Hörspiele sind Balsam für die Seele. Besonders in Kindertagen, wenn sie uns beim Spielen oder vor dem Zubettgehen begleiten. Viele der schönsten Kinderhörspiel-Klassiker von damals sind in Serien und Realfilmen adaptiert worden und einige davon schaffen es sogar bis in die Kinocharts. So auch „Die drei ??? – Erbe des Drachen“. Welches die fünf besten Hörspiele und ihre filmischen Umsetzungen sind, listen wir Dir jetzt auf!

Die drei ???, TKKG, Bibi Blocksberg und Co.: Diese 5 Kinderhörspiele sind jetzt auch Serien und Filme © 2022 Sony Pictures Entertainment GmbH/Wiedemann und Berg Film GmbH/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion GmbH/ Seven Pictures Film GmbH

Als Kind lässt man sich noch ganz anders von Geschichten verzaubern, aber auch im Erwachsenenalter macht es Spaß, die alten Kassetten wieder anzuschmeißen. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Justus, Bibi und Klößchen. Klar, dass man da auch sehen will, wie die Welt aus den Kinderhörspielen von großen Filmemachern interpretiert wurde. Hier ist für Dich ein Überblick über die beliebtesten Kinderhörspiele und ihre Verfilmungen.

1) Bibi und Tina: Junge Hexe, lustige Abenteuer

Die kleine Bibi Blocksberg hat ein Geheimnis: Sie ist eine echte Hexe und kann alles Mögliche verzaubern. Dafür muss sie nur ihren Zauberspruch mit der magischen Formel „Hex, Hex“ benutzen und schon klappt es – meistens jedenfalls. Mit ihrem Besen Kartoffelbrei erlebt sie zahlreiche Abenteuer, aber so richtig fröhlich ist sie nur, wenn ihre Freundin Tina vom Reiterhof dabei ist.

„Bibi Blocksberg“ gibt es schon seit 1980, erwachsen ist sie aber in all den Jahren nie geworden. Erfunden wurde sie, wie auch Benjamin Blümchen, von der österreichischen Autorin Elfie Donnelly. Mit ihrer eigenen Hörspielserie brachte Bibi es auf über 135 Folgen, dazu kamen eine Zeichentrickserie und Hörbücher. Tina kam hier schon vor, aber erst ab 1991 gab es den offiziellen Ableger „Bibi und Tina“, von dem bislang über 100 Folgen als Hörspiel erschienen sind. Bis heute gehören Bibi und Tina zu den beliebtesten Kinderserien. Neben vier Realfilmen, in denen die beiden Freundinnen die Hauptrollen spielen, gibt es seit 2020 „Bibi & Tina - Die Serie“ auf Amazon Prime.

2) Benjamin Blümchen: Das Urgestein der Kinderhörspiele

Welches Kind kennt nicht das laute „Törööö“ von Benjamin Blümchen, dem sprechenden Elefant? Benjamin ist die Attraktion im Neustädter Zoo, aber in seinem Gehege ist er eigentlich nur zum Schlafen und Zuckerstückchen-Essen. Viel lieber erkundet er die Welt, zum Beispiel als Pilot, Lokführer oder als Cowboy. Das geht nicht immer gut, denn immerhin ist er ein ziemlich großes Tier, aber er kann sich immer auf seinen besten Freund Otto verlassen.

Seit 1977 trötet Benjamin nun schon via Kassette, CD oder Stream in deutschsprachige Kinderzimmer. Mittlerweile gibt es fast 150 Hörspiele und 65 Folgen seiner Zeichentrickserie, in denen Du den lustigen Elefanten begleiten kannst. Seine erste Kinoproduktion, die eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation ist, erschien 2019 mit dem Titel „Benjamin Blümchen“.

3) TKKG: Polizisten in spe

Verbrecher und Erpresser haben keine Chance, wenn ihnen einmal die jungen Detektive von TKKG auf die Spur gekommen sind. Tim (früher auch Tarzan genannt) ist der Anführer, kann Judo und weiß immer, wo es lang geht. Karl entfaltet seine Fähigkeiten am liebsten vom Schreibtisch aus, wo er mit Köpfchen ermittelt. Klößchen ist etwas rundlich und hat eine enorme Vorliebe für Schokolade, ist aber nichtsdestotrotz der beste Helfer, den es gibt. Und Gabi, die Tochter des Polizeikommissars Glockner muss sich öfters gegen die Jungs durchsetzen, ist aber unersetzlich in diesem Team.

