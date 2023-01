Hannibal, 1899 und Co.: 10 Serien, die zu früh abgesetzt wurden

Du wartest erwartungsvoll auf die Fortsetzung einer TV-Show, doch plötzlich erfährst Du, dass sie abgesetzt wurde. Die Situation kommt Dir nur allzu bekannt vor? Im Streaming-Zeitalter kommt es leider immer häufiger zum verfrühten Ende verschiedenster Produktionen. Welche Top-Serien zu früh abgesetzt worden sind, verrät Dir featured.

Einfallsreiche Settings, gut geschriebene Figuren, raffinierte Plots und clever verwobene Handlungsstränge: Serien können Dich in kürzester Zeit in ihren Bann ziehen und für erstklassige Unterhaltung sorgen. Doch hin und wieder setzen TV-Sender oder Studios Produktionen ab, ohne ihnen einen würdigen Abschluss zu spendieren. Bei welchen zehn Serien das vorzeitige Ende besonders frustrierend ausfiel, verraten wir Dir in den folgenden Zeilen.

1) 1899 (2022)

Nach dem internationalen Erfolg von „Dark“ brachten die deutschen Serienschaffenden Jantje Friese und Baran bo Odar mit „1899“ ihr neustes Werk hervor. Die düstere Mystery-Serie erschien im November vergangenen Jahres auf Netflix und gewannen sowohl das Publikum als auch die Fachpresse für sich. Doch direkt zu Beginn des neuen Jahres ereilte Fans die schlechte Nachricht: Netflix stellt 1899 nach nur einer Staffel ein. Demnach wirst Du nun nicht mehr erfahren, was hinter dem ominösen Cliffhanger steckt, mit dem Du aus der ersten Staffel entlassen wurdest.

In unserer featured-Kritik haben wir 1899 genauer unter die Lupe genommen und haben die Showrunner:innen und den Cast interviewt. Mehr dazu liest Du hier.

2) Gänsehaut um Mitternacht (2022)

Nachdem Mike Flanagan Dir bereits mit „Spuk in Bly Manor“ und „Midnight Mass“ das Fürchten gelehrt hat, inszenierte der 44-jährige Regisseur mit „Gänsehaut um Mitternacht“ seine vierte Horror-Serie für Netflix. Die Geschichte, die auf dem Roman „The Midnight Club“ von Christopher Pike basiert, war laut Flanagan so konzipiert, dass sie nach der ersten Staffel fortgeführt werden sollte. Allerdings vereitelte der Streaming-Dienst die Pläne des Serienschaffenden, als dieser rund zwei Monate nach dem Release das plötzliche Ende der Serie verkündigte. Du darfst allerdings gespannt sein, mit welchen Produktionen Mike Flanagan in Zukunft für schauderhafte Gänsehaut-Momente sorgen wird.

3) Archive 81 (2022)

Wenn es um Serien geht, die zu früh abgesetzt wurden, taucht der Name Netflix immer wieder auf. Denn neben 1899 und Gänsehaut um Mitternacht wurde im vergangenen Jahr auch der Horror-Hit „Archive 81“ eingestellt. Konkrete Details, warum das acht Episoden umfassende Schockspektakel nicht fortgesetzt wurde, gab Netflix nichts preis. Doch zuvor erklärte der Streaming-Dienst, dass die Zukunft von allen Produktionen vom Verhältnis zwischen den Einschaltquoten und den Produktionskosten abhängt. Trotz längerer Platzierung in den Netflix-Charts schien der Gruselspaß wohl leider keine lukrative Produktion für Netflix darzustellen, sodass der Streaming-Anbieter Archive 81 rasch eingestellt hat.

4) Westworld (2016-2022)

Basierend auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1973 entwarfen Jonathan Nolan und Lisa Joy mit „Westworld“ eine überaus ausgeklügelte Science-Fiction-Serie mit Westernelementen. Nachdem sich der Fokus jedoch über die Jahre hinweg vom Western entfernt hatte, fielen die Zuschauer:innen-Zahlen. Hinzu kamen hohe Produktionskosten sowie Veränderungen bei HBOs Mutterkonzern Warner Bros. Discovery, sodass nach dem Finale der vierten Staffel das plötzliche Ende der Serie bekanntgegeben wurde. Damit bildet Westworld die einzige Produktion in unsere Liste an zu früh abgesetzten Serien, die es über drei Staffeln hinausgeschafft hat.

