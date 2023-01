Heimkino einrichten: Tipps und Trends für echtes Kino-Feeling zuhause

Ein großer 4K-TV oder ein UKD-Beamer? Surround-Anlage oder Soundbar? Kabel oder Funk? Wer sich ein Heimkino einrichten möchte, steht mittlerweile vor einer Vielzahl technischer Möglichkeiten. Welche Technologien und Neuheiten Deinen Filmabend zum echten Erlebnis machen und worauf Du achten solltest, wenn Du ein Heimkino einrichten möchtest, erfährst Du hier.

Neben riesigen 4K- und 8K-TVs mit OLED-Bildschirmen gibt es einige Neuheiten und Trends, die echtes Kino-Feeling ins Wohnzimmer bringen. Du möchtest Dir auch ein Heimkino einrichten? Wir fassen für Dich zusammen, worauf Du achten solltest.

Riesige Flatscreen-TVs fürs Heimkino: 4K ist der neue Standard

Film- und Kinofans wissen: Das Heimkino steht und fällt mit einem tollen und vor allen Dingen großen Bild. Da kommt es gelegen, dass moderne Flatscreen-TVs von Generation zu Generation größer, flacher und hochauflösender werden. OLED-Fernseher in Maßen von über 80 Zoll sind nicht nur auf Technikmessen wie der CES ein Blickfang, sondern bereits im Handel erhältlich. Doch auch kleinere und klassische LED-Fernseher können den Filmabend dank 4K- oder 8K-Auflösung zum Erlebnis machen. Ultra HD (4K) mit viermal mehr Filmpunkten als Full HD gilt mittlerweile als Standard im modernen Heimkino.

Der passende Beamer: Herzstück der Heimkino-Installation

Selbst ein sehr großer Fernseher vermittelt nicht das gleiche Kino-Feeling wie ein projiziertes Großbild auf einer Leinwand. Wer es mit dem Heimkino genau nimmt, entscheidet sich also für einen Projektor. Für ein ansprechendes Kino-Erlebnis empfiehlt sich eine Bildbreite zwischen zwei und vier Metern. Die meisten Heimkino-Beamer benötigen einen Mindestabstand von 1,5-facher Bildbreite. Für eine typische Leinwandgröße von 2,5 Metern sollte der Raum also mindestens vier Meter lang sein. Reicht der Platz nicht, kann ein Kurzdistanz-Beamer oder ein Laser-TV eine gute Alternative sein.

Laser-TVs und UKD-Beamer: Ein Trend für jeden Heimkinoraum

Wer denkt, sich im Heimkino zwischen einem projizierten Großbild auf der Leinwand oder ultrascharfen 4K-Bildern entscheiden zu müssen, liegt falsch. Dank neuester Laser-Technologien werfen auch Ultrakurzdistanz-Beamer (UKD-Beamer) superscharfe, kontrastreiche und farbenfrohe Bilder an die Leinwand. Mit integrierten Soundlösungen, die zum Teil sogar Dolby Atmos unterstützen, erweisen sich die Geräte als interessante All-in-one-Lösung für das Heimkino. Selbst 8K-Bilder sind mit neuen Laser-TVs möglich. Der Hersteller Hisense präsentierte beispielsweise Anfang Januar 2023 auf der CES seinen ersten 8K Laser-TV für bis zu 120 Zoll große Projektionen. Die UKD-Beamer mit Laser-Lichtquelle werden sogar mit passenden Leinwänden ausgeliefert.

Samsung stellte währenddessen den Prototyp eines Heimkino-Beamers auf der CES vor, der aus kürzester Entfernung superscharfe 8K-Bilder auf eine bis zu 150 Zoll große Leinwand wirft. Ob und wann The Premiere 8K mit Triple-Laser-Technologie und integrierter Soundlösung in den Handel kommt, ist aber noch offen.

Tipp: Für klare und kontrastreiche Bilder sind auch die Lichtverhältnisse wichtig. Im besten Fall kannst Du Deinen Heimkinoraum vollständig verdunkeln, zum Beispiel mit blickdichten Vorhängen oder Jalousien. Je weniger Licht in den Raum dringt, desto besser ist die mögliche Bildqualität.

Leinwände fürs Heimkino: Was muss ich beachten?

Ein großer Fernseher lässt sich im Wohnzimmer nicht so einfach „verstecken”. Anders ist es mit einer Leinwand, die Du mit der passenden Heimkino-Installation einfach in einem Rollkasten an der Decke verschwinden lassen kannst. Dabei hast Du die Wahl zwischen mechanischen Ausführungen mit einer manuellen Bedienung oder elektrischen Leinwänden, die Du per Knopfdruck hoch- und runterfahren kannst.

