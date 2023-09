Die Schneegesellschaft: Die wahre Geschichte hinter dem spanischen Drama

Beim Filmfest in Venedig sorgte 2023 kaum ein anderer Beitrag für so viel Aufsehen wie „Die Schneegesellschaft”. Der Film von Regisseur J. A. Bayona wurde mit zehn-minütigem Beifall gefeiert. Worum geht es in dem dramatischen Survival-Thriller? Wir stellen Dir die wahre Geschichte hinter Die Schneegesellschaft vor.

Die Handlung von Die Schneegesellschaft ist unvorstellbar tragisch. Doch die Geschichte ist nicht erfunden. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Regisseur der Ereignisse annimmt, um die es hier geht. Schon 1976 brachte der mexikanische Filmemacher René Cardona die Geschehnisse unter dem Titel „Überleben!” auf die Leinwand. 1993 folgte die erste Hollywoodverfilmung: Regisseur Frank Marshall legte die Tragödie neu auf – ebenfalls unter dem Titel „Überleben!”.

Mit Die Schneegesellschaft (im Original: „La sociedad de la nieve”) folgt nun die dritte Verfilmung der dramatischen Geschichte. Und Regisseur J. A. Bayona („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht”) hat dafür keine Mühen gescheut: Die Dreharbeiten fanden unter anderem an den Originalschauplätzen der Tragödie statt.

Im Folgenden liest Du alles zur wahren Geschichte hinter Die Schneegesellschaft.

Die Schneegesellschaft: Darum geht es im Film

Eigentlich sollte es für die uruguayische Rugbymannschaft eine ganz normale Flugreise werden. Doch dann stürzt Flug 571 mitten in den verschneiten Anden ab. Die Suche nach dem Wrack der Maschine bleibt erfolglos – es ist im Weiß der Gletscher nicht zu finden. Für die 29 Überlebenden des Unglücks beginnt auf 3.570 Metern Höhe ein Kampf ums Überleben. Bei eisigen Temperaturen, verletzt und ohne nennenswerten Proviant.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Auf dieser Geschichte basiert Die Schneegesellschaft

Die Schneegesellschaft basiert auf wahren Ereignissen: Im Oktober 1972 befindet sich die uruguayische Rugbymannschaft Old Christians Club auf dem Weg von Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, in die chilenische Hauptstadt Santiago der Chile. Für den Flug hat das Team eine Maschine der uruguayischen Luftwaffe gechartert. Zunächst läuft alles wie geplant, doch dann zwingt schlechtes Wetter die Crew zur Zwischenlandung im argentinischen Mendoza. Am nächsten Tag setzen sie die Reise fort.

Doch das Wetter ist noch immer schlecht, die Wolkendecke dicht, der Wind stark. So kommt es, dass die Piloten sich viel zu früh auf der chilenischen Seite der Anden wähnen. Nach Rückmeldung an die Flugkontrolle in Santiago dreht das Flugzeug leicht ab und geht in den Sinkflug über.

Erst als sie die Wolkendecke durchstoßen, wird den Piloten ihr verhängnisvoller Fehler bewusst. Verzweifelt versuchen sie, die Maschine hochzuziehen. Doch die heftigen Turbulenzen und Fallwinde zwischen den teils 6.000 Meter hohen Gipfeln machen es ihnen unmöglich. Das Flugzeug streift einen Gebirgsgrat, das Heck reißt ab – der Absturz ist nicht mehr zu verhindern. Mit mehr als 350 Kilometern pro Stunde schlägt die zerstörte Maschine auf einer Schneebank auf und kommt schließlich auf 3.570 Metern Höhe zum Stillstand.

Nach dem Absturz beginnt der eigentliche Kampf ums Überleben

Von den ursprünglich 45 Personen an Bord überleben 29 den Absturz. Für sie beginnt ein Überlebenskampf in einer der lebensfeindlichsten Umgebungen der Welt. Die schon tagsüber eisigen Temperaturen fallen nachts bis auf -40 Grad Celsius. Ohne warme Kleidung und nur mit den Wrackteilen als Unterschlupf müssen die Überlebenden der Kälte trotzen.

