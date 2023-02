Die besten Film-Podcasts: Quadrataugen, Cinema Strikes Back, Logenplatz und Co.

Du möchtest auch abseits der Leinwand nicht auf Hollywood verzichten? Wir stellen Dir die besten Serien- und Film-Podcasts vor, damit Du immer und überall in die Welt von Kino und Co. eintauchen kannst!

Ob die aktuellen News aus Hollywood, die empfehlenswertesten Filme abseits des Mainstreams oder die gelungensten Klassiker: Mit den besten Film-Podcasts bleibst Du immer auf dem Laufenden und erforscht die unendlichen Weiten der Kino-Geschichte. Wir haben unsere sieben Favoriten für Dich zusammengestellt.

1) Die Quadrataugen: Filmtipps und Streaming-Hits aus der GigaTV Mag-Zentrale

In „Die Quadrataugen“ lädt Fabian Douglas vom GigaTV Mag unterschiedliche Gäst:innen ein und bespricht mit ihnen die neuesten Streaming-Hits, die sehenswertesten Kinofilme und die besten Serien. Zu den regelmäßigeren Besucher:innen gehören „Nerdkultur“-Moderator Marco Risch sowie Gamestar-Redakteur Julius Busch, doch auch andere Filmfans geben sich in Douglas’ Podcast die Klinke in die Hand.

Dabei kommen interessante und überraschende Gespräche zustande. Außerdem verpasst Du durch den Podcast kein wichtiges Ereignis der Filmwelt mehr. Ob „Avatar“, „The Last of Us“ oder „Dune“: Mit den Quadrataugen bist Du immer up to date.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "spotify.com" laden!

Anhören kannst Du Dir den Film-Podcast auf der Podigee-Website von Quadrataugen sowie über Spotify, Deezer und Apple Podcasts.

2) Logenplatz: Filmtipps und Anekdoten von Stefan „Mister Kino“ Kuhlmann und Fabian Maier

Wenn Du in Berlin wohnst, kennst Du Stefan Kuhlmann von Radio Paradiso vermutlich sowieso schon. Mittlerweile hat sich der Moderator deutschlandweit einen Ruf als Filmkenner erarbeitet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Fabian Maier nimmt er im Podcast „Logenplatz“ die Kino- und Serienwelt unter die Lupe, berichtet über Streifen wie „Guillermo del Toros Pinocchio“ und erzählt Anekdoten aus seinen mehr als 20 Berufsjahren als Filmjournalist.

Schon mit seinen eigenen Erfahrungen könnte er ganze Bücher füllen, denn Kuhlmann hat im Lauf seiner Karriere mindestens halb Hollywood interviewt. Die Begeisterung für die Welt der bewegten Bilder merkt man ihm und Maier zu jeder Sekunde an. Die Chemie zwischen den beiden sorgt für Lacher, hitzige Diskussionen und versöhnliche Momente.

Streamen kannst Du Logenplatz auf der Website von Podcast Eins oder zum Beispiel bei Spotify und Deezer.

3) Die 100 besten Filme aller Zeiten: Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestenlisten

Auch hinter diesem Film-Podcast stecken Stefan Kuhlmann und Fabian Maier, doch das Format unterscheidet sich grundlegend von ihrem anderen Projekt Logenplatz. Der Titel ist Programm: In „Die 100 besten Filme aller Zeiten“ sezieren Kuhlmann und Maier die Top-100 der Kinowelt. Beim Ranking verlässt sich das Duo nicht etwa auf persönliche Meinungen oder gar Gefühle, sondern auf knallharte Fakten.

So werten die beiden Journalisten für ihre Zusammenstellung die Bestenlisten von Filmportalen wie IMDb, Rotten Tomatoes und Box Office Mojo aus und erhalten dadurch eine verlässliche Hitparade. Raum für Diskussionen bleibt natürlich trotzdem. Das übernehmen die beiden Moderatoren entweder selbst oder sie laden sich Schauspieler:innen, Fans, Synchronsprecher:innen oder sonstige Expert:innen ein.

Besonders interessant: Die Gäst:innen können Patenschaften für die Filme übernehmen und aus ihrer Sicht erzählen, was den Streifen so sehenswert macht. Eine schöne Idee! Eine Hörprobe bekommst Du hier:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von PODCAST.EINS Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden!

Wo Du Die 100 besten Filme aller Zeiten streamen kannst, liest auf der Website von Podcast Eins.

4) Retrocast: Eine Zeitreise durch die Film- und TV-Geschichte

Im „Retrocast“ nimmt Moderator Kai Hochreiter mithilfe wechselnder Gesprächspartner:innen die Vergangenheit der Film- und Gaming-Welt unter die Lupe. Ob „Fluch der Karibik“, „Star Wars“ oder unbekanntere Schätze wie „Ace Ventura: The CD-Rom Game“: Hochreiter bespricht, worauf er Lust hat, und dabei entsteht ein einzigartiger und umfangreicher Rundgang durch mehrere Jahrzehnte Popkultur-Geschichte.

