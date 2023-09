Filme mit John Cena: Hier spielt der Freelance-Star und ehemalige Wrestler mit

Der Wrestling-Profi John Cena legt seit einigen Jahren eine beachtliche Zweitkarriere als Film-Darsteller hin. Mit „Freelance“ startet am 5. Oktober auch schon sein nächster Action-Streifen in den Kinos. In welchen anderen Titeln er bisher ebenfalls zu sehen ist, zeigt Dir unsere Übersicht der Filme mit John Cena.

Der amerikanische Profi-Wrestler, 16-facher World Champion und ehemalige Bodybuilder John Cena unternahm bereits 2006 erste Gehversuche im Film-Business. Seitdem ist er in immer mehr Streifen zu sehen, zuletzt sogar in sehr namhaften DC-Produktionen wie „The Suicide Squad“ und „Peacemaker“.

Kritiker:innen bescheinigen den Filmen mit John Cena größtenteils eher durchwachsene Noten – für kurzweilige Action-Abende ohne allzu viel Anspruch eignen sie sich aber allemal. Das trifft auch für die Action-Komödie Freelance zu, wie zum Beispiel in unserer Kritik nachzulesen ist. Anlass genug für uns, die Auswahl an Filmen mit John Cena genauer unter die Lupe zu nehmen.

1) The Marine (2006): Entspannung geht anders …

In seiner ersten Kino-Rolle spielt Cena den Marine-Soldat John Triton, der wegen Missachtung von Befehlen entlassen wird. Seinen nächsten Job als Security-Mitarbeiter verliert er nach einer Schlägerei ebenfalls rasch wieder. Daraufhin will Triton sich mit seiner Frau eine Auszeit in den Bergen nehmen. Eigentlich hätte das eine ruhige Angelegenheit werden sollen, doch auf dem Weg dahin machen die beiden Bekanntschaft mit dem Gangsterboss Rome (Robert Patrick). Dieser hat gerade mit seinem Team einen spektakulären Juwelenraub begangen und ist alles andere als ein freundlicher Zeitgenosse. Rome entführt schließlich Tritons Frau Kate (Kelly Carlson) und damit beginnt ein blutiger Kampf gegen den skrupellosen Anführer.

Eigentlich hatte das Filmstudio WWE Films Cenas Wrestling-Rivalen „Stone Cold“ Steve Austin für die Rolle des Triton in „The Marine“ vorgesehen. Austin sagte aber wenige Wochen vor den Dreharbeiten ab, erzählt Cena 2022 in einem Interview.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

2) Bumblebee (2018): Mensch gegen Autobot

Bei „Bumblebee“, einem Ableger der „Transformers“-Reihe, geht es ebenfalls actionreich zu. Im Jahr 1987 erreicht der schwarz-gelbe Autobot Bumblebee die Erde – und muss sich dort mit Agent Jack Burns (John Cena) anlegen. Burns hält die außerirdische Maschine nämlich für einen gefährlichen Feind. Bumblebee gelingt anfangs die Flucht, doch das Militär ist ihm auf den Fersen. Schwer verletzt nimmt er die Form eines gelben VW-Käfers an und wird von der 18-jährigen Charlie (Hailee Steinfeld) entdeckt.

Klingt spannend? Wenn Du wissen willst, wie die Geschichte ausgeht, kannst Du den Film bei GigaTV streamen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

3) Fast & Furious 9 (2021) + 10 (2023): Der „Auto-Typ“ John Cena

Einige Jahre nach Bumblebee spielt Cena erneut in einem Film mit, der sich um Autos dreht. Im neunten Teil der langlebigen Actionreihe „Fast & Furious“ verkörpert er den Antagonisten Jakob Toretto – den verschollen geglaubten Bruder von Hauptfigur Dom (Vin Diesel).

Der berüchtigte Auftragskiller und Dieb Jakob plant mit seiner Gruppe nichts Geringeres als eine weltweite Verschwörung. Und so liefern sich Dom und Jakob riskante Verfolgungsjagden und müssen folgenschwere Entscheidungen treffen. In einem Interview sagt Cena von sich selbst, ein waschechter „Auto-Typ“ zu sein, weshalb er gut zu Fast & Furious passe. Zudem sei es ein Segen für ihn gewesen, mit so vielen erfahrenen Schauspieler:innen zusammenarbeiten zu dürfen, von denen er viel lernen könne. Offenbar hat sich seine Leidenschaft fürs Projekt ausgezahlt: In Teil zehn, erst im Mai herausgekommen, durfte Cena erneut als Bösewicht Jakob sein Unwesen treiben.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Hier verraten wir Dir, in welcher Reihenfolge Du die Fast & Furious-Teile am besten schaust. Bei Vodafones GigaTV stehen Dir außerdem sowohl Teil 9 als auch Teil 10 zum Streamen zur Verfügung.

4) The Suicide Squad (2021): Frieden um jeden Preis

In der DC-Comicverfilmung „The Suicide Squad“ ist Cena als Christopher Smith alias Peacemaker zu sehen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für Frieden zu sorgen – koste es, was es wolle. Wenn es sein muss, geht der hartgesottene Verbrechensbekämpfer auch mal über Leichen. Doch genau diese rücksichtslose Vorgehensweise führt dazu, dass Peacemaker im Belle Reve-Gefängnis einsitzt. Von dort aus geht er einem Deal mit der Regierung ein, der ihm seine Freiheit garantieren könnte: Er schließt sich der geheimen Task Force X an, die auf eine tödliche Mission geschickt wird.

Der Streamingdienst HBO Max hat Peacemaker sogar eine eigene Serie spendiert, die bereits letztes Jahr um eine zweite Staffel verlängert wurde.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

5) Barbie (2023): Cena als Wassermann-Ken

Von einer ganz anderen, ungewohnten Seite zeigt sich John Cena im Blockbuster „Barbie“, der im Sommer zahlreiche Rekorde gebrochen hat. Hier hat Cena einen überraschenden Cameo-Auftritt als Wassermann-Ken mit langem blondem Haar samt Muschel-Kette, den Zuschauer:innen wohl noch länger in Erinnerung behalten werden. Dass Cena überhaupt bei Barbie dabei ist, hat er seiner Suicide Squad-Kollegin Margot Robbie zu verdanken, die Cena zu dieser Rolle verholfen hat.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Diese Filme mit John Cena kannst Du mit Vodafones GigaTV streamen:

• 2018: Bumblebee

• 2021: Fast & Furious 9

• 2021: The Suicide Squad

• 2022: The Independent

• 2023: Fast & Furious 10

• 2023: Barbie

Dieser Artikel Filme mit John Cena: Hier spielt der Freelance-Star und ehemalige Wrestler mit kommt von Featured!