Die kargen Nahrungsvorräte sind schnell aufgebraucht. Um nicht zu verhungern, sehen sich die verbliebenen Mitglieder der Sportmannschaft schließlich zu einem verzweifelten Schritt gezwungen: Sie beginnen, das gefrorene Fleisch der Leichen zu essen.

Als klar wird, dass niemand zu ihrer Rettung kommt, brechen mehrere Überlebende in verschiedene Richtungen auf. Die meisten scheitern an den schieren Ausmaßen der Andenlandschaft. Doch am Ende gelingt es zwei Männern, bis unter die Schneegrenze vorzudringen. Völlig entkräftet werden sie von einem chilenischen Hirten gefunden.

Nach 72 Tagen in Schnee und Eis werden die verbliebenen Überlebenden von Flug 571 schließlich durch die chilenischen Luftstreitkräfte gerettet. Von den ursprünglich 45 Insassen der Maschine sind am Ende noch 16 am Leben.

Was ist das Besondere an Die Schneegesellschaft?

Für seine Version der Unglücksgeschichte stützt sich Regisseur J. A. Bayona auf den Roman „La sociedad de la nieve” von Pablo Vierci. Zusätzlich arbeitete der Filmemacher eng mit den Überlebenden und den Familien der Opfer zusammen. Insgesamt wurden über 100 Stunden Interviews aufgezeichnet. Und auch während der Dreharbeiten hielt das Team engen Kontakt mit den Betroffenen.

Um die tragische Geschichte von Die Schneegesellschaft so wahrheitsgetreu wie möglich einzufangen, wurde großteils an den Originalschauplätzen des Unglücks gedreht. Als die Produktion abgeschlossen war, waren die Überlebenden und Familien der Opfer so überzeugt von Bayonas Arbeit, dass sie dem Regisseur erlaubten, im Film erstmals die echten Namen der Flugzeuginsassen zu verwenden.

Dieser Cast erweckt die Geschichte von Die Schneegesellschaft zum Leben

Für seinen Cast hat Regisseur Bayona vorrangig unbekannte Gesichter ausgewählt. Die folgenden Nachwuchsdarsteller:innen aus Uruguay und Argentinien sind in Die Schneegesellschaft unter anderem zu sehen:

• Enzo Vogincic Roldán als Numa Turcatti

• Rafael Federman als Eduardo Strauch

• Esteban Bigliardi als Javier Methol

• Agustín Pardella als Nando Parrado

• Andy Pruss als Roy Harley

• Matías Recalt als Roberto Canessa

• Simón Hempe als José Luis „Coche” Inciarte

• Esteban Kukuriczka als Adolfo „Fito” Strauch

• Tomas Wolf als Gustavo Zerbino

• Felipe González Otaño als Carlitos Páez

• Agustín Della Corte als Antonio „Tintín” Vizintín

• Valentino Alonso als Alfredo „Pancho” Delgado

• Fernando Contigiani García als Arturo Nogueira

• Benjamín Segura als Rafael „el Vasco” Echavarren

• Luciano Chatton als Pedro Algorta

• Agustín Berruti als Bobby François

• Juan Caruso als Álvaro Mangino

• Rocco Posca als Ramón „Moncho” Sabella

• Diego Vegezzi als Marcelo Pérez

• Paula Baldini als Liliana Methol

• Francisco Romero als Daniel Fernández Strauch

Wo und wann kannst Du Die Schneegesellschaft sehen?

Die Schneegesellschaft hat am 9. September 2023 beim Filmfestival in Venedig Premiere gefeiert. Als Nächstes soll der Film an der Perlas-Verleihung beim internationalen Filmfestival von San Sebastián teilnehmen. Danach ist der Release auf Netflix geplant. Ein genauer Starttermin steht bisher noch nicht fest. Netflix zufolge soll es aber noch 2023 so weit sein.

Dieser Artikel Die Schneegesellschaft: Die wahre Geschichte hinter dem spanischen Drama kommt von Featured!