Harry Potter-Serie geplant: Bekommt der Zauberlehrling bald eine TV-Neuauflage?

Potterheads dürften schon lange darauf gehofft haben: Jetzt scheint tatsächlich eine „Harry Potter“-Serie auf dem Weg zu sein, die künftig im Heimkino laufen könnte. Insider wollen erfahren haben, dass Warner Bros. eine TV-Produktion zum berühmten Fantasy-Franchise plant. Was ist bisher bekannt und wo könntest Du die Harry Potter-Serie sehen? Hier gibt’s Antworten.

Wenn Du Dich von Harry Potter und der Wizarding World verzaubert lassen möchtest, gibt es dafür mittlerweile zahlreiche Angebote wie eine eigene Ausstellung, ein Theaterstück und einen Themenpark. Wer schon länger auf TV-Stoff zur Zauberlehrling-Geschichte gehofft hat, könnte sich bald besonders freuen. Laut dem Medienunternehmen Bloomberg will das Filmstudio Warner Bros. Discovery eine Harry Potter-Serie produzieren, die künftig beim hauseigenen Streamingdienst HBO Max laufen könnte.

Verhandlungen mit J. K. Rowling: Kommt jetzt eine Harry Potter-Serie?

Aus Berichten von Bloomberg und des Filmmagazins Deadline geht hervor, dass Warner Bros. derzeit mit Autorin J. K. Rowling im Gespräch ist. Es gäbe bereits konkrete Vorstellungen davon, wie die TV-Serie umgesetzt werden könnte. Demnach soll es zu jedem Buch der Romanreihe eine eigene Staffel geben. Fans könnten sich also auf mindestens sieben Seasons freuen.

Was bisher bekannt ist: Geplanter Reboot zur Jugendbuch-Reihe

Bloomberg zufolge soll J. K. Rowling das Projekt als Produzentin begleiten und Richtungen vorgeben, in die sich die Serie bewegt. Bei der Neuproduktion handele es sich nicht um eine Erweiterung der bestehenden Filmwelt, sondern eher um einen Reboot. Das heißt, die Geschichte würde auf Basis der Romane noch einmal komplett neu erzählt und inszeniert werden. Wer auf alte Bekannte der Harry Potter-Filme hofft, würde demnach enttäuscht werden. Wahrscheinlicher ist, dass gänzlich neue Darsteller:innen die Rollen in der Zauberwelt übernehmen.

Warner Bros. setzt weiter auf die Wizarding World

Die Idee zu einer Harry Potter-Serie würde bei Warner Bros. und seinem Streamingdienst HBO Max laut Deadline schon seit einigen Jahren bestehen. Dass das Filmstudio Interesse an Adaptionen der Zauberlehrling-Geschichte hat, wurde bereits an mehreren Formaten deutlich, etwa mit dem TV-Event „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses” (HBO) und dem Wiedersehen des Casts in der Harry Potter-Reunion Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts (ebenfalls auf HBO). Mit der Reihe „Phantastische Tierwesen“ hat die Wizarding World einen ersten Spin-off mit neuen Charakteren bekommen. Erst im Februar veröffentlichte Warner Bros. das Rollenspiel „Hogwarts Legacy“, das auf der Welt von Harry Potter basiert. Ende vergangenen Jahres weckte Warner Bros. TV-Chefin, Channing Dungey, in einem Interview mit Variety erneut Hoffnung auf weitere zauberhafte Abenteuer und auch David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, erklärte, dass sich das Studio in Zukunft auf Franchises konzentrieren möchte. Jetzt könnte es also endlich so weit sein.

Harry Potter-Serie als Teil der neuen Streaming-Strategie

Bisher ist die Umsetzung der Harry Potter-Serie nicht final bestätigt. Am 12. April will Warner Bros. Discovery bei einem Presse-Event aufzeigen, wie die Streaming-Zukunft des Unternehmens aussehen soll. Die Serie zum erfolgreichen Fantasy-Franchise könnte ein Eckpfeiler der neuen Strategie für das Streaming-Angebot sein. Denkbar ist, dass bei diesem Event auch die Pläne für die TV-Umsetzung offiziell bestätigt werden.

