Gangs of Lagos: Erster afrikanischer Prime Video-Film feiert Premiere

Lagos ist bunt, pulsierend, unerbittlich, faszinierend – ein Ort voller Kontraste. Du möchtest in den Nervenkitzel der nigerianischen Metropole eintauchen? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Dich: Noch im April startet der erste afrikanische Prime Video-Film „Gangs of Lagos“. Das wissen wir bis jetzt darüber!

Mit mehr als 15 Millionen Einwohner:innen zählt Lagos zu den größten und bedeutendsten Metropolen Afrikas. Es liegt nur nahe, dass eine so stark bevölkerte Stadt wie Lagos pulsiert, lebt und jede Menge Konfliktpotenzial bietet. Genau darum soll es in Gangs of Lagos gehen – dem ersten afrikanischen Prime Video-Film. „Es ist eine einzigartige Geschichte über Familie und Freundschaft vor der actionreichen Kulisse der Straßen von Lagos“, verspricht Prime Video Nigeria-Chefin Wangi Mba-Uzoukwu in einem Statement. Doch wovon genau soll der Streifen handeln, wann erscheint der Film und was gibt es über die nigerianische Film-Welt sonst noch zu erzählen? Das verraten wir Dir jetzt!

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Gangs of Lagos: Worum geht es im Prime Video-Film?

Laut Beschreibung soll es in dem nigerianischen Action-Krimi Gangs of Lagos um die drei Freund:innen Obalola (Tobi Bakre), Gift (Adesua Etomi-Wellington) und Ify (Chike) gehen. Das Trio wächst in den Straßen des Viertels Ìsàlẹ Èkó auf, das Du international vielleicht als Lagos Island kennst. Es handelt sich dabei um das Zentrum der Stadt und damit um einen ihrer lebendigsten Teile. Mit welchen Problemen die drei Hauptfiguren dort zu kämpfen haben, ist noch nicht bekannt. Doch als Hafenstadt mit etwa 6.800 Einwohner:innen pro Quadratkilometer – also etwa 600 mehr als Tokio – bietet Lagos jede Menge Schauplätze für spannende Geschichten in und um die faszinierende Metropolregion herum.

Die nigerianische Filmszene

Ähnlich wie der indische Film in Anlehnung an Hollywood unter dem Namen Bollywood vermarktet wird, heißt die nigerianische Filmszene mitunter auch Nollywood. Ein großer Teil der dazugehörigen Industrie sitzt in Lagos. Schon 2o17 zeigte eine UNESCO-Statistik, dass sich Nollywood im starken Wachstum befindet. US-Forscherin Dr. Gloria Emeagwali hielt sogar bereits 2004 fest, dass in Nigeria rein rechnerisch etwa vier oder fünf Filme pro Tag entstehen, also mehr als in Hollywood. „Als erstes nigerianisches Original, das auf Prime Video startet, setzt Gangs of Lagos mit seiner authentisch nigerianischen Handlung den Standard in einem weltweit beliebten Genre“, erhofft sich Wangi Mba-Uzoukwu. Wir drücken jedenfalls die Daumen für den Start.

Wann läuft Gangs of Lagos an?

Der Starttermin für Gangs of Lagos ist der 7. April 2023 und Du findest den Streifen auf Amazon Prime.

Welche Hoffnungen hast Du für Gangs of Lagos? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Gangs of Lagos: Erster afrikanischer Prime Video-Film feiert Premiere kommt von Featured!