5) Lovecraft Country (2020)

Als 2020 „Lovecraft Country“ erschien, zeigte sich die Fachpresse begeistert von Misha Greens Horror-Serie. Bei den Emmy Awards ging die Produktion sogar mit 18 Nominierungen ins Rennen, doch trotz dieser Erfolge stellte HBO Lovecraft Country nach nur einer Staffel ein. Die Gründe dafür waren zu hohe Produktionskosten sowie ein fehlender Plan für den weiteren Verlauf der Geschichte. Laut dem Buch „Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers“ sei die Atmosphäre am Set zudem von einem toxischen Ton geprägt gewesen, was für HBO wohl der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, die Produktion einzustampfen.

6) The Twilight Zone (2019-2020)

Von 1959 bis 1964 versorgte „The Twilight Zone“ das US-amerikanischen Fernsehpublikum mit schaurigen Mystery-Geschichten. Ein halbes Jahrhundert später hat sich „Get Out“-Regisseur Jordan Peele an eine Neuauflage gewagt und unter demselben Titel zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen produziert. Auch, wenn es sich bei The Twilight Zone um eine Anthologie-Serie handelt und die Geschichten der einzelnen Episoden unabhängig voneinander funktionieren, erwies sich das 2021 angekündigte Ende der Serie als traurige News für alle Fans des Übernatürlichen.

7) Mindhunter (2017-2019)

Mit „Mindhunter“ reiht sich die vierte Netflix-Produktion in unsere Liste der Serien, die zu früh eingestellt wurden, ein. Die düstere Thriller-Serie über die Entwicklung der Kriminalpsychologie beim FBI überzeugte mit authentischen Profiler-Dialogen und einer dichten Atmosphäre. Zunächst verkündete Netflix, dass die dritte Staffel auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt werde, da sich David Fincher, einer der Hauptverantwortlichen der Serie, um andere Projekte kümmern wolle. Anschließend erklärte der Regisseur jedoch, dass Mindhunter aufgrund der kostspieligen Produktionskosten nicht fortgeführt wird.

8) Hannibal (2013-2015)

Als titelgebender Serienkiller hat Mads Mikkelsen in „Hannibal“ eine phänomenale Performance an den Tag gelegt. Doch bedauerlicherweise musste sich der dänische Darsteller nach nur drei Staffeln von dieser Rolle verabschieden. Seit der Premiere im Jahr 2013 sind die Einschaltquoten immer weiter abgesackt und so drohte die Serie für NBC zum Verlustgeschäft zu werden. Über die Jahre konnte die viel zu früh abgesetzte Produktion noch eine größere Fan-Gemeinde generieren, doch leider reichte dieser Popularitätszuwachs nicht aus, um Hannibal aus der Versenkung zu holen.

9) Deadwood (2003-2006)

Die HBO-Produktion „Deadwood“ hat das Westerngenre Mitte der 2000er-Jahre neu erfunden und Dir eine ruppige Geschichte sowie eine genial konzipierte Figurenkonstellation beschert. Nach der dritten Staffel gelangte die Serie, in der so viel geflucht wurde wie in nahezu keiner anderen zu jener Zeit, an ein überaus unbefriedigendes Ende. Denn HBO setzte Deadwood ab, ohne den großen Disput zwischen den zwei antagonistischen Fraktionen der titelgebenden Siedlung aufzulösen. Erst 13 Jahre später erhielt die Serie mit „Deadwood – The Movie“ ihren wohlverdienten Abschluss.

10) Firefly – Der Aufbruch der Serenity (2002-2003)

Mit „Firefly – Der Aufbruch der Serenity“ hat „Justice League“-Regisseur Joss Whedon eine Serie geschaffen, die Elemente der Science-Fiction und des Westerngenres miteinander kombiniert und eine loyale Fanbase besaß. Doch aufgrund enttäuschender Einschaltquoten und zahlreicher weiterer Gründe setzte Fox dem intergalaktischen Abenteuer rund um die Besatzung des titelgebenden Raumschiffs nach einer Staffel ein Ende. Immerhin folgte 2005 der Kinofilm „Serenity – Flucht in neue Welten“, der Dich ein letztes Mal in die Welt von Captain Mal Reynolds und seiner chaotischen Crew entführte.

Welche Serie, die zu früh abgesetzt wurde, haben wir vergessen? Wir freuen uns auf Deine Vorschläge in den Kommentaren!

