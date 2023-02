Das Ende von Sharper erklärt: Wer hat eigentlich wen betrogen – und warum?

Sharper ist ein Thriller von Benjamin Caron, der damit seinen ersten Spielfilm vorlegt. Zuvor widmete sich der Regisseur Serienepisoden bei „Andor”, „The Crown” und „Sherlock”. Sharper läuft seit dem 17. Februar 2023 bei Apple TV+. Der Thriller lebt von unzähligen Plot Twists – bis zum überraschenden Ende. Wir erklären Dir hier die vielen Wendungen und das große Finale.

Achtung, es folgen Spoiler!

Bevor wir Dir das überraschende Ende von Sharper näher erklären, schauen wir uns den komplizierten Plot noch einmal genauer an: Der Film ist auf nicht lineare Weise erzählt, und die Charaktere sind durch eine Reihe von Betrügereien miteinander verbunden.

Am Anfang des Thrillers begegnen sich der Buchhändler Tom (Justice Smith) und die Studentin Sandra (Briana Middleton) in seinem Laden – die beiden werden ein Paar. Sandra erzählt ihrem neuen Freund, dass ihr Bruder in Schwierigkeiten ist, weil er jemandem 350.000 Dollar schuldet. Wenn er nicht bezahlt, werde er umgebracht. Tom verrät ihr erst daraufhin, dass er einen reichen Vater hat und ihr die Summe besorgen kann. Doch nach der angeblichen Geldübergabe ist Sandra verschwunden – sie hat Tom betrogen.

Der nächste Teil von Sharper wird aus Sandras Perspektive erzählt. Die Zuschauer:innen erfahren, wieso sie zur Betrügerin wurde: Ein Mann namens Max (Sebastian Stan) hatte die drogenabhängige sowie vorbestrafte Frau angeheuert und ihr beigebracht, als schüchterne Studentin aufzutreten. Sandra machte mit, weil sie sich scheinbar in ihn verliebt hatte. Schließlich setzt er sie auf Tom an.

Sharper hat im Laufe der Geschichte weitere Wendungen zu bieten: Es sieht beispielsweise nur so aus, als sei Max der verwöhnte Sohn von Madeline (Julianne Moore). In Wahrheit ist er aber ihr Geliebter. Die beiden legen den reichen Richard (John Lithgow) herein – Madelines neuen Freund. Mithilfe einiger Tricks bringen Madeline und Max ihn dazu, dem vermeintlichen Sohn jede Menge Geld zu geben. Aber zu Max’ Überraschung will Madeline das Opfer danach nicht verlassen, sondern sogar heiraten. Max will sich nun rächen – aber an Richards Sohn, bei dem es sich ausgerechnet um den Buchhändler Tom handelt.

Welches Interesse hatte Max eigentlich daran, Tom zu schaden? Dafür gibt es zwei Erklärungen: Zum einen hatte Max Rache geschworen, nachdem Madeline ihn für Richard verlassen hatte. Zum anderen will er für Madeleine einen Keil zwischen Vater und Sohn treiben. Durch Sandras und Max’