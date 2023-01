Henry Cavills Warhammer 40k-Serie: Darum könnte es gehen

Erst der Abgang von “The Witcher”, dann das Aus als Superman, jetzt übernimmt Henry Cavill die Hauptrolle in der Amazon-Prime-Adaption des Sci-Fi-Universums “Warhammer 40.000”. Doch was ist Warhammer 40k überhaupt? Und um was könnte es in der Serie gehen? Erfahre es hier.

Eine Instagram-Ankündigung wie ein Exterminatus: “30 Jahre lang habe ich davon geträumt, das Warhammer-Universum in Live-Action zu sehen. Nun, nach 22 Jahren Erfahrung in der Industrie, habe ich endlich das Gefühl, die Fähigkeiten und die Erfahrung zu haben, ein Warhammer Cinematic Universe ins Leben zu führen.”

Der Post von Mega-Star Henry Cavill schlug bei Fans des Sci-Fi-Franchise ein wie eine virale Bombe. Warhammer 40k bekommt endlich eine Realfilm-Serie! Henry Cavill übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als ausführender Produzent. Und Amazon Prime Video steckt hinter dem Projekt.

Was ist aber von der Warhammer 40k-Serie zu erwarten? Und welche Geschichten könnten in diesem Universum erzählt werden? Das verraten wir Dir hier.

Warhammer 40.000: Was steckt hinter dem Sci-Fi-Universum?

Warhammer 40k begann sein Leben 1987 als ein sogenanntes Mini-Wargame. Dabei treten Spieler:innen mit ihren selbstbemalten Miniaturfiguren-Armeen gegeneinander in epischen Schlachten an. Heute ist Warhammer 40k das beliebteste Mini-Wargame der Welt – und Henry Cavill einer seiner bekanntesten und lautstärksten Fans.

Angesiedelt ist das Ganze im 41. Jahrtausend in einer der wohl düstersten Visionen der menschlichen Zukunft. Nach Millennien des pausenlosen Krieges befindet sich das Imperium der Menschen in einem Zustand des Niedergangs. Kriegssüchtige Orkhorden, die Raumflotten der elfenähnlichen Eldar, die Roboterheerscharen der Necrons und albtraumhafte Dämonen aus dem Warp bedrängen die weitverteilten Planeten der Großmacht von allen Seiten.

Außerdem hat ein gewaltiger Bürgerkrieg die Menschheit an den Rand des Untergangs gebracht. Ihr Imperator – einst ein Sinnbild der Stärke, des Fortschritts und der säkularen Aufklärung – ist seither nicht mehr als ein stummer Leichnam auf seinem goldenen Thron auf Terra. Ein Götze für einen fanatischen Gotteskult, der die Menschheit immer weiter in technologische Stagnation sowie blinden religiösen Eifer und faschistische Xenophobie treibt.

Wie Du siehst, wird Warhammer 40k seinem grimmigen Motto “In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es nichts als Krieg” durchaus gerecht.

Warhammer 40k-Serie von Amazon: Darum könnte es gehen

Über die Jahre wurde der Welt von Warhammer 40k in Hand- und Regelbüchern, dutzenden Romanen, Kurzgeschichten und Videospielen jede Menge Leben – und vor allem Hintergründe und Lore – beigefügt. Erst im November vergangenen Jahres erschien mit “Warhammer 40.000: Darktide” der nächste Gaming-Hit im Warhammer 40k-Universum.

Auch wenn es noch keine konkreten Informationen zur Handlung der Serie mit Henry Cavill gibt, an spannenden Fraktionen, Figuren und Geschichten fehlt es definitiv nicht. Doch welchen Aspekt dieses chaotischen, kriegsgeplagten Universums werden sich die Macher:innen der Amazon-Prime-Serie nun heraussuchen?

Space Marines: Die Kriegsengel mit den Kettensägen-Schwertern

Die Space Marines sind eine der kultigsten Schöpfungen des Warhammer 40.000-Universums. Bei ihnen handelt es sich um hünenhafte, genoptimierte Supersoldaten, gekleidet in wuchtige Metallrüstungen, die mit riesigen Schusswaffen und Kettensägen-Schwertern auf ihre Gegner losgehen. Sie sind die mächtigsten Krieger der Menschheit.

Die Space Marines teilen sich in verschiedene Orden, die sich nicht nur farblich voneinander unterscheiden, sondern auch in ihrer Natur und der Art ihrer Kriegsführung. Doch ganz egal ob die Weltraum-Wikinger der Space Wolfs, die so schönen wie blutdürstigen Blood Angels oder die edlen Ultramarines: Hinter jedem Orden stecken reichlich spannende Geschichten.

Für die Möglichkeit, dass sich die Amazon Prime-Serie auf die Space Marines fokussieren könnte, gibt es gute Gründe. Schließlich sind sie das Aushängeschild des Franchise und seit Videospielen wie der “Dawn of War”-Reihe auch einem größeren Publikum bekannt. Und Henry Cavill würde mit seiner beeindruckenden Statur mit Sicherheit auch einen überzeugenden Space Marine abgeben.

