Die große John Wick-Übersicht mit allen Filmen und Spin-offs in korrekter Timeline

Während „John Wick 4“ die Kinos unsicher macht, steht mit „The Continental“ der erste Serien-Ableger und Prequel in den Startlöchern. Damit Du Dir die volle Ladung Assassinen-Action abholen kannst, präsentieren wir Dir nachfolgend die große John Wick-Übersicht.

Wenn Du noch neu bist, in der Welt des pensionierten-und-reaktivierten Auftragskillers „John Wick“ (Keanu Reeves), lernst Du die Neo-Noir-Action hier endlich kennen. In unserer John Wick-Übersicht findest Du alle bestätigten Projekte in der korrekten Timeline. Potentielle weitere Projekte gibt es am Ende.

The Continental (2023): From the World of John Wick – Die Anfänge der berüchtigten Hotelkette

Die kriminelle Unterwelt der John-Wick-Reihe zeichnet sich durch strenge Regeln, einen Verhaltenskodex und auch eine eigene Währung aus. Eine wichtige Komponente dieser Welt ist die Continental-Hotelkette. Diese Hotels sind neutraler Boden und ein sicherer Zufluchtsort für die Auftragskiller:innen, denn dort werden „keine Geschäfte oder Aufträge“ getätigt. Die erste Spin-off-Serie „The Continental: From the World of John Wick“ ist ein Prequel zum ersten Film und spielt im New York der 1970er. Im Zentrum der dreiteiligen Serie, steht der Continental-Hotelmanager Winston Scott. Dieser wurde in den bisherigen Filmen von Shane Black dargestellt. In der kommenden Serie wird er in einer vierzig Jahre jüngeren Version von Colin Woodell verkörpert. Der erste Trailer verspricht auf jeden Fall reichlich Action und interessante Charaktere. Nicht im Trailer zu sehen, aber auf der Besetzungsliste beworben wird auch Mel Gibson. In dem Serien-Event spielt er einen Charakter namens „Cormac“. Ab frühstens September kannst Du das Prequel auf Amazon Prime Video streamen.

John Wick (2014): Back to Business

John Wick (Keanu Reeves) trägt seine Frau Helen zu Grabe und versinkt in Kummer. Einzig ein junger Hund, ein letztes Geschenk von ihr, spendet ihm Hoffnung. Als der Sohn eines russischen Mafiabosses John überfällt und den Hund tötet, setzt dieser damit unwissentlich eine Gewaltspirale in Gang. Denn John Wick war der gefürchtetste Profikiller der Unterwelt – und jetzt kehrt er zurück. Mit chirurgischer Präzision und einem einzigartigen Überlebenswillen kämpft sich John fortan durch die Reihen der Mafia, um den Mörder seines Hundes unter die Erde zu bringen. Dabei nimmt uns John mit in eine Parallelgesellschaft voller Auftragskiller:innen, in der mit Blut, Ehre und Goldmünzen bezahlt wird.

John Wick: Kapitel 2 (2017) – Schuld und Sühne

In „John Wick: Kapitel 2“ bereitet sich Wick darauf vor, in den Ruhestand zurückzukehren. Leider macht ihm seine Vergangenheit einen Strich durch die Rechnung – und zwar in Form seines Bekannten Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio), einem ranghohen Mitglied der italienischen Mafia. Hier erfahren wir das erste Mal von den Schuldmünzen, mit denen sich Mitglieder der Unterwelt per Blutschwur Gefallen zusichern. D’Antonio fordert nun seinen Gefallen bei John Wick ein – und zwar einen Auftragsmord. John Wick erreicht schließlich sein Ziel, muss jedoch einen hohen Preis dafür zahlen…

John Wick: Kapitel 3 – Parabellum (2019): Wer den Frieden will…

„Si vis pacem para bellum“ lautet ein lateinisches Sprichwort: Wenn Du Frieden willst, bereite Krieg vor. In „John Wick: Kapitel 3“ ist Wick verwundet und auf der Flucht. Die führt ihn unter anderem nach Marokko, wo er bei der internationalen Verbrechergruppe Hohe Kammer (High Table) um Gnade bitten will. In New York hingegen taucht eine „Richterin“ (Asia Kate Dillon) der besagten Organisation auf. Sie stattet John Wicks Gefährt:innen folgenreiche Besuche ab. Eine Strafe dafür, dass sie ihm zuvor geholfen haben. In letzter Konsequenz müssen Winston, sein Concierge Charon (Lance Reddick) und John Wick das Continental vor den Truppen der Hohen Kammer schützen.

