Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso – Die wahre Geschichte hinter der Netflix-Doku

In der True-Crime-Doku „Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso“ beleuchtet Netflix ein Verbrechen zwischen zwei Freundinnen aus der High Society Indonesiens. Der Fall erschütterte 2016 das ganze Land und wurde von den Medien weltweit aufgegriffen. Erfahre hier alles über die wahre Geschichte hinter der Dokumentation und dem Fall Jessica Wongso.

Der Mord an Wayan Mirna Salihin sorgte 2016 in Indonesien für Schlagzeilen. Die damals 27-Jährige starb völlig überraschend nach einem Einkaufsbummel im größten Einkaufszentrum Jakartas. Was zunächst wie ein Schlaganfall aussah, stellte sich schnell als heimtückischer Mord heraus.

Mirnas langjährige Freundin Jessica Wongso wurde des Mordes angeklagt. Der Prozess dauerte fast fünf Monate und war der erste in der indonesischen Geschichte, der live im Fernsehen übertragen wurde. Dadurch wurde der Fall zu einem nationalen Spektakel und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Am 28. September startet die Netflix-Dokumentation Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso und beleuchtet die Hintergründe des Mordes. Mirnas Ehemann, ihr Vater und ihre Zwillingsschwester kommen ebenso zu Wort wie Jessica Wongso selbst.

Mord an Mirna Salihin: Die wahre Geschichte

Am 6. Januar 2016, einige Wochen nach ihrer Hochzeit mit Arief Soemarko, unternimmt Wayan Mirna Salihin einen Ausflug in die Grand Indonesia Shopping Mall in Jakarta. Dort will sie unter anderem alte Schulfreundinnen treffen. Darunter ist auch ihre ehemalige beste Freundin Jessica Wongso.

Die ebenfalls 27-jährige Wongso kommt bereits um 15:32 Uhr in der Mall an – anderthalb Stunden vor der vereinbarten Uhrzeit – und reserviert einen Tisch im Olivier Café. Sie kauft in der Mall ein und kehrt um 16:14 Uhr ins Café zurück.

Die Überwachungskameras zeigen, wie Wongso mehrmals im Café auf und ab geht und ihren Blick schweifen lässt. Schließlich nimmt sie Platz und bestellt Getränke, darunter einen vietnamesischen Eiskaffee.

Knapp eine Stunde später trifft Wayan Mirna Salihin ein und setzt sich zu Jessica und ihren Freundinnen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Getränke hinter Jessicas Einkaufstaschen versteckt. Die Überwachungskameras haben keinen direkten Blick auf den Eiskaffee.

Wie wurde das Opfer Mirna Salihin getötet?

Kurz nachdem Salihin eingetroffen ist, nimmt sie einen Schluck und beschwert sich über den schrecklichen Geschmack. Sekunden später wird ihr übel und sie fällt bewusstlos vom Stuhl. Ein Krankenwagen bringt sie ins Krankenhaus. Wayan Mirna Salihin stirbt am 6. Januar 2016 um 18 Uhr im Alter von 27 Jahren.

Bei der Autopsie am 10. Januar 2016 werden Spuren eines ätzenden Mittels und Blutungen im Magen der Toten festgestellt. Sowohl in Salihins Magen als auch in dem von Jessica Wongso bestellten Eiskaffee befindet sich zum Zeitpunkt des Todes Zyanid.

Jessica Wongso wird schnell zur Hauptverdächtigen und am 30. Januar 2016 wegen vorsätzlichen Mordes an Wayan Mirna Salihin angeklagt und verhaftet. Es folgt einer der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte Indonesiens.

Wer sind Jessica Wongso und Mirna Salihin?

Wayan Mirna Salihin wird am 30. März 1988 in Jakarta, Indonesien, als Tochter des wohlhabenden Geschäftsmannes Edi Darmawan Salihin geboren. Die gleichaltrige Jessica Wongso ist die jüngste Tochter von Winardi und Imelda Wongso.

Jessicas Vater ist in Indonesien als „Plastikkönig“ bekannt, weil er mit dem Verkauf von Kunststoffen nach Australien ein Vermögen verdient. Im Jahr 2005 ziehen die Eltern nach Sydney, während Jessica zu Hause die Highschool abschließt.

Drei Jahre später folgt sie ihrer Familie und studiert Grafikdesign am Billy Blue College of Design. Dort lernen sich Mirna und Jessica kennen und werden beste Freundinnen. Die beiden wohlhabenden jungen Frauen genießen das Leben in der Großstadt, bis Mirna wegen ihres Freundes Arief nach Jakarta zurückkehrt.

