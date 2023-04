Futurama-Comeback: Fry & Bender kommen mit 8. Staffel zurück

Die Sci-Fi-Comedy-Serie von „Simpsons”-Erfinder Matt Groening kehrt zurück: Staffel 8 von „Futurama” wird noch in diesem Sommer auf Disney+ anlaufen. Es sind auch schon einige Episodentitel bekannt. Hier erfährst Du alles rund um das Futurama-Comeback.

Dass es eine Futurama Staffel 8 geben wird, ist bereits seit Februar 2022 bekannt. Nun wurde offiziell bestätigt, dass noch in diesem Sommer ganze 20 neue Episoden ausgestrahlt werden. Wir haben für Dich zusammengefasst, was Du inhaltlich erwarten kannst. Amy-Darstellerin Lauren Tom freut sich auf Twitter bereits auf den Release der neuen Staffel:

The new episodes should be released sometime this summer! Can’t wait for you to see them! #futurama — Lauren Tom (@LaurenTom9000) January 29, 2023

Was Du von Futurama Staffel 8 erwarten kannst

Das Beste ist, dass alle Originalsprecher:innen der Futurama-Crew und auch die kreativen Köpfe Matt Groening und David X. Cohen beim großen Futurama-Comeback wieder an Bord sein werden. Es war zunächst aber unklar, ob der Sprecher des vulgären Roboters Bender, Joe DiMaggio, in Futurama Staffel 8 wieder zurückkehren würde – unterschiedliche Honorarvorstellungen seien der Grund gewesen. Inzwischen ist aber klar, dass Bender auch in der achten Staffel Futurama mit DiMaggios Stimme pöbeln wird.

Zudem wurden bereits die ersten zehn Episodentitel bekannt gegeben:

• „The Impossible Stream”

• „Rage Against The Vaccine”

• „Zapp Gets Cancelled”

• „The Prince And The Product”

• „Related To Items You’ve Viewed”

• „Children Of A Lesser Bog”

• „How The West Was 1010001”

• „I Know What You Did Last Xmas”

• „Parasites Regained”

• „All The Way Down”

Wie man an den Namen der Folgen sehen kann, wirst Du Dich auch im Futurama-Comeback auf satirische Reflektionen mit aktuellen Themen freuen. „Rage Against The Vaccine” ist wohl eine Anspielung auf die Band „Rage against the Machine” und auf die Impfdebatte, „Zapp Gets Cancelled” könnte auf die Cancel-Culture-Diskussion anspielen, und „Parasites Regained” klingt nach einer literarischen Anspielung auf das Himmel-und-Hölle-Drama „Paradise Lost and Paradise Regained” von John Milton.

Frühere Futurama-Comebacks: Oft tot geglaubt und wiederauferstanden

Die Animations-Serie rund um den Pizzaboten Fry, der zum Millenniumswechsel eingefroren wird, im 31. Jahrhundert wieder aufwacht, und sich einem intergalaktischen Lieferservice anschließt, feierte ihre Premiere 1999. Für die ersten vier Staffeln lief Futurama äußerst erfolgreich auf dem Sender Fox. Dort wurde sie allerdings in 2003 abgesetzt.

Bedeutet das das Ende für die Serie? Diese Frage beschäftigte Fans der Serie jahrelang. Schließlich dann großes Aufatmen: Fünf Jahre später erschienen neue Geschichten der Crew vom Planet Express. Staffel 5 war allerdings nicht nach dem altbekannten Episodenmuster gestrickt, sondern bestand aus vier Animationsfilmen in Spielfilmlänge, produziert von Comedy Central. Diese hatten solch einen Erfolg, dass gleich weitergedreht wurde. Mit einer sechsten und siebten Staffel ging es zwischen 2010 und 2013 weiter – diesmal wieder als einzelne Folgen.

Nach dem spektakulären Serienfinale sollte eigentlich endgültig Schluss sein. In 2022 wurde dann bekannt, dass das Sci-Fi-Spektakel nun doch fortgesetzt wird. Zehn Jahre nach der letzten Ausstrahlung kommt nun im Sommer 2023 das große Futurama-Comeback.

Wann und wo kannst Du Futurama Staffel 8 streamen?

Die achte Staffel wird in den USA bei Hulu erscheinen. Hierzulande wirst Du sie auf Disney+ streamen können. Ein genauer Erscheinungstag für Futurama Staffel 8 ist noch nicht bekannt, wird aber in Kürze erwartet.

Freust Du Dich auf das Futurama-Comeback? Schreib uns in die Kommentare, was Du davon hältst!

Dieser Artikel Futurama-Comeback: Fry & Bender kommen mit 8. Staffel zurück kommt von Featured!