Auf in die finale Schlacht: Der Film führt die Handlung aus der Netflix-Serie „The Last Kingdom” fort. Die endete 2022 nach fünf Staffeln – „Seven Kings Must Die” bildet nun das Finale der Saga um Uhtred von Bebbanburg. Hier findest Du das Ende des Films zu The Last Kingdom erklärt.

Der Film zu The Last Kingdom: Das Ende von Seven Kings Must Die erklärt © Netflix

Warum gibt es überhaupt Seven Kings Must Die?

Eigentlich hatte Neflix die Historienserie The Last Kingdom nach der fünften Staffel beendet. Die Serie basiert auf der von Bernard Cornwell verfassten „Uhtred-Saga”. Die Romanreihe umfasste zum Start der Serie zehn Bände.

Da jede Staffel je zwei Bücher behandeln sollte, war die Serie also auf fünf Staffeln angelegt. Cornwell legte allerdings in den vergangenen Jahren drei weitere Uhtred-Bücher nach. Die hätten eigentlich locker für eine sechste Staffel gereicht.

Aber Netflix blieb bei den geplanten fünf Staffeln und orderte stattdessen mit The Last Kingdom: Seven Kings Must Die einen finalen Spielfilm für die Actionsaga.

Das Ende von The Last Kingdom erklärt: Darum geht’s in Seven Kings Must Die

In einer alten Prophezeiung heißt es, dass Britannien erst nach dem Tod von sieben Königen vereint werden kann – das ist die Ausgangslage für die Filmhandlung, die einige Jahre nach Staffel 5 einsetzt. Im frühen 10. Jahrhundert kommt es nach dem Tod von Edward, König der Angelsachsen und Verbündeter von Uhtred, zu heftigen Kämpfen um die Thronfolge.

In diese Kämpfe sind nicht nur rivalisierende Erben verwickelt, es mischen sich auch noch fremde Mächte ein. Und mittendrein steht Uhtred von Bebbanburg. Das hatte er sich sicher anders vorgestellt.

Wir erinnern uns: Am Ende fünften Staffel erobert Uhtred tatsächlich seine Heimat wieder. Damit hat er auch einen Ort geschaffen, an dem Dän:innen und Sächs:innen in Frieden zusammenleben können, glaubt er. Uhtred ist der neue Lord von Northumbrien und schaut am Ende der Serie von der Burg auf sein Land herab.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Der Film zu The Last Kingdom – das Ende erklärt: Stirbt Uhtred?

Die wichtigste Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Folgen wir dem Filmtitel (und der modernen Vernunft), gehört auch Uhtred zu den vielen Toten dieser blutigen Geschichte. Denn außer ihm sterben sechs Herrscher beziehungsweise Möchtegern-Herrscher im Laufe der Handlung.

Uhtred wäre der siebte. Er ist zwar kein König, aber doch ein hochrangiger Edelmann, der versucht, das Königreich zusammenzuhalten. Wenn es also im Titel heißt, sieben Könige müssen sterben, muss auch unser Held Uhtred dran glauben.

Und tatsächlich: In der finalen Schlacht von Brunanburh wird Uhtred schwer verwundet. So schwer, dass er dem Tode näher als dem Leben scheint. Aber seine Kameraden Finan und Sihtric retten ihn vorerst und bringen ihn zurück nach Bebbanburg.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Erstaunlich, aber der Mann erholt sich zunächst so weit, dass er noch wichtige letzte Dinge regeln kann. Und diese letzten Dinge sind staatspolitisch von höchster Bedeutung, denn Uhtred sichert gewissermaßen im Alleingang den Aufstieg des Königreichs England.

Er übergibt sein Northumbrien nämlich an seinen Schützling Æthelstan, um so ein geeintes Reich zu begründen. Seine Bedingung: Aethelstan darf weder heiraten noch einen Erben zeugen, weshalb dessen Halbbruder Edmund den Thron nach seinem Tod erben wird.

Uhtred zieht weiter nach Valhalla

Nachdem diese Abmachung besiegelt ist, stirbt Uhtred. Oder auch nicht: Denn er verlässt seine irdische Existenz und zieht weiter nach Valhalla, den mythologischen Ruheort der gefallenen Wikingerhelden.

Nach dem Gespräch mit Æthelstan sieht Uhtred blass und schwach aus. Aber er hört Jubel und Fröhlichkeit in der Ferne und geht zum Ende der Halle und öffnet die Tür. Während alle außer ihm nur einen leeren Raum sehen können, sieht Uhtred einen von Feuer erleuchteten Saal, gefüllt mit Menschen aus seiner Vergangenheit, die verstorben sind. Sie alle lachen und trinken und begrüßen Uhtred im nächsten Leben.

Nach allen Regeln der Vernunft gehen wir davon aus, dass Uhtred tot ist. Zumindest weilt er nicht mehr unter den Sterblichen. Außerdem hat der Held sein Ziel erreicht, seine Reise ist zu Ende. Damit ist auch die The Last Kingdom endgültig zu Ende, denn ohne Uhtred gibt es keine Saga mehr, die sich fortführen ließe. Oder wie es so schön schon heißt: Der Rest ist Geschichte.

Was ist an der Uhtred-Saga historisch?

Die Figur des Uhtred ist fiktiv, ebenso wie viele der Ereignisse in Serie und Film. Aber The Last Kingdom nähert sich zumindest zum Ende hin historischen Fakten: Æthelstan war tatsächlich von 924 bis 927 nach Christus König von Essex und von 927 bis 939 König von England.

Er war zwar nicht der erste Herrscher auf dem englischen Thron, aber seine Regentschaft gilt als eigentliche Gründerzeit des Königreichs England.

Hättest Du lieber eine sechste Staffel von The Last Kingdom statt des Films gesehen? Verrate es uns in einem Kommentar.

Dieser Artikel Der Film zu The Last Kingdom: Das Ende von Seven Kings Must Die erklärt kommt von Featured!