Die beliebte Kinderkrimiserie TKKG wurde 1979 vom Autor Stefan Wolf erfunden. Zunächst gab es einige Bücher, aber den richtigen Durchbruch erfuhr TKKG mit den Hörspielkassetten ab 1981. Inzwischen gibt es über 200 Hörspielfolgen mit den vier Hobbydetektiven. Dazu gab es eine TV-Serie, die 1985 und 1986 gedreht wurde, eine Zeichentrickserie und drei Kinofilme. „Ein Fall für TKKG: Drachenauge" von 1992 kannst Du sogar auf GigaTV streamen, der neueste Film heißt „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang" und ist von 2019.

4) Fünf Freunde: Kinderabenteuer aus England

Georgina (alias George), Anne, Jo, Dick und Timmy der Hund sind „Fünf Freunde“, die immer zu Abenteuern aufgelegt sind. Oft vor dem Hintergrund malerischer englischer Küstenlandschaften lassen sie sich auf allerhand wilde Geschichten ein. Sie erforschen Schatzinseln, jagen Bösewichte und sind immer hilfsbereit, wenn jemand in der Klemme steckt.

Die Fünf Freunde sind echte Oldies. Das erste Buch erschien 1942 und stammte von der englischen Kinderbuchautorin Enid Blyton, die 22 Bände über die Kinderdetektive schrieb. Andere Autor:innen haben die Serie bis heute fortgesetzt. Blytons Bücher wurden zunächst in England als TV-Serie verfilmt. Diese war dann die Vorlage für die deutschen Hörspiele, die 1978 erstmals erschienen. Stand 2023 gibt es ganze 152 Folgen.

2012 startete die fünfteilige deutsche Filmereihe, die 2018 mit „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ ihr Ende nahm.

5) Die drei ???: Über 50 Jahre junggebliebene Detektive

Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind drei junge Detektive, aber anstatt von ihrem Kinderzimmer aus zu ermitteln, haben sie ein echtes Hauptquartier, das versteckt auf einem Schrottplatz liegt und durch zahlreiche geheime Kniffe gesichert ist. Die „Drei Fragezeichen“ scheuen vor keinem Auftrag zurück, egal wie gefährlich oder unheimlich er ist. Bei ihren Fällen wird es oft richtig gruselig: Hexen, Vampire und Mumien stehen auf ihrer Ermittlungsliste. Meist verstecken sich hinter den Monstern menschliche Verbrecher, aber nicht immer kann man da so sicher sein…

Die drei ??? sind wahrscheinlich die erfolgreichste Hörspielserie, wenn es darum geht, Hörer:innen aus Kindertagen bis ins Erwachsenenalter hinein zu unterhalten. Viele Fans sind schon lange keine Kinder mehr, hören die Stimmen von Justus, Bob und Peter aber nach wie vor liebend gerne. Die Jugend-Krimireihe kommt eigentlich aus den USA, wo sie vom Autor Robert Arthur als „The Three Investigators“ erstmals 1964 erschien. Übrigens: Auch wenn auf dem Cover der Bücher immer Alfred Hitchcocks Gesicht im Logo auftauchte, hatte er nie eine ???-Geschichte geschrieben – er war bloß Herausgeber des Verlags.

1979 kamen die drei Fragezeichen dann in die deutsche Hörspiellandschaft. Ihre Abenteuer waren so beliebt, dass sie auch nach dem offiziellen Aus des amerikanischen Originals hier weitergeführt wurden. Derzeit werden 221 reguläre Folgen gelistet. Daneben gibt es noch eine Menge Bücher, Comics, Hörbücher und Live-Aufführungen. Der neueste Film Die drei ??? – Erbe des Drachen ist gerade in den Kinos angelaufen und aktuell auf Platz 3 der deutschen Kinocharts.

Hast Du eine Lieblingsfolge, die Du von diesen Hörspielen immer wieder hörst? Lass uns an Deinen Erinnerungen teilhaben!

