Die Chemie des Todes: Reihenfolge der Serie und Bücher

Der forensische Anthropologe David Hunter steht im Mittelpunkt der sechs Bände umfassenden Thriller-Reihe des britischen Autors Simon Beckett. Der erste Band „Die Chemie des Todes“ wurde in über 20 Sprachen übersetzt und verkaufte sich millionenfach. Unser Überblick stellt alle Titel der Reihe Die Chemie des Todes in der richtigen Reihenfolge vor.

Nach vielen Standardabsagen erkannte der Bantam-Verlag im ersten David-Hunter-Thriller „Die Chemie des Todes“ das Potenzial und sicherte sich Beckett als Stammautor. Die richtige Entscheidung: David Hunter gilt heute als einer der bekanntesten Thriller-Autoren mit Millionenauflage. 2010 verkaufte Beckett über vier Millionen Exemplare und überholte als europäischer Bestsellerautor sogar J.K. Rowling.

Die Chemie des Todes in der richtigen Reihenfolge: Alle David-Hunter-Thriller

Die Thriller von Simon Beckett überzeugen durch klare Ideen, morbide Fakten aus der Rechtsmedizin und einen unkonventionellen Protagonisten, der Frau und Tochter bei einem Unfall verlor. Möchtest Du in die Welt von David Hunter eintauchen, so kannst Du die Bände chronologisch nach Erscheinungsdatum lesen. Aber es spricht nichts dagegen, die Bände auch unabhängig voneinander zu entdecken.

Simon Beckets Thriller über den forensischen Anthropologen David Hunter erschienen in dieser Reihenfolge:

• Band 1: Die Chemie des Todes (The Chemistry of Death, 2006)

• Band 2: Kalte Asche (Written in Bone, 2007)

• Band 3: Leichenblässe (Whispers of the Dead, 2009)

• Band 4: Verwesung (The Calling of the Grave, 2010)

• Band 5: Totenfang (The Restless Dead, 2016)

• Band 6: Die Ewigen Toten (The Scent of Death, 2019)

E-Books (exklusiv für Deutschland):

• Katz und Maus (2013)

• Schneefall & Ein ganz normaler Tag (2016)

Band 1: Die Chemie des Todes (The Chemistry of Death, 2006)

Die Yates-Brüder entdecken den Leichnam der Außenseiterin und Schriftstellerin Sally Palmer am Rande eines Sumpfes im Dorf Manham. Überfordert von der mit Schwanenflügeln verunstalteten Leiche und der Suche nach dem Mörder, bittet Polizist Mckenzie den forensischen Anthropologen David Hunter um Hilfe. Hunter lebt nach dem Unfalltod von Frau und Tochter ebenfalls in Manham. Und er ist sich nach einem zweiten Leichenfund sicher: Ein Serienmörder geht um.

Der Mörder platziert Tierkadaver in der Näher seiner Opfer, bevor er sie entführt und die Leichen mit Körperteilen von Tieren versieht. Während eine hysterische Hexenjagd losbricht, stellt Hunter fest, dass selbst er vor dem Misstrauen der Dorfbewohner:innen und dem Mörder nicht sicher ist.

Hier findest Du den Buchtrailer des Rowohlt Verlags zu „Die Chemie des Todes“:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Band 2: Kalte Asche (Written in Bone, 2007)

David Hunters zweiter Fall führt ihn auf die schottische Insel Runa. Hier finden sich die verbrannten Überreste einer Prostituierten in einem verlassenen Cottage. Als ein Sturm die Insel von der Außenwelt abschneidet und ein zweiter Mord geschieht, bleibt Hunter nur eine Schlussfolgerung: Der oder die Mörder:innen befinden sich noch auf der Insel. Und je tiefer Hunter in den Mordfall vordringt, desto klarer wird: Der oder die Mörder:innen versuchen alles, um unentdeckt zu bleiben. Selbst Hunter gerät ins Fadenkreuz.

