Knapp 20 Jahre nachdem Eddie Murphy in „Die Geistervilla“ mit seiner Familie eine Nacht in einem Spukhaus verbringen musste, spendiert Disney der Horror-Komödie eine Neuauflage. Bei uns erfährst Du, wovon das Geistervilla-Remake handeln soll, wer darin mitspielt und wann der Film im Kino startet.

2003 Jahren landete Disney mit Die Geistervilla einen durchaus passablen Kino-Erfolg in den USA und kurz darauf auch in Deutschland. Zum Jubiläum der Verfilmung lässt das Unternehmen den Gruselspaß noch einmal aufleben und schickt ein Geistervilla-Remake ins Rennen. Um einen richtigen Horror-Film wird es sich dabei nicht handeln; schließlich soll der Streifen schon ab zwölf Jahren freigegeben sein. Wenn Du diesen Sommer also ein bisschen Familiengrusel genießen möchtest, solltest Du jetzt weiterlesen!

Die Story vom Geistervilla-Remake: Worum geht’s?

In der neuen Verfilmung zieht die alleinerziehende Mutter Gabbie (Rosario Dawson) mit ihrem neunjährigen Sohn Travis (Chase W. Dillon) in eine – nun ja – leicht heruntergekommene Immobilie in New Orleans. In ihrer neuen Heimat angekommen, bemerken die beiden, dass es dort spukt. Plötzlich finden sie sich inmitten illustrer Gestalten wieder, die das Haus besuchen wollen. Darunter zum Beispiel ein Priester, ein Experte für paranormale Phänomene und eine Hellseherin.

Team und Cast hinter der Neuauflage von Disney

Im Remake von Die Geistervilla darfst Du Dich auf einige echte Hochkaräter freuen. So werden neben den bereits genannten Darsteller:innen auch Owen Wilson, LaKeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Jared Leto und Winona Ryder in der neuen Umsetzung mitspielen.

Die Regie übernahm „Bad Hair“-Macher Justin Simien; das Drehbuch steuerte Katie Dippold bei, die zum Beispiel auch das Skript für „Ghostbusters“ (2016) schrieb. Für Geistervilla waren also reichlich Expert:innen für paranormale Filme am Werk. Der Song im Trailer heißt übrigens „House Without Windows“, gesungen vom 1988 verstorbenen Roy Orbison („Pretty Woman“).

Daher stammt die Idee zu Die Geistervilla

Genau wie in „Fluch der Karibik“ und „Jungle Cruise“ basiert die Geschichte vom Geistervilla-Remake auf einer Attraktion aus den Disney-Freizeitparks. Im Disneyland in Anaheim steht die gleichnamige Geisterbahn zum Beispiel schon seit 1969.

Release: Wann startet Disneys Geistervilla-Remake in den Kinos?

In Deutschland startet das Geistervilla-Remake am 27. Juli 2023. Es dauert also gar nicht mehr so lange, bis Du Dich auf ein bisschen Gruselstimmung aus dem Hause Disney freuen darfst.

Welche Hoffnungen hast Du für das Geistervilla-Remake? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

