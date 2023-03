Die Oscars, eine Luxuskreuzfahrt und bedrohliche Roboter: Das sind Deine GigaTV-Highlights im März

It’s time for the Oscars 2023! Wie jedes Jahr fragen wir uns, wer dieses Mal die prestigeträchtigste Auszeichnung in der Filmindustrie mit nach Hause nehmen darf – und ob es wieder zu einem ähnlich spannenden Vorkommen wie der Ohrfeige von Will Smith kommen wird. Mit GigaTV fieberst Du live mit. Keine Lust auf eine glamouröse Nacht voller Gold? Kein Problem. In unseren GigaTV-Highlights für März findest Du das passende Konterprogramm. Vor guter Unterhaltung gibt es kein Entkommen!

In unseren GigaTV-Tipps für März findest Du Highlights wie „Black Panther: Wakanda Forever" und „Triangle of Sadness".

Mit GigaTV greifst Du auf Free-TV, Pay-TV und sogar Streamingdienste wie Netflix zu und kannst Sendungen auf Wunsch aufnehmen.

1) Show-Highlight: Die Oscars 2023 – Liveübertragung der Preisverleihung

Zum 95. Mal werden die Oscars verliehen und Du kannst mit GigaTV live dabei sein. Als Moderator führt Comedian Jimmy Kimmel durch den Abend. Damit steht der Late-Night-Show-Host zum dritten Mal auf der Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles. Warum gerade er diese Aufgabe bekommen hat, siehst Du hier:

Alle Nominierten in den jeweiligen Kategorien kannst Du auf der offiziellen Website der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences einsehen. Wir geben allen Filmen einen Daumen hoch, drücken aber beide für „Im Westen nichts Neues“. Das deutsche Anti-Kriegsdrama ist unter anderem als bester Film und als bester internationaler Film nominiert. Darüber hinaus sind Blockbuster wie „Top Gun: Maverick“ und „Avatar: The Way of Water“ sowie Schauspielkino wie Steven Spielbergs biografisch angehauchtem „Die Fabelmans“ heiße Anwärter. Die Live-Übertragung beginnt in der Nacht vom 12. auf den 13. März ab 2 Uhr auf ProSieben.

2) Serien-Highlight: Harley Quinn – Staffel 3 der Animationsserie als deutsche TV-Premiere

Ex-Sidekick des Jokers, Manchmal-Feindin von Batman und sicherlich das Verrückteste, was Gotham dieser Tage zu bieten hat: Die Rede ist von Harley Quinn. In der Animationsserie „Harley Quinn“ hat sich die titelgebende Anti-Heldin vom Joker emanzipiert und macht nun gemeinsame Sache mit Superschurkin Poison Ivy, der Herrin der Pflanzenwelt. Staffel drei bietet nicht weniger als eine Zombieapokalypse: Bruce Wayne alias Batman will seine toten Eltern wieder zum Leben erwecken. Währenddessen will Poison Ivy die Erde in ein Paradies für Pflanzen verwandeln. Und Harley Quinn steht zwischen den Stühlen.

Erlebe die Deutschlandpremiere der dritten Staffel ab dem 8. März mittwochs um 22:15 Uhr auf Warner TV Comedy.

Du blickst bei den vielen DC-Filmen und -Serien nicht mehr durch? Einen praktischen Guide findest Du hier:

3) Arthouse-Highlight: Triangle of Sadness – Die Letzten werden die Ersten sein

Dir ist mehr nach einer bitterbösen Gesellschaftssatire? Dann könnte der Oscar-Anwärter (Bester Film) Triangle of Sadness genau das Richtige für Dich sein: Im Werk von Ruben Östlund treffen zwei Welten in einem Ausnahmezustand aufeinander.

Die Fahrt mit einer Luxusjacht bringt eine Handvoll kurioser Charaktere zusammen. Der Kapitän (Woody Harrelson), ein frustrierter und dauerbesoffener Marxist, bildet da keine Ausnahme. Die neureichen Fahrgäste stechen oft durch Weltfremdheit und Arroganz hervor. Absurde Szenen bestimmen den Alltag, in denen das Bordpersonal meist schlecht wegkommt. Als Teile der Besatzung und der Reisenden Schiffbruch auf einer Insel erleiden, dreht sich der Wind der Hierarchie. So schwingt sich zum Beispiel die bisher übersehene Reinigungskraft Abigail (Dolly de Leon) zum Kopf der ungleichen Gruppe auf.

Triangle of Sadness steht Dir ab dem 24. März auf Abruf in der Vodafone Videothek zur Verfügung.

Mehr zur grotesken Sozialsatire liest Du in unserer Filmkritik: Triangle of Sadness | Kritik: Schiffbruch mit Supersnobs.

4) Superheld:innen-Highlight: Wakanda Forever – Episches Meisterwerk aus der Marvel-Schmiede

Nicht nur Marvel-Fans werden an diesem GigaTV-Tipp ihre Freude haben: Gleich in fünf Kategorien wurde das Black Panther-Sequel Wakanda Forever für einen Oscar nominiert. Darunter beste visuelle Effekte, Ton und Original-Song und beste Nebendarstellerin für Angela Bassett.

In dem Marvel-Film muss die Nation Wakanda damit umgehen, dass ihr König T’Challa alias Black Panther gestorben ist. Dadurch hat das Volk nicht nur die Führung, sondern den stärksten Beschützer verloren. Ein Jahr später drängen die Vereinten Nationen darauf, dass Wakanda seine Vibranium-Vorkommen mit der Welt teilt; jenes seltene Metall aus dem unter anderem Captain Americas sagenhaftes Schild besteht. Zeitgleich taucht (buchstäblich) der Anführer einer hochentwickelten Meeres-Zivilisation auf: Namor. Dieser fordert von Wakanda ein Kampfbündnis gegen den Rest der Welt und droht andernfalls mit einem Krieg.

Wer wird die Stelle von König T’Challa einnehmen und zum neuen Black Panther? Finde es mit GigaTV heraus: Ab dem 17. März steht für Dich Black Panther: Wakanda Forever in der Vodafone Videothek bereit.

Warum wir den Film feiern, verraten wir Dir hier: Black Panther: Wakanda Forever | Kritik: Ein Blick zurück und große Schritte nach vorne.

5) Horror-Highlight: M3gan – Puppentheater des Grauens

Gemma (Allison Williams) ist Robotik-Spezialistin bei der Spielzeugfirma Funki. Entgegen allen Anweisungen hat sie ein Groß der Firmenressourcen für ein neues Projekt eingesetzt: M3GAN – kurz für „Model 3 Generative Android“. M3gan ist ein äußerst beweglicher Android, der über eine Künstliche Intelligenz (KI) verfügt und in diesem Fall die Gestalt eines kleinen Mädchens hat. Um die Investoren für dieses äußerst teure Projekt zu begeistern, nimmt sie M3gan mit nach Hause und schenkt sie ihrer Nichte Cady (Violet McGraw). Cady hat vor Kurzem ihre Eltern verloren und lebt nun bei Gemma. Schnell baut das Mädchen eine echte emotionale Verbindung zu M3gan auf. Und umgekehrt. Mehr und mehr entwickelt M3gan den Drang, jede Gefahr von Cady fernzuhalten – zur Not mit Gewalt.

Dieses Horror-Schmankerl findest Du ab dem 30. März auf Abruf in der Vodafone Videothek.

Du interessierst Dich für Künstliche Intelligenz? Dann wirf doch mal einen Blick in unsere Artikel „Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz“ und „Die Darstellung von Künstlicher Intelligenz in Filmen“.

In der Vodafone Videothek warten außerdem noch diese Highlights auf Dich:

Welches ist Dein GigaTV-Highlight im März? Wir sind gespannt auf Deine Antwort!