Ein Problem gibt es dann aber doch: Wenn Cavill (übrigens laut eigenen Aussagen ein Fan der Space-Marine-Orden der Blood Angels und Salamanders) und Amazon Prime die Space Marines angemessen als Live-Action auf den Bildschirm bringen wollen, müssten sie dafür ein gewaltiges Budget in die Hand nehmen. Allein die Kostüm- und Effektkosten dürften Unsummen verschlingen, wenn die Supersoldaten auch nur ansatzweise wie solche aussehen und kämpfen sollen.

Killteams, Deathwatch oder Horus Heresy

Vorstellbar wäre am ehesten noch, dass sich die Handlung auf einige wenige Space Marines konzentriert. In der Vorlage werden solche oft Kill Teams genannt. Oder die Serie nimmt sich die Deathwatch vor, einen besonderen Orden von Elite-Space-Marines, die sich aus unterschiedlichen Orden rekrutieren.

Sollte Amazon dem Warhammer 40k-Projekt aber doch ein richtig großes Budget zur Verfügung stellen, wäre der schon oben erwähnte fatale Bürgerkrieg der Space Marines – die sogenannte Horus Heresy – fast Pflicht. Hier könnten die Macher:innen sogar auf eine ganze Romanreihe zurückgreifen.

Fokus auf imperiale Armee: Das Kanonenfutter der Menschheit

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Warhammer 40k-Serie einer Gruppe von Soldaten der imperialen Armee folgt. Die imperiale Armee, auch Astra Militarum genannt, ist die größte militärische Organisation des Universums – auch wenn sie eher dem Prinzip “Masse statt Klasse” folgt.

Schlachten der imperialen Armee gleichen so auch mehr einem endlosen Fleischwolf, in den so lange Soldaten reingeworfen werden, bis der Feind entweder besiegt oder der Planet gleich ganz in die Luft gejagt wurde. Als Serie könnte sich daraus eine intensive Kriegsgeschichte entwickeln – oder eine tiefschwarze Satire mit einer gehörigen Prise Galgenhumor. Der gehört nämlich genauso zum Warhammer 40k-Universum dazu.

Auch hier könnte je nach Fokus das Budget Probleme bereiten. Das Imperium der Menschen mag es sich leisten können, ein Meer von Menschen an die galaktischen Fronten zu schicken. Amazon könnte das aber teuer zu stehen bekommen. Mit einem guten Drehbuch würde das Kanonenfutter der Menschheit aber richtig interessante Protagonisten abgeben.

Vielleicht bekommen die Fans sogar das legendäre Regiment Todeskorps von Krieg zu sehen.

Die Inquisition und die Eisenhorn-Trilogie

Zuletzt gibt es noch die Inquisition, die gute Chancen hat, ins Zentrum der Warhammer 40k-Serie mit Henry Cavill zu rücken. Die Inquisition ist die Geheimpolizei des Imperiums, deren alleiniges Ziel es ist, potenzielle Bedrohungen für die Menschheit zu identifizieren und zu zerstören.

Der ausführende Arm der Inquisition sind die sogenannten Inquisitor:innen, die bei der Ausübung ihrer Pflicht nahezu unbegrenzte Macht haben und über dem Gesetz stehen. Wenn ein:e Inquisitor:in auf Deinem Planeten landet, hast Du wirklich ein Problem. Sie sind nämlich Ermittler:innen, Richter:innen und Henker:innen in einem und können im Zweifelsfall auch einfach einen Exterminatus befehlen: Die Zerstörung des gesamten Planeten.

Einer der bekanntesten Inquisitoren ist Gregor Eisenhorn, Protagonist der Eisenhorn-Romantrilogie von Dan Abnett. Und er würde definitiv eine passende Heldenfigur für Henry Cavill abgeben. Im Gegensatz zu den meisten Warhammer-Geschichten geht es hier nicht ins Chaos des Kriegsgeschehens, sondern in die Städte und auf die Planeten des menschlichen Imperiums.

Die Handlung der Serie könnte so mehr die Gestalt eines Agenten- bzw. Crime-Thrillers annehmen. Das würde nicht nur das Budget schonen, sondern könnte auch Zuschauer:innen, die sich nicht mit Warhammer 40.000 auskennen, den Einstieg erleichtern. Henry Cavill selbst äußerte sich in einem Podcast bezüglich einer Rolle als Eisenhorn aber bislang eher wenig begeistert:

“Ich weiß nicht, ob jetzt gerade Eisenhorn. Wenn du Valdor [Anführer der Wache des Imperators, der Custodes] oder Primarchen [Anführer der großen Space Marine-Orden] hast, wäre es eine Schande, ein einfacher Inquisitor zu sein.”

Release: Wann kommt die Warhammer 40k-Serie zu Amazon Prime Video?

Wann die Warhammer 40k-Serie bei Amazon Prime Video veröffentlicht wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Im Moment ist die Serie noch in einem sehr frühen Stadium. Es ist also sehr gut möglich, dass Du Dich noch zwei bis drei Jahre gedulden musst, bis die Serie mit Henry Cavill wirklich startet.

In seinem ersten Statement auf Instagram kündigte der Schauspieler an, dass nun zunächst ein:e Filmemacher:in, ein:e Serienschöpfer:in und Drehbuchautor:innen gefunden werden müssten.

Dazu gibt es nur eins zu sagen: Für den Imperator!

Bist Du gespannt auf die Warhammer 40k-Serie? Was würde Dich am meisten interessieren? Sag uns Deine Meinung in den Kommentaren und diskutiere mit!