Bei der Positionierung des Beamers bieten die meisten Modelle zwei Möglichkeiten: Die Installation an der Decke mit einer Spezialhalterung oder die Aufstellung auf einem Tisch. Eine feste Deckenmontage ist praktisch, weil Du den Beamer dann nur ein einziges Mal installieren und auf die Leinwand ausrichten musst.

Bombastischer Klang im Heimkino: 5.1. Soundsystem oder Soundbar?

Mindestens so wichtig wie das Bild ist der Heimkino-Sound. Da die meisten Beamer keine internen Lautsprecher mitbringen, brauchst Du externe Speaker oder eine Soundbar. Eine beeindruckende Klangkulisse bekommst Du mit einer Surround-Anlage und Subwoofern. Die Kombination aus Verstärker und mehreren Standboxen vermittelt beim Filmgucken den Eindruck, dass Du mitten im Geschehen bist. Ein Klassiker für das Heimkino ist ein 5.1. System mit insgesamt sechs Boxen: Einen Subwoofer für den Bass, einen zentralen Lautsprecher (zum Beispiel für Dialoge) sowie jeweils zwei Front- und Rücklautsprecher für effektvollen Stereoklang. Solche Heimkino-5.1.-Systeme werden auch als Komplett-Paket angeboten. Noch mehr Surround-Klänge und Atmosphäre verspricht ein 7.1. System bestehend aus einem Subwoofer und sieben Lautsprechern, die Du rund um Deinen Sitzplatz aufstellst. Weitere zwei Boxen im Gegensatz zum 5.1. erlauben noch umfassenderen Sound.

Hast Du Dich für ein Heimkino mit TV-Gerät entschieden und möchtest den Sound ohne umfangreiche Surround-Anlage verbessern, bieten sich Soundbars an. Diese können auch ohne separaten Subwoofer für ordentlichen Klang sorgen.

Externe Bildquellen vs. WLAN-Beamer mit integrierten Streaming-Apps

Im Gegensatz zu klassischen TV-Geräten verfügen die meisten Beamer über keinen internen TV-Tuner, mit dem Du Live-Fernsehen sehen kannst. Das bedeutet, dass sie deshalb auf externe Bildquellen angewiesen sind, etwa einen Satelliten- oder Kabel-Receiver, DVD- und Blu-Ray-Player, einen PC oder eine Spielkonsole. Anschließen kannst Du die Zuspielgeräte in der Regel über digitale Bildeingänge (HDMI). Neuere Beamer mit WLAN-Funktion vereinfachen die Heimkino-Installation. Auf WLAN-Projektoren kannst Du Apps von Netflix und Co. installieren und die Inhalte ohne externe Geräte über das heimische Netzwerk streamen.

Heimkino einrichten ohne Kabel-Chaos

Ein notwendiges Übel bei der klassischen Heimkino-Installation ist die Verkabelung. Hier hat sich in den vergangenen Jahren aber einiges getan: Funk-Lösungen können das Bildsignal vom Zuspielgerät kabellos an den Beamer übertragen. Den Ton kannst Du in der Regel via Bluetooth mit der Soundbar oder den Lautsprechern koppeln. Letztendlich brauchst Du dann nur noch Kabel für die Stromversorgung des Beamers, der Lautsprecher und des Zuspielers.

Auch für das Heimkino mit Fernseher gibt es einige kabellose Neuheiten. LG präsentierte beispielsweise auf der CES 2023 den ersten „drahtlosen” OLED TV LG M3 Wireless, der die audiovisuellen Signale von einem externen Anschlussgerät, der Zero Connect Box, an das Display überträgt. Der M3 mit 4K-Auflösung soll in Größen bis zu 97 Zoll in den Handel kommen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die Entwicker:innen vom neuen Displace TV. Dieser 55-Zoll-OLED-Bildschirm kommt ebenfalls ohne Kabel-Verbindung aus und nutzt für die Stromversorgung austauschbare Akkus.

GigaTV für Dein Heimkino: Inspiration und maximale Entertainment-Vielfalt

Ob mit Beamer auf großer Leinwand oder auf dem 4K-TV: Jedes Heimkino-Erlebnis ist nur so gut wie das Entertainment-Programm. Mit Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. hast Du mit GigaTV-Zugriff auf unzählige Filme, Serien und Dokus. Möchtest Du im Heimkino außerdem auf Inhalte aus dem linearen TV-Programm und On-Demand-Videos der Mediatheken zugreifen, bist Du mit GigaTV bestens aufgestellt. Die Entertainment-Plattform von Vodafone bündelt mehr als 150 TV-Sender in HD- und SD-Qualität und eine riesige Mediatheken-Auswahl.

Hast Du weitere Tipps für Film- und Technik-Fans, die sich ein Heimkino einrichten möchten? Teile Deine Erfahrungen oder Empfehlung in den Kommentaren!

Dieser Artikel Heimkino einrichten: Tipps und Trends für echtes Kino-Feeling zuhause kommt von Featured!