Wirf einen Blick in unsere Filmkritik zu „John Wick: Kapitel 3: Parabellum“.

John Wick: Kapitel 4 (2023) – Ich bin Klaus

John Wick sinnt auf Rache. Natürlich. Aber diesmal will er die Wurzel allen Übels ausreißen. Kurzerhand bringt er den Ältesten, den Kopf der Hohen Kammer, um. Infolge wird er nun zum Hauptziel der Hohen Kammer erklärt. Mehrere Continental-Hotels werden gestürmt und auf John Wick selbst wird Caine (Donnie Yen) angesetzt, ein blinder, aber schier unbesiegbarer Profikiller. Seine Reise führt John unter anderem nach Deutschland, wo er auf seine Adoptivschwester Katia (Natalia Tena) und deren Bodyguard Klaus, gespielt vom Berliner Türsteher-Urgestein Sven Marquard trifft.

Neugierig? Dann schau doch mal in unsere Kritik zu „John Wick: Kapitel 4“.

Ballerina (2024): Ana de Armas als tanzende Auftragskillerin

Viel bekannt ist noch nicht zum kommenden Spin-off-Film „Ballerina“. Angesiedelt zwischen den Ereignissen von John Wick: Kapitel 3 und 4, steht diesmal die Auftragskillerin und Balletttänzerin Rooney (Ana de Armas) im Zentrum der Handlung. So wie auch John Wick, wurde sie in der Obhut der belarussischen Mafia zur Auftragskillerin ausgebildet. In John Wick: Kapitel 3 hatte die Figur als Ballerina bereits einen kurzen Auftritt, hier allerdings dargestellt durch die tatsächliche Tänzerin Unity Phelan. Und weil die Produzent:innen bereits dem abgedrehten Film vertrauen, wird die Fortsetzung „Ballerina 2“ bereits verhandelt.

John Wick: Kapitel 5 (tba): Kommt noch mehr Action auf Dich zu?

Ursprünglich sollten John Wick: Kapitel 4 und 5 am Stück gedreht werden. Infolge der Verpflichtungen von Keanu Reeves bezüglich Matrix Resurrections haben die Produzent:innen diese Idee jedoch verworfen. Nachdem der fünfte Film zunächst bestätigt wurde, ist der aktuelle Stand, dass es keine Garantie dafür gibt, dass John Wick in einem fünften Film zurückkehrt. Das Ende von Kapitel 4 lässt sich in diesem Punkt verschieden interpretieren. In jedem Fall siehst Du Keanu Reeves aber noch mindestens einmal in seiner Paraderolle als John Wick. Für das kommende Spin-off Ballerina hat er selbst einen Cameo-Auftritt bestätigt.

Mögliche weitere Spin-offs in der Welt von John Wick

Ideen dazu, wie man das Filmuniversum von John Wick weiter ausbauen kann gibt es viele. Zunächst hat John-Wick-Mastermind Chad Stehelski ein unheimlich großes Interesse daran, Folgefilme mit Stars wie Michelle Yeoh oder Cillian Murphy zu drehen.

John Wick-Produzentin Erika Lee wurde im März 2023 etwas konkreter. In einem Interview mit Slashfilm sprach sie unter anderem davon, dass etwa ein Spin-off über den Bowerey King möglich sei, bisher gespielt von Laurence Fishburne. Auch Halle Berrys Charakter Sofia aus Kapitel 3 und insbesondere das zentrale Thema Hunde könnten auf den Tisch kommen. Auch das sich am Ende von Kapitel 4 ankündigende Duell zwischen der Concierge Akira und dem Killer Caine wäre als Spin-off wohl denkbar.

Watchlist: Deine John Wick-Übersicht in korrekter Reihenfolge

• The Continental (2023): From the World of John Wick

• John Wick (2014)

• John Wick: Kapitel 2 (2017)

• John Wick: Kapitel 3 – Parabellum (2019)

• Ballerina (2024)

• John Wick: Kapitel 4 (2023)

• John Wick: Kapitel 5 (tba)

Welche Geschichten im John Wick-Universum wünscht Du Dir noch? Teile es uns in den Kommentaren mit.

