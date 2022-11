Grey’s Anatomy Staffel 20: Geht die Krankenhausserie weiter?

Im kommenden Jahr 2023 wird die Dramaserie Grey’s Anatomy 18 Jahre alt. Viele Fans fragen sich, ob die kommende 19. Staffel eventuell die letzte ist – oder ob die Serie weitergehen könnte. Hier erfährst Du, was bis jetzt zu einer 20. Staffel von Grey’s Anatomy bekannt ist.

Achtung: Dieser Artikel spoilert teilweise die Ereignisse in Staffel 19.

Wird es eine 20. Staffel geben?

Noch ist die 19. Staffel der beliebten Krankenhausserie in Deutschland auf Disney+ nicht angelaufen. Und bisher gibt es leider noch keine konkreten Hinweise, dass eine 20. Staffel von Grey’s Anatomy in Planung ist. Wir können jedoch verraten: In der 19. Staffel stoßen zahlreiche neue Darsteller:innen zum Ensemble der Serie hinzu.

Dies lässt uns hoffen, dass die Serie nach Staffel 19 noch nicht abgesetzt wird. Neue und junge Ärzt:innen am Grey-Sloan-Krankenhaus bringen viel Potenzial für neue Dramen und Schicksale mit sich. Von fehlenden Ideen und Geschichten für weitere Staffeln kann also keine Rede sein.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Grey’s Anatomy Staffel 20: Das könnte die Handlung sein

Seitdem bekannt wurde, dass Grey’s-Anatomy-Star Ellen Pompeo nur noch in acht Episoden der 19. Staffel des Medizindramas zu sehen sein wird, sorgen sich die Fans um die Zukunft der Serie. Pompeo hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und einen indirekten Abschiedsgruß an die Fans hinterlassen. In ihrem Posting schreibt die Schauspielerin:

„Ich bin unendlich dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr alle mir, Meredith Grey und der Serie 19 Staffeln lang entgegengebracht habt! Das alles wäre ohne die besten Fans der Welt nicht möglich gewesen. (…) Ihr wisst, dass die Show weitergehen muss und ich werde auf jeden Fall wiederkommen, um euch zu besuchen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ellen Pompeo (@ellenpompeo)

Hier können wir nur vermuten, dass die Hauptfigur sich zwar größtenteils aus der Serie zurückziehen wird, einige Gastauftritte in einer weiteren Staffel oder einem eventuellen Spin-Off durchaus möglich sind. In der kommenden Staffel 19 verbringt Ärztin Meredith Grey viel Zeit damit, ihrer an Panikattacken leidenden Tochter Zola (Aniela Gumbs) zu helfen.

Meredith findet für Zola in Boston eine Schule für begabte Kinder. Daher beschließt Meredith, das Jobangebot von Jackson Avery (Jesse Williams) anzunehmen, um ihm in Boston bei der Behandlung von Alzheimer-Patient:innen zu helfen. Diese Krankheit hat für Meredith eine sehr persönliche Bedeutung: Die Mutter der erfolgreichen Medizinerin litt ebenfalls an an Alzheimer.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Ein Trailer des Senders ABC verrät, dass Meredith ihren letzten Tag am Grey-Sloan-Krankenhaus feiern und Seattle verlassen wird. Und obwohl Schauspielerin Ellen Pompeo für den Rest der Staffel als ausführende Produzentin an Bord bleiben wird, ist unklar, was das für die Zukunft der Serie bedeuten könnte. Wird Meredith Grey Teil einer Staffel 20 von Grey’s Anatomy sein?

Oder deutet ihr Instagram-Post darauf hin, dass sie vielleicht nur als Gaststar in die Serie zurückkehren wird? So oder so, Merediths großer Schritt markiert das Ende einer Ära für die Serie. Das Entertainment-Portal Deadline behauptet, dass Schauspielerin Ellen Pompeo auch weiterhin als Off-Stimme die Handlung der Serien kommentieren wird. Ist dies eventuell ein weiterer Hinweis, dass ein Ende von Grey’s Anatomy in weiter Ferne liegt?

Darsteller:innen in Grey’s Anatomy Staffel 20: Der mögliche Cast

Welche Schauspieler:innen in Staffel 20 von Grey´s Anatomy mitspielen werden, ist noch nicht bekannt. Ein Blick auf die Besetzung der kommenden 19. Staffel könnte Dir einen Hinweis auf den Cast einer weiteren Staffel liefern. In Staffel 19 spielen unter anderem mit:

• Ellen Pompeo als Dr. Meredith Grey

• Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey

• James Pickens Jr. als Dr. Richard Webber

• Kevin McKidd als Dr. Owen Hunt

• Caterina Scorsone als Dr. Amelia Shepherd

• Camilla Luddington als Dr. Jo Wilson

• Kelly McCreary als Dr. Maggie Pierce

• Kim Raver als Dr. Teddy Altman

• Jake Borelli als Dr. Levi Schmitt

• Chris Carmack als Dr. Atticus „Link“ Lincoln

• Anthony Hill als Dr. Winston Ndugu

Bist Du ein Fan von Grey’s Anatomy? Wer ist Deine Lieblingsfigur in der Drama-Serie und warum? Schreibe uns Deine Meinung gerne in die Kommentare!

Dieser Artikel Grey’s Anatomy Staffel 20: Geht die Krankenhausserie weiter? kommt von Featured!