Selbst über die größten Blockbuster erfährt man im Retrocast noch viel Neues. In anderen Folgen diskutieren Hochreiter und seine Mitstreiter:innen die kuriosesten Werbespots der 80er und 90er, graben längst vergessene Sitcoms aus und huldigen TV-Erfolgen wie „Takeshi’s Castle“. Für den ersten Schmunzler sorgt manchmal schon die handverlesene Themen-Auswahl.

Streamen kannst Du den Podcast unter anderem auf der Website von Retrocast und bei Spotify.

5) Cinema Strikes Back: Jede Woche die besten Filme und Serien

Der wöchentliche Podcast „Cinema Strikes Back“ aus dem „Funk“-Angebot von ARD und ZDF widmet sich allen aktuellen Entwicklungen aus der Film- und Serien-Welt. Ob die Oscar-Verleihungen, die neueste Folge von „House Of The Dragon“ oder der nächste „James Bond“-Streifen: Hier bist Du stets auf dem Laufenden, was die aktuellen News aus Hollywood und Co. betrifft.

Dreh- und Angelpunkt des Podcasts: die drei Moderatoren Alper Turfan, Jonas Ressel und Marius Stolz, die nicht nur für jede Menge Unterhaltung sorgen, sondern auch reichlich fachliches Know-how mitbringen. So studierte Alper zum Beispiel Film- und Medienwissenschaften, bevor er als Film-Experte bei Cinema Strikes Back einstieg.

Schon seit mehr als fünf Jahren erscheint der Podcast regelmäßig; der dazugehörige YouTube-Kanal verzeichnet mehr als 300.000 Abonnent:innen. Hören kannst Du Cinema Strikes Back zum Beispiel in der ARD Audiothek und bei Spotify.

6) Black On Black Cinema: Vier Schwarze Hosts besprechen Schwarzes Kino

In „Black On Black Cinema“ diskutieren die vier Schwarzen Filmexpert:innen Jay, Micah, Terrence und T’ara jede Woche über die neuesten Entwicklungen in der Schwarzen Filmwelt. Ob aktuelle Blockbuster wie „The Woman King“, in dem eine westafrikanische Elite-Einheit, die nur aus Frauen besteht, im Mittelpunkt steht; oder Klassiker wie „Jenseits der weißen Linie“, in dem Lawrence Fishburne einen verdeckten Ermittler spielt, der durch seine Arbeit in der Drogenszene kokainabhängig wird: Das Moderatorenquartett unterhält sein Publikum mit viel Humor, kann aber auch sehr ernst werden, wenn es um Themen wie Rassismus und Ausgrenzung geht. So oder so: Der Blickwinkel von Schwarzen Menschen auf Schwarze Filmemacher:innen von der Blaxploitation bis heute ist eine echte Bereicherung.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "spotify.com" laden!

Black On Black Cinema kannst Du Dir zum Beispiel auf Podbean und Spotify anhören.

7) CUTS. Der kritische Film-Podcast: Filme aus der gesellschaftlichen Perspektive

Auch „CUTS. Der kritische Film-Podcast“ widmet sich der Filmwelt vor allem aus einem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Blickwinkel, weniger aus der Entertainment-Perspektive. Das klingt im ersten Moment vielleicht trocken, doch Moderator Christian Eichler hat ein Händchen dafür, seine kritischen Betrachtungen unterhaltsam aufzubereiten und sich interessante Gesprächspartner:innen zu anregenden Dialogen einzuladen.

Es geht hier weniger um Bewertungen und Empfehlungen, sondern um den Film als Spiegel der Gesellschaft. Welche Streifen sind erfolgreich und warum? Was sagt die Wissenschaft dazu? Einmal im Monat gibt es außerdem Specials, in denen sich Eichler den Gesamtwerken von Regisseur:innen widmet, die vorher von seiner Zuhörerschaft ausgewählt werden.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "spotify.com" laden!

Weitere Informationen zum Streaming dieses Podcasts findest Du auf der Podigee-Website von CUTS. Hören kannst Du ihn außerdem auch auf Spotify und Deezer.

Du bekommst von Podcasts nicht genug? Wir haben jede Menge informative, spannende und unterhaltsame Podcast-Tipps für Dich im Angebot:

• Gut gelaunt durchs Jahr: Die 10 besten Talk- und Comedy-Podcasts

• Von Cyberkrieg bis Okkultismus: Die 6 besten Podcast-Doku-Serien

• True-Crime-Podcasts: Hier gibt es die spannendsten Kriminalfälle

• Spannend und informativ: Die besten Wissens-Podcasts

• Mindfulness-Podcasts: So findest Du mehr Ruhe und Gelassenheit

Fallen Dir noch weitere Film-Podcasts ein, die Du weiterempfehlen möchtest? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

Dieser Artikel Die besten Film-Podcasts: Quadrataugen, Cinema Strikes Back, Logenplatz und Co. kommt von Featured!