez (im Original verkörpert von Sean Connery) und dem Kampf gegen Kurgan mehr als 400 Jahre später passierte.

Kommt ein neues Franchise?

Chad Stahelski will auch die Geschehnisse in der Fernsehserie berücksichtigen. Den viel kritisierten zweite Film wird er vermutlich ignorieren. Für den designierten Regisseur soll der neue Highlander mit Henry Cavill der Startschuss für ein komplett neues Franchise werden. Da der Hauptdarsteller für diese Chance angeblich sogar „The Witcher“ verließ, rechnen wohl beide mit einem Erfolg.

Release-Date von Highlander mit Henry Cavill

Wann der neue Highlander-Streifen in die Kinos oder zu den Streaminganbietern kommt, steht in den Sternen. Einen offiziellen Release-Termin für den Highlander-Film mit Henry Cavill gibt es nicht. Möglicherweise wird Stahelski zuerst einen fünften Teil von John Wick drehen und sich erst danach voll auf die MacLeod-Saga konzentrieren. Diese soll idealerweise weit mehr als nur den oder die Filme umfassen. Auch eine neue Serie teaserte der Regisseur bereits an.

Was gehört alles zum Highlander-Franchise?

Neben den bekannten Verfilmungen gibt es zahlreiche weitere Formate, die die Geschichte des Highlanders (weiter) erzählen:

• die Ablegerserie „Raven“ (1998)

• eine Zeichentrickserie (1994 bis 1996)

• den Animationsfilm „Highlander – Die Macht der Vergeltung“ (2007)

• weitere Romane

