Die schönsten Liebesfilme auf Netflix: Romanzen zum Dahinschmelzen

Du magst emotionale Achterbahnfahrten mit allen Aufs und Abs? Missverständnisse, Frust und schließlich ein unerwartetes Happy End? Dann gehören diese Netflix-Liebesfilme unbedingt auf Deine Watchlist.

Liebe mit Hindernissen, scheinbare Scheinehen und immer wieder Teenager im verwirrenden Rausch der Gefühle: Wir haben für Dich neun Filme aus dem Netflix-Angebot herausgepickt, die das Herz höherschlagen lassen.

Gegensätze ziehen sich an: Purple Hearts

Eine Romanze, die mit einer Scheinehe beginnt: Die mittellose Musikerin Cassie (Sofie Carson) und der Marine Luke (Nicholas Galitzine) heiraten – trotz unterschiedlicher politischer Ansichten und obwohl sie sich nicht ausstehen können.

Der Grund ist, dass die unter Diabetes leidende Cassie nicht krankenversichert ist und es beim Militär Zahlungen für Krankenversicherungen für Ehepartner:innen gibt. Als Luke verletzt aus dem Krieg zurückkehrt, müssen die beiden plötzlich eine glückliche Ehe vortäuschen.

Einer der Liebesfilme auf Netflix, in denen zwei Newcomer ganz kitschfrei brillieren. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Tess Wakefield.

Liebesfilme auf Netflix mit Ende und Neuanfang: Marriage Story

Noah Baumbach, Regisseur und Autor von „Marriage Story“, ist Spezialist für Ehedramen. Das hat er schon im Film „Der Tintenfisch und der Wal“ bewiesen, in dem er aus der Perspektive des Sohnes einen Ehekrieg beschreibt.

Wenn Du Fan der Hollywoodstars Adam Driver und Scarlett Johansson bist, bist Du hier in jedem Fall richtig. Baumbach lässt die beiden als Theaterregisseur Charlie und dessen Noch-Frau, die Schauspielerin Nicole, durch das Martyrium des US-Scheidungsrechts taumeln. Das tiefgründige Ehedrama fuhr insgesamt sechs Oscar-Nominierungen ein und gehört eindeutig in die Kategorie „Beste Liebesfilme auf Netflix“.

Mutter sein – ja oder nein? Look Both Ways

Durch einen One-Night-Stand wird Natalie, gespielt von Lili Reinhart, ungewollt schwanger. Sie ist gerade mit dem College fertig, und ihre Karriereträume drohen zu platzen. Netflix-Liebesfilme wie dieser sind wie ein spannendes Rätsel aufgebaut: Was wird passieren, wenn Natalie ihr Baby zur Welt bringt und was, wenn sie ihren Berufsplan realisiert und in einem Animationsstudio in New York ihre Karriere startet?

Bekannt ist die Protagonistin von „Look Both Ways“ auch aus anderen Erfolgsproduktionen. Wenn Du die Netflix-Mystery-Serie „Riverdale“ gesehen hast, kennt Du Lili Reinhart auch als trickreiche Ermittlerin Betty Cooper.

Bloß nicht heiraten: Wedding Season

Dieser Film ist einer der erfolgreichsten Netflix-Liebesfilme aus dem amerikanisch-indischen Kosmos: Asha (Pallavi Sharda) ist emanzipiert und möchte beruflich durchstarten. Für eine Romanze bleibt da keine Zeit. Doch ihre Mutter ist fest entschlossen, die Karrierepläne ihrer Ältesten zu durchkreuzen.

Eigenmächtig legt sie ein Profil ihrer Tochter auf einer Dating-App an. Auf diese Weise lernt die Karrierefrau Ravi (Suraj Sharma) kennen – ebenfalls heiratsunwillig und mit ähnlich penetranten Eltern.

Die beiden schließen einen Pakt. Sie geben vor, ein Paar zu sein, um die bevorstehende Hochzeitssaison unverheiratet zu überstehen.

Prinz Charming liebt Aschenputtel: Royalteen

Du suchst nach traurigen Netflix-Liebesfilmen mit viel Spannung? Dazu zählt die norwegische Filmreihe über ein Teenager-Paar mit düsteren Geheimnissen. Die bürgerliche Lena (Ines Høysœter Asserson) zieht nach Oslo, wo sie den norwegischen Kronprinzen Karl Johan (Mathias Storhøj), genannt Kalle, kennenlernt. Anfangs hält sie ihn für einen adeligen Schnösel, aber er überzeugt sie, dass er kein dekadenter Playboy ist.

Intrigen und ein finsteres Vorleben überschatten jedoch die Cinderella-Geschichte. Nachdem das ungleiche Paar reinen Tisch gemacht hat, geht es in Teil 2 mit den beiden weiter. Die Verfilmung basiert auf einem Roman von Randi Fuglehaug und Anne Gunn Halvorson.

Planspiele: Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen

Im Mittelpunkt dieses Films steht Claire (Talia Ryder) mit ihrem programmierten Navi fürs Leben. Nach der Schule möchte sie aufs College, womöglich in einer anderen Stadt. Eine Fernbeziehung ist für sie keine Option.

Sie schlägt ihrem Freund Aidan (Jordan Fisher) daher vor, sich zu trennen, noch bevor die Schule zu Ende ist. Aidan ist einverstanden, hat aber eine Überraschung beim letzten Date parat.

Die Vorlage für diese originelle Teenie-Romanze lieferte Erfolgsautorin Jennifer E. Sitz mit ihrem Roman „Hello, Goodbye, and Everything in Between“. Dieser Film gehört eindeutig zur Kategorie „Unterhaltsame und gute Liebesfilme auf Netflix“.

Nachbarschaftsliebe – Through my window: Ich sehe nur dich

Teenager-Drama aus Spanien: Die schüchterne und unscheinbare Raquel (Clara Galle) ist verliebt in ihren Nachbarn Ares (Julio Peña) und beobachtet ihn aus der Ferne. Er ist Sohn einer einflussreichen Unternehmerfamilie aus Barcelona. Als in deren Haus das Internet ausfällt, hackt er sich in Raquels Computer ein.

Raquel kommt dahinter und stellt den angehimmelten Jungen nicht nur zur Rede, sondern offenbart ihm auch ihre Gefühle. Der gleichnamige Roman von Ariana Godoy erschien zunächst auf einer Internet-Plattform. Nach den Klick-Erfolgen dort wurde er auch in Buchform veröffentlicht.

Die Wette gilt: Gefährliche Liebschaften

Célène (Paola Locatelli) ist eine Musterschülerin und neu in der Klasse. Dort verliebt sie sich in den Draufgänger Tristan (Simon Rérolle). Sie ahnt nicht, dass er mit der Social-Media-Königin Vanessa (Ella Pellegrini) eine perfide Wette abgeschlossen hat.

Ein französisches Teenager-Drama, in dem das Milieu der Stars sozialer Netzwerke mehr als nur eine Kulisse ist.

Liebesfilme auf Netflix: To All The Boys 3 - Always and Forever

Bist Du ein Fan dieser Story? Dann bist Du nicht alleine: Seit der ersten Folge ist „To All The Boys: Always and Forever“ ein Streaming-Hit. Jetzt kommt es zum spannenden Showdown. Lara Jean (Lana Condor) und Peter (Noah Centineo) stehen kurz vor ihrem Highschool-Abschluss.

Wo werden sie danach studieren? Während Lara Jean mit New York liebäugelt, träumt ihr Freund von Stanford. Nach einem Roman von Jenny Han. Ob es wohl ein Happy End gibt?

Kennst Du einen besonderen Liebesfilm auf Netflix, der auf unserer Liste fehlt? Dann teile ihn mit uns in einem Kommentar.

