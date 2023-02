Das Mädchen im Schnee, Staffel 2: Wie könnte die Thrillerserie bei Netflix weitergehen?

Featured: The Guardians of Justice: Alle Infos zu Netflix‘ verrücktem Superhelden-Mix

Du liebst Marvel, DC und „Invincible“? Dann bist Du bei Netflix‘ „The Guardians of Justice” genau richtig. Doch eine Superhelden-Serie wie diese hast Du garantiert noch nie gesehen. Hier erfährst Du alles zu Start, Handlung und Cast von The Guardians of Justice, und was die neue Serie so besonders macht. Und wie steht es eigentlich um eine 2. Staffel? Im Superhelden-Genre heute noch für Aufmerksamkeit oder sogar frischen Wind zu sorgen, ist gar nicht mehr so einfach. Duelle zwischen Göttern und Menschen, multidimensionale Abenteuer, Zeitreisen und magischen Schabernack hat es bei Marvel oder DC schließlich schon zu genüge gegeben. Oder steht wie „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ in einer Kombination von alldem bereits in den Startlöchern. The Guardians of Justice ist eine etwas andere Superhelden-Serie. — Bild: Netflix Bei dieser Konkurrenz ist es durchaus bewundernswert, dass die neue Netflix-Superhelden-Serie The Guardians of Justice schon ...