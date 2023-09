Ehrengard: Alles zu Start, Handlung und Besetzung des Netflix-Films

In „Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung“ spielen die Gefühle bei Hofe verrückt. Ein Frauenheld soll die Liebesgeschicke des schüchternen Kronprinzen in Schwung bringen, verliebt sich dabei aber unfreiwillig selbst. Hier erfährst Du alles über den Start, die Handlung und die Besetzung des dänischen Liebesfilms auf Netflix.

Für die Verfilmung des Romans „Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung“ von Karen Blixen legte sich sogar die dänische Königin Margrethe II. ins Zeug. Als Ehrenmitglied des dänischen Bühnenbildverbandes ließ es sich die künstlerisch begabte Monarchin nicht nehmen, die komplette Ausstattung des dänischen Liebesfilms zu entwerfen.

Die gleichnamige Netflix-Verfilmung verspricht große Schauwerte, viel Gefühl und eine gehörige Portion Humor. Fans historischer Liebesgeschichten dürften auf ihre Kosten kommen.

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung – Wann ist Release bei Netflix?

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung startet am Donnerstag, dem 14. September 2023 auf Netflix. Die dänische Liebeskomödie hat eine knackige Laufzeit von 94 Minuten und dürfte sich perfekt für einen heiteren Filmabend zu zweit auf der Couch eignen.

Das ist die Handlung von Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung

Dem märchenhaften Königreich Babenhausen fehlt ein Thronfolger. Wenn der designierte Kronprinz Lothar (Emil Aron Dorph) nicht bald für Nachwuchs sorgt, verliert er seinen Anspruch auf den Thron. Da er aber keine Anstalten macht, sich selbst eine Frau zu suchen, engagiert seine Mutter (Sidse Babett Knudsen) einen Experten.

Die Großherzogin beauftragt den Maler Johann Wolfgang Cazotte (Mikkel Boe Følsgaard), ihren Sohn in die Kunst der Verführung einzuweihen. Der selbsternannte Liebesexperte nimmt sich des schüchternen und introvertierten Kronprinzen an.

Während Cazotte noch nach einer geeigneten Prinzessin sucht, wird Lothar langsam aktiv. Die Pläne der Herzogin und des Möchtegern-Casanovas drohen zu scheitern, als durch eine ungewollte Schwangerschaft ein unehelicher Thronfolger auftaucht.

Während sich die Intrigen am Hofe zuspitzen, muss Cazotte zudem feststellen, dass es mit seinen Fähigkeiten vielleicht doch nicht so weit her ist. Beim Versuch, die schöne Ehrengard (Alice Bier Zanden) zu verführen, beißt sich Cazotte die Zähne aus und beginnt, sich langsam in die impulsive Adlige zu verlieben.

Cast von Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung – Wer spielt mit?

Für die Verfilmung der charmanten Geschichte um den Möchtegern-Casanova Cazotte konnte Netflix einen renommierten Regisseur gewinnen. Mit Bille August („Fräulein Smillas Gespür für Schnee“) sitzt ein Oscar- und Golden Globe-Preisträger sowie zweifacher Gewinner der Goldenen Palme auf dem Regiestuhl.

Viele der Schauspieler:innen in Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung sind hierzulande zwar weniger bekannt. Du darfst Dich aber dennoch auf eine talentierte Riege an erfahrenen Darsteller:innen freuen. Aus welchen Filmen und Serien Du sie vielleicht kennst, erfährst Du hier.

Mikkel Boe Følsgaard

Die Hauptrolle des Johann Wolfgang Cazotte spielt Mikkel Boe Følsgaard. Der 1984 in Rønne geborene Schauspieler sammelte bereits als Kind erste Erfahrungen vor der Kamera und spielte in einer dänischen Fernsehserie mit.

Nach seinem Schauspielstudium in Kopenhagen war Følsgaard viel am Theater und arbeitete als Synchronsprecher. 2012 erregte er erstmals internationale Aufmerksamkeit, als er in „Die Königin und der Leibarzt“ an der Seite von Mads Mikkelsen den dänischen König Christian VII spielte.

Das Historiendrama wurde für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert und Følsgaard erhielt für seine Darstellung mehrere renommierte Auszeichnungen. Drei Jahre später spielte Følsgaard den skrupellosen Kapitän Ebbe Jensen in dem ebenfalls Oscar-nominierten Kriegsdrama „Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit“.

Auch Netflix-Fans könnten den gefragten dänischen Schauspieler schon gesehen haben. Zwischen 2018 und 2020 ist Følsgaard als Martin in der Netflix-Serie „The Rain“ zu sehen.

Sidse Babett Knudsen

Die intrigante Großherzogin wird von der erfahrenen Schauspielerin Sidse Babett Knudsen verkörpert. Einem breiten Publikum wurde Knudsen erstmals durch ihre Rolle in dem Oscar-nominierten Drama „Nach der Hochzeit“ bekannt.

2016 spielte sie an der Seite von Tom Hanks in der Dan-Brown-Verfilmung „Inferno“. Serienfans dürfte Knudsen als Nebendarstellerin im Sci-Fi-Hit „Westworld“ oder im Apple-Original „Ted Lasso“ aufgefallen sein.

In weiteren Rollen sind folgende Schauspieler:innen in Ehrengard zu sehen:

• Alice Bier Zanden (Ehrengard)

• Emil Aron Dorph (Lothar)

• Emilie Kroyer Koppel (Prinzessin Ludmilla)

• Jacom Lohmann (Herr Marbod)

• Sara-Marie Maltha (Frau Marbod)

Könnte es eine Fortsetzung zu Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung geben?

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung ist eine Romanverfilmung. Da es sich bei dem gleichnamigen Werk der dänischen Schriftstellerin Karen Blixen (1885-1962) um eine mit 129 Seiten relativ kurze Erzählung handelt, dürfte es kaum genug Stoff für einen weiteren Film geben. Sollte der Film jedoch ein Erfolg werden, könnte Netflix durchaus weitere Romane von Karen Blixen verfilmen.