Band 3: Leichenblässe (Whispers of the Dead, 2009)

Von seinem zweiten Fall körperlich angeschlagen, bittet ein alter Freund und Mentor David Hunter um Hilfe. Denn der Fund einer Leiche in einer Jagdhütte in den Smoky Mountains gibt Rätsel auf. Fingerabdrücke in der Hütte führen zum vor sechs Monaten verstorbenen Willis Dexter. Dexters Leiche wurde jedoch durch den Körper eines anderen Mannes ausgetauscht. Die Ermittlungen deuten auf einen Serienmörder hin, der über ähnliche forensische Fähigkeiten verfügt wie David Hunter und ihm näher steht als er denkt.

Hier äußert sich Simon Beckett zu „Leichenblässe“ auf dem YouTube-Kanal von Waterstone’s:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Band 4: Verwesung (The Calling of the Grave, 2010)

Der vierte Fall von David Hunter setzt vor dem Tod von Frau und Tochter in Dartmoor an. Nach dem Fund einer Toten und ihres Mörders Jerome Monk wird David Hunter zu den Ermittlungen hinzugezogen. Monk soll mindestens drei weitere Frauen getötet und in den Dartmoor-Sümpfen vergraben haben.

Um die vermissten Körper aufzuspüren, nutzt das Ermittlerteam fatalerweise die Hilfe von Monk selbst. Acht Jahre später flieht Jerome Monk aus dem Gefängnis und macht Jagd auf alle, die für seine Inhaftierung verantwortlich waren – David Hunter eingeschlossen.

Band 5: Totenfang (The Restless Dead, 2016)

Mit Band 5 geht es weiter in der Reihenfolge von Die Chemie des Todes: Die verweste Leiche des wohlhabenden Leo Villiers, Spross einer mächtigen Familie, wird in den Sümpfen von Essex gefunden. Das forensische Wissen von David Hunter soll der örtlichen Polizei helfen, die Hintergründe aufzuklären. Was als eine tragische Liebesaffäre mit tödlichem Ausgang erscheint, führt Hunter in einen Sumpf aus Intrigen, Familiengeheimnissen und einem alten Gegner.

Aufgrund des großen Erfolgs in Europa sicherte sich der Wunderlich Verlag die deutsche Erstveröffentlichung am 14. Oktober 2016 noch vor der englischen Erstveröffentlichung am 6. April 2017. Zu „Totenfang” gibt es ein Video-Interview mit Simon Beckett auf dem YouTube-Kanal der Thalia-Gruppe:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Band 6: Die Ewigen Toten (The Scent of Death, 2019)

Handlungsort des sechsten David-Hunter-Falls ist erstmals London selbst. Dort werden in einem verlassenen Hospital während der Untersuchung einer mumifizierten Leiche zwei weitere Tote mit Folterspuren und Brandwunden in einem versteckten Raum entdeckt. Das verlassene Hospital St. Jude verbirgt mehr dunkle Geheimnisse, als der erste Blick vermuten lässt. Und dann beginnen Schatten aus David Hunters Vergangenheit ihn heimzusuchen.

Jetzt kennst Du die richtige Reihenfolge von Die Chemie des Todes. Zu Band 6 gibt es ein Interview mit Simon Beckett von 2019 auf dem YouTube-Kanal von Peter James TV:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

E-Books: Katz und Maus (2013) und Schneefall & Ein ganz normaler Tag (2016)

Die E-Books „Katz und Maus“ und „Schneefall & Ein ganz normaler Tag“ erschienen exklusiv in Deutschland und lassen sich mit etwa 60 Seiten als David-Hunter-Häppchen für echte Fans verstehen. Du kannst beide E-Books von Simon Beckett außerhalb der „Die Chemie des Todes“-Reihenfolge lesen.

Die Chemie des Todes als Serie auf Paramount+

Gute Nachricht für alle, die David Hunter auch in HD-Qualität sehen möchten: Am 12. Januar 2023 startete beim Streaming-Dienst Paramount+ „Die Chemie des Todes“ als deutsch-britische Koproduktion. Die sechsteilige Serie basiert auf dem ersten Band der David-Hunter-Reihe „Die Chemie des Todes“.

Zur Besetzung der Serie gehören Harry Treadaway als David Hunter sowie unter anderen Katie Leung, Jeanne Goursaud und Hardy Krüger jr. Und das ist der Trailer zur „Die Chemie des Todes“-Serie auf Paramount+:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Hast Du die Bücher der Serie Die Chemie des Todes in der richtigen Reihenfolge gelesen? Verrate es uns in einem Kommentar.

