In Box-Filmen fliegen nicht nur kernige Sprüche oder Fäuste. Oftmals geht es um Familie, Mut und Ehre. Viele Aspekte davon kannst Du aktuell im Kinofilm „Creed III: Rocky’s Legacy“ sehen. Für noch mehr Kontaktsport-Spaß auf der Leinwand stellen wir Dir die besten Box-Filme vor.

Die besten Box-Filme zum Start von Creed 3: Diese 5 Streifen treffen voll auf die Zwölf © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Bereits zum dritten Mal kämpft der Boxer Adonis Creed, gespielt von Michael B. Jordan, mit harten Bandagen. Aber nicht nur Jordan zeigt, was er als Boxer draufhat – auch andere Schauspieler:innen teilen in unseren fünf Filmhighlights ordentlich aus. Wir haben uns daher die besten Box-Filme wie Creed III: Rocky’s Legacy einmal näher angeschaut.

1) Rocky: Vom Underdog zum Boxchampion

In „Rocky“ steht und fällt alles mit dem Hauptcharakter Rocky Balboa, gespielt von Sylvester Stallone. Im ersten Film der Reihe soll der Underdog aus Philadelphia in einem Kampf gegen den Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed (Carl Weathers) antreten. Du begleitest die aus armen Verhältnissen stammenden Boxern bei harten Trainings. Natürlich inklusive legendärem Treppenlauf zum Song „Gonna Fly Now“. Selbst, wenn Du den 70er-Jahre-Klassiker schon kennst, lohnt es sich ihn erneut zu gucken. Gerade, weil die Saga immer weiter fortgesetzt wird.

2) Million Dollar Baby: Das mehrfach oscarprämierte Box-Drama

Clint Eastwood zeigt in “Million Dollar Baby“, dass er nicht nur vor sondern auch hinter der Kamera ein Meister ist. Der Box-Film heimste vier Oscars ein. Einer von ihnen ging an Hilary Swank in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Sie schlüpft in die Rolle der Kellnerin Maggie Fitzgerald, die von einer Karriere als Profiboxerin träumt. Fred Dunn (Clint Eastwood), ein rauer Box-Trainer in Rente, möchte eigentlich keine Boxer mehr trainieren und erst recht keine Frauen. Als er allerdings Maggies Talent sieht, nimmt er sie schließlich unter seine Fittiche. Million Dollar Baby ist ein eindringliches Drama, in der das Boxen und das Zwischenmenschliche die Hauptrollen spielen.

3) Southpaw: Von ganz oben nach ganz unten und wieder zurück

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) war bereits an der Spitze der Boxwelt. Nach dem Tod seiner Ehefrau Maureen (Rachel McAdams) gerät der Boxchampion allerdings aus der Spur und verliert sich in Alkohol und Drogen. Mithilfe von Trainer Tick Wills (Forest Whitaker) versucht er sich wieder zurück in den Ring zu kämpfen und somit auch seine Tochter zurückzugewinnen, die das Jugendamt in einem Heim untergebracht hat. Sein größter Feind dabei steht ihm nicht im Ring gegenüber, sondern im Spiegel. Zwar driftet Southpaw an manchen Stellen zu sehr in die Klischee-Ecke ab, aber allein schon für Jake Gyllenhaals Leistung als wiederaufstehender Boxchampion lohnt sich der Box-Film.

4) The Fighter: Familie oder Karriere

Der Film „The Fighter“ beruht auf einer wahren Geschichte und erzählt von den beiden Brüdern Micky (Mark Wahlberg) und Dicky (Christian Bale). Während Dicky bereits als Profiboxer im Ring stand, ist Micky noch am Anfang seiner Boxkarriere. Mithilfe seines älteren Bruders wird aus Micky schnell ein exzellenter Boxer. Bei den Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft hat Micky aber das Gefühl, dass ihn seine Familie nicht mehr weiter zum Erfolg verhelfen kann: Dicky kämpft mit einem gewaltigen Drogenproblem, das seine Mutter nicht wahrhaben will. Lieber lobt sie Dickys ehemalige Karriere in den Himmel. Auf dem Weg nach oben muss sich Micky zwischen seiner Familie und seinem Erfolg entscheiden. The Fighter gehört für uns zu den besten Box-Filmen und lohnt sich vor allem für die spannende Familiendynamik und die Schauspielerkombi Wahlberg-Bale.

5) Wie ein wilder Stier: Aufstieg und Fall einer Box-Legende

„Wie ein wilder Stier“ darf natürlich nicht in der Liste der besten Box-Filme fehlen. Der Film spielt zwischen 1941 und 1964 und geht dabei nicht nur auf das Boxen, sondern auch auf das soziale Milieu im New Yorker Einwandererviertel „Little Italy“ ein. Du begleitest die italo-amerikanische Boxlegende Jack LaMotta (Robert de Niro) bei seinem Aufstieg und seinem Fall. Wie ein wilder Stier ist eine beeindruckende Milieu- und Charakterstudie und gilt nicht umsonst als einer der besten (Boxer)-Filme überhaupt. Robert de Niro bekam sogar einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Ein Muss für jeden Box- und Filmfan.

Welcher Streifen gehört Deiner Meinung nach auf die Liste der besten Box-Filme? Verrate uns in den Kommentaren, welcher Box-Film Dir zuletzt besonders viel Spaß gemacht hat.

