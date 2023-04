Ob „Shape Of You“, „Perfect“ oder „I See Fire“ – wahrscheinlich kennst Du jeden dieser Songs von Ed Sheeran, weißt aber recht wenig über seine Person. Das soll sich mit der Disney+-Dokumentation „Ed Sheeran: The Sum Of It All“ ändern. Was wir bisher über den Vierteiler wissen, erfährst Du jetzt.

Ed Sheeran-Doku auf Disney+: Das erwartet Dich in The Sum Of It All

150 Millionen verkaufte Alben, 13 britische Nummer-eins-Hits und ausverkaufte Konzerte auf dem ganzen Globus: Mit seinen gerade einmal 32 Jahren ist Ed Sheeran bereits weit oben auf dem Pop-Olymp angekommen. Über sich selbst hat der Brite bisher noch nicht allzu viel preisgegeben. Kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums „-“, das am 5. Mai erscheinen soll, möchte Sheeran die Tür zu seinem Privatleben nun doch öffnen. Sein Mittel der Wahl: die Disney+-Dokumentation Ed Sheeran: The Sum Of It All.

Love, Loss, Balance und Life: Worum geht es in der Doku über Ed Sheeran?

Zum ersten Mal in seinem Leben als professioneller Musiker möchte Ed Sheeran seinen Fans einen Blick in sein Innerstes gewähren. „Ich habe mein Privatleben immer sehr abgeschirmt“, verrät der Musiker in einem Instagram-Beitrag. „In der einzigen Dokumentation, die es bisher über mich gibt, geht es um mein Songwriting. Disney hat angefragt, ob ich Interesse an einer vierteiligen Doku hätte, und ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist, die Tür zu öffnen und die Leute reinzulassen.“

Inhaltlich soll die Doku in vier Episoden aufgeteilt sein: „Love“ (Liebe), „Loss“ (Verlust), „Balance“ (Gleichgewicht) und „Life“ (Leben). Disneys TV-Chef Ayo Davis verspricht: „In dieser Doku werden wir eine Seite von Ed Sheeran zeigen, die seine Fans noch nie gesehen haben.“ Du darfst also gespannt sein!

Ed Sheeran-Doku: Wer steckt dahinter?

Die Umsetzung der Dokumentation über Ed Sheeran übernahmen Ben Winston und Ben Turner, die bereits mit Stars wie David Beckham und One Direction zusammenarbeiteten. „Jeder kennt und liebt die Songs von Ed Sheeran, denn sie gehören für so viele von uns zum Soundtrack unseres Lebens“, schwärmen die beiden Filmemacher in einem gemeinsamen Statement.

Die Doku beleuchte den Menschen hinter den Hits und zeige Sheeran nach einem besonders chaotischen Jahr seines Lebens. Gemeint ist damit wohl unter anderem das Jahr 2022, in dem Sheerans schwangere Frau an einem Tumor erkrankte, der erst nach der Geburt behandelt werden konnte, und in dem sein bester Freund starb. Darüber hinaus wurde Sheeran vorgeworfen, in seiner Komposition „Thinking Out Loud“ den Song „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye plagiiert zu haben, weshalb er vor Gericht musste.

Release: Wann läuft Ed Sheeran: The Sum Of It All an?

Du musst gar nicht mehr lange auf die Ed Sheeran-Doku warten. The Sum Of It All startet bereits am 3. Mai auf Disney+.