Jessica bleibt in Sydney und nimmt die australische Staatsbürgerschaft an. 2015 besucht die inzwischen verlobte Mirna Jessica in Sydney und es kommt zum Streit. Ein Jahr später wird Jessica des Mordes an Mirna angeklagt.

Der Fall Jessica Wongso: Was war das Motiv?

Das Verhältnis der beiden Frauen verschlechtert sich nach dem Streit in Sydney auffallend. Sie treffen sich nur noch im Beisein gemeinsamer Freund:innen. Eine Einladung zu Mirnas Hochzeit im selben Jahr erhält Jessica nicht. Der Streit der beiden rückt im Laufe der Ermittlungen immer mehr in den Mittelpunkt.

Dabei soll es vor allem um die beiden Lebensgefährten der Frauen gegangen sein. Jessica soll Mirna aufgefordert haben, sich von Arief zu trennen. Mirna wiederum ließ kein gutes Haar an Jessicas Freund Patrick. Während der Verhandlungen kommen die Details aber nur sehr langsam ans Licht und es wird viel spekuliert.

Von einer Dreiecksbeziehung zwischen Jessica, Mirna und Arief ist die Rede. Jessica soll Gefühle für Mirna entwickelt und die Tat aus Eifersucht begangen haben. Auch Verbindungen zur Mafia soll es geben. Fest steht, dass das Leben der jungen Frau in den Monaten vor Mirnas Tod völlig aus den Fugen gerät.

Jessica Wongsos Absturz

Im Januar 2015 droht Jessica ihrem damaligen Freund Patrick O‘Connor, sich umzubringen. Im August, kurz nach Mirnas Besuch, rast sie betrunken mit ihrem Auto in ein Schwesternheim und durchbricht eine Hauswand.

Kurz darauf versucht Jessica noch zwei weitere Male, sich das Leben zu nehmen. In einem Abschiedsbrief gibt sie Patrick die Schuld an ihrem Tod. Nach der Trennung zieht ihr Ex-Freund vor Gericht und erwirkt eine einstweilige Verfügung. Jessica verliert ihren Job und erwartet eine Strafe für ihre folgenschwere Trunkenheitsfahrt.

Nach den Ereignissen in Australien kehrt Wongso nach Jakarta zurück. Sie trifft sich mit Mirna und ihrem Ehemann zum Abendessen. Dort erfährt sie zum ersten Mal von der Hochzeit. Kurz darauf arrangiert Jessica ein Treffen mit Mirna und anderen Studienfreundinnen im Olivier Café.

Das Urteil: So ging der Fall Jessica Wongso aus

Der Prozess dauert insgesamt 135 Tage und wird von den Medien aus aller Welt intensiv verfolgt. Die stets ruhige und höfliche Jessica Wongso beteuert ihre Unschuld und ist sich bis zum Schluss sicher, freigesprochen zu werden.

Zeugenaussagen, Giftspuren und Videoaufnahmen deuten zwar auf Mord hin, stichhaltige Beweise gibt es jedoch nicht. Da die Getränke auf den Videoaufnahmen durch Einkaufstüten verdeckt werden, ist nicht zu erkennen, dass Jessica das Gift in den Kaffee mischt. Auch der Kauf oder Besitz von Zyanid kann ihr nie nachgewiesen werden.

Erst als die indonesischen und australischen Behörden zusammenarbeiteten und die Vorfälle in Sydney ans Licht kommen, wird es eng für Wongso. Am 27. Oktober 2016 wird Jessica Kumala Wongso schließlich wegen des Mordes an Wayan Mirna Salihin zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Angeklagte Mirna Salihin aus Rache getötet hat. Mirna habe Jessica wiederholt dazu aufgefordert, sich von ihrem früheren Freund Patrick O’Connor zu trennen. Dieser sei laut Mirna ein gewalttätiger Drogensüchtiger mit finanziellen Problemen gewesen. Jessica habe sich dadurch von Mirna beleidigt gefühlt.

So greift Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso die wahre Geschichte auf

Die Netflix-Dokumentation Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso beleuchtet diese tragische Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Sie interviewt Ermittler:innen, Rechtsexpert:innen, Freund:innen und die Familie des Opfers und der Täterin und versucht, ein vollständiges Bild dieses komplexen und kontroversen Falls zu zeichnen.

Zusätzlich zu den Fakten des Falls taucht die Dokumentation tief in die indonesische Kultur, Justiz und Medienlandschaft ein, um ein umfassendes Verständnis der Hintergründe und Reaktionen auf diesen Mord zu vermitteln.

Für alle, die sich für wahre Kriminalfälle und die menschliche Psyche interessieren, ist Eiskalt: Mord, Kaffee und Jessica Wongso ein Muss. Der 86-minütige Film ist eine fesselnde und oft beunruhigende Untersuchung eines Mordes, der eine ganze Nation schockierte.

