Der Killer auf Netflix: Alle Infos zum Plot, Cast und Release

Was passiert, wenn sich ein Auftragsmörder durch seine Gefühle selbst im Weg steht? Dieser Frage geht Regisseur David Fincher in seinem neuen Film nach: „Der Killer“. Netflix zeigt bereits einen eindrucksvollen Trailer.

Wenn David Fincher auf dem Regie-Stuhl sitzt, geht es meist grausam, hektisch oder tiefgründig zur Sache – oder es trifft gleich alles davon zu. So schuf der US-amerikanische Filmemacher mit „Sieben“ (1995) einen ausgefeilten Thriller-Klassiker und faszinierte mit „Fight Club“ (1999) Zuschauer:innen weltweit. Mit Der Killer steht nun sein elftes Werk an. Alles zum Plot, Cast und zum Release vom Netflix-Film Der Killer erfährst Du hier.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Die Handlung von Der Killer auf Netflix: Worum geht es in David Finchers neuem Film?

„Halte Dich an Deinen Plan“ – so lautet das Mantra des namenlosen Auftragsmörders (Michael Fassbender), der in Der Killer im Mittelpunkt steht. Doch als einer seiner Jobs nach hinten losgeht, findet er sich in einem Kampf gegen seine ehemaligen Auftraggeber:innen wieder. Sie greifen sein Zuhause an, also seine wichtigste Zuflucht. Das kann der Killer nicht auf sich sitzen lassen und reist für seine Verfolgungsjagd durch die USA, die Dominikanische Republik und nach Frankreich. Dabei kommt er an seine Grenzen. Er muss nämlich feststellen, dass er nicht nur gegen seine ehemaligen „Kund:innen“ kämpft, sondern auch gegen sich selbst.

Der Killer-Cast: Michael Fassbenders Solo-Show?

Ohne Michael Fassbender in der Hauptrolle wäre Der Killer möglicherweise gar nicht David Finchers nächster Film geworden, wie in der Presse-Info von Netflix zu lesen ist. So sei für einen Film wie Der Killer ein Schauspieler nötig, der in der Lage sei, das Publikum in jeder Szene zu fesseln.

Fassbender, der schon lange nach solch einer Rolle gesucht hatte, war sofort von der Handlung und dem Protagonisten fasziniert und sagte dem Projekt zu. Er selbst erklärt seine einzigartige Herangehensweise an den Charakter so:

„Wenn der Killer etwas tut, sollte das die Zuschauer erschrecken. Nur ein leeres Gesicht, das auf dich schießt. Keine Emotionen. Es ist einfach leer. Man fühlt sich bei der Figur hoffentlich unwohl. Ich will nicht, dass er cool ist.“

Hauptsächlich wird in Der Killer also wohl Michael Fassbender zu sehen sein. Doch auch die Schauspielerin Monique Ganderton übernimmt eine Rolle. Du kennst sie vielleicht aus Filmen wie „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ (2013) und „X-Men: Apocalypse“ (2016). In Der Killer wird sie eine bisher mysteriöse Figur namens „die dunkelhaarige Frau“ spielen. Außerdem wird Tilda Switon in Der Killer zu sehen sein. Sie könntest Du als Die Älteste aus dem Marvel Cinematic Universe kennen und aus zahlreichen anderen Streifen wie zuletzt „Asteroid City“ von Wes Anderson. In Der Killer wird sie in die Rolle der ebenfalls noch geheimnisvollen „Expertin“ schlüpfen.

Release: Wann startet Der Killer auf Netflix und in den Kinos?

In ausgewählten Kinos wird Der Killer bereits im Oktober laufen, wie der Trailer verrät. Bei Netflix startet der neue Film von David Fincher am 10. November 2023. Um die Wartezeit bis dahin zu kürzen, findest Du hier noch andere Netflix-Highlights, die Du bis dahin streamen kannst.

Dieser Artikel Der Killer auf Netflix: Alle Infos zum Plot, Cast und Release kommt von Featured!