Deutsche Filme bei Netflix – Eine Bestenliste

Urkomisch, nachdenklich oder hochspannend: Deutsche Filme bei Netflix decken alle Genres ab. Diese Watchlist enthält coole Komödien, Antikriegsfilme und Thriller, bei denen einem der Atem stockt. Diese zehn Produktionen gehören zu den Besten. Sie haben renommierte Preise eingefahren und liegen in der Publikumsgunst ganz oben.

Deutsche Filme bei Netflix gegen den Krieg: Im Westen nichts Neues

Viele sagen, es sei der Film der Stunde, denn „Im Westen nichts Neues“ (2022) schildert die Brutalität des Krieges. Der junge Paul, gespielt vom Burgtheater-Schauspieler Felix Kammerer, kämpft während des Ersten Weltkriegs an der Westfront. Aber im Schützengraben bleibt von seinem glühenden Patriotismus nichts mehr übrig.

Erstmals wurde der gleichnamige Roman von Erich Maria Remarque 1930 in den USA verfilmt und war ein Welterfolg. Und die neue und ebenso bewegende Netflix-Produktion ist für neun Oscars nominiert.

Das Leben der Anderen – Stasi-Thriller mit emotionalem Tiefgang

Wer packende Dramen mit Thrill-Faktor liebt, findet zu diesem Genre einige deutsche Filme bei Netflix. Ein gutes Beispiel ist „Das Leben der Anderen“ (2006). Darin setzt sich Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck mit den Mechanismen der Stasi-Überwachung auseinander und zeigt auch die Perspektive eines DDR-Hauptmanns.

Die oscarprämierte Produktion schildert packend eine Welt aus Angst und Einschüchterung. In den Hauptrollen brillieren Stars wie Martina Gedeck, Ulrich Tukur und Ulrich Mühe.

Traumfrauen – Beziehungskomödie mit Niveau

Ein relaxter Streaming-Abend mit einer leicht-luftigen Komödie? Netflix zeigt deutsche Filme mit diesen Qualitäten in großer Zahl wie zum Beispiel die Lovestory „Traumfrauen“ (2015). Das Regiedebüt von Anika Decker erzählt von vier Single-Frauen, die sich in komplizierte Beziehungen verstricken.

In der Hauptrolle sehen wir Sweetheart-Star Hannah Herzsprung als Leni Reimann, an ihrer Seite Elyas M’Barek. Mit rund 1,7 Millionen Zuschauer:innen gehörte Traumfrauen 2015 zu den meistgesehenen Spielfilmen.

Deutsche Filme bei Netflix: Victoria – Ab ins Berliner Clubleben

Deutsche Filme bei Netflix über Berlin? „Victoria“ (2015) empfiehlt sich für alle Nachtschwärmer:innen. Das Besondere: Der Streifen ist ohne Schnitte gedreht und besteht aus einer einzigen Kameraeinstellung, die 140 Minuten dauert. Der bei der 65. Berlinale ausgezeichnete Film handelt von einer jungen Spanierin, die vier Berliner Jungs kennenlernt und von ihnen in ein verhängnisvolles Abenteuer hineingezogen wird. Mitreißend: die Protagonist:innen Laia Costa und Grimme-Preisträger Fredrick Lau, unter anderem bekannt aus „Neue Vahr Süd“.

Who Am I – Kein System ist sicher – Abflug ins Darknet

Du magst Filme, die subversiv sind und vor Spannung nur so knistern? Dann ist dieser Cyber-Thriller von Regisseur Baran bo Odar das Richtige für Dich. Denn er erinnert an Kultfilme wie „23 – Nichts ist so wie es scheint“ mit August Diehl. Mit Ritalin gedopt, knackt eine Berliner Clique in „Who Am I“ (2014) nicht nur die Computersysteme großer Firmen.

800.000 Zuschauer:innen haben 2014 die abgründige Hacker-Story allein in Deutschland gesehen. Sie zeigt, wie sich eine Gruppe von hochbegabten Borderlinern – mit Tom Schilling, Elyas M’Barek und Wotan Wilke Möhring starbesetzt – nicht nur mit den Geheimdiensten, sondern auch mit der russischen Mafia anlegt.

Deutsche Filme bei Netflix: Honig im Kopf – Mit Alzheimer nach Venedig

Ein Roadmovie mit Herz, in dem Til Schweiger Regie führt und einer der Hauptdarsteller ist. Seinen Gegenpart verkörpert Didi Hallervorden. Der inzwischen 87-jährige Entertainer spielt einen ehemaligen Tierarzt, der an Alzheimer leidet. Sein Sohn (Til Schweiger) will ihn ins Pflegeheim abschieben, doch Enkelin Tilda, gespielt von Schweigers Tochter Emma, brennt mit dem Opa nach Venedig durch.

Ein Publikumsrenner: 7,18 Millionen Menschen strömten 2014 zu diesem Film in die deutschen Kinos. Er gehört damit zu den erfolgreichsten Filmen in der Bundesrepublik seit 1968.

Ich bin dann mal weg – Mit schwerem Gepäck auf Pilgerreise

Der Film zum Mega-Bestseller von Hape Kerkeling ist ein Muss vor alle Fans des Entertainers. In „Ich bin dann mal weg“ (2015) spielt Devid Striesow ziemlich glaubwürdig Hape Kerkeling, der nach einer gesundheitlichen Krise auf dem Jakobsweg pilgert. Unterwegs nach Santiago de Compostela quält sich der Langstrecken-Wanderer nicht nur mit schweren Füßen und Blasen herum.

Deutsche Filme bei Netflix: Sörensen hat Angst – Von wegen Ruhepolster

Viele haben ihn als schrulligen Kommissar Schäffer in der Krimikomödie „Mord mit Aussicht“ lieben gelernt. Mit „Sörensen hat Angst“ (2020) gibt der geniale Komiker Bjarne Mädel sein Regiedebüt. Darin schlüpft der Hamburger auch in die Hauptrolle. Als Hauptkommissar Sörensen zieht er sich wegen einer Angststörung nach Friesland zurück. Doch so beschaulich wie erhofft, ist es dort leider nicht. Kritiker:innen loben den Fernsehfilm als anspruchsvolle Mischung aus Krimi und Komödie.

Toni Erdmann – Mit falschem Gebiss auf Karrierekurs

Für alle, die abgründige Komödien mögen: Die vielfach ausgezeichnete Sandra Hüller als Ines und der Österreicher Peter Simonischek als Vater Winfried bilden ein urkomisches Dream-Team. Die Gegensätze zwischen den beiden könnten nicht größer sein: Während Ines als Unternehmensberaterin unbedingt durchstarten möchte, gibt Alt-68er Winfried den tiefenentspannten Pensionär.

Als Toni Erdmann schmuggelt er sich in das Leben seiner Tochter ein – mit Stofftasche, künstlichem Gebiss und dunkler Perücke. Beim Filmfestival von Cannes avancierte der Film von Maren Ade 2016 zum Kritiker:innen- und Publikumsliebling.

Nebenan – Ansichten eines Schauspielers

„Nebenan“ (2021) gehört in die Rubrik „deutsche Filme bei Netflix, in denen ein Promi-Schauspieler sein Regiedebüt gibt”. „Good Bye Lenin”-Held Daniel Brühl liefert darin eine wunderbare Selbstkarikatur. Er mimt einen Schauspieler aus Berlin, der an seiner Hollywood-Karriere bastelt. Der Schönling mit Geld und Vorzeigefamilie hat vor dem Abflug zum Casting in London noch etwas Zeit und kehrt in die Eckkneipe „Zur Brust“ ein.

Und dort lernt er den ehemaligen Stasi-Mann Bruno, gespielt von Peter Kurth, kennen. „Ein herrlich geschwätziges Kammerspiel“ schwärmen die Kritiker:innen von der Komödie aus der Feder des bekannten Schriftstellers Daniel Kehlmann.

Kennst Du noch einen guten deutschen Film bei Netflix, denn wir unserer Liste vergessen haben? Dann schreibe es uns in einem Kommentar.

