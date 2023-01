Evil Dead Rise angekündigt: Der Kult-Horror geht in die nächste Runde

Featured: The School for Good and Evil 2: Wie geht es mit Agatha und Sophie weiter?

Das klingt märchenhaft und nach dem Beginn eines neuen Fantasy-Universums bei Netflix: An der Schule für Gut und Böse lernen Mädchen und Jungs, was es heißt, Prinzessin oder Prinz, Hexe oder Biest zu sein. Hier erfährst Du, ob und wie die Geschichte in “The School for Good and Evil 2” weitergehen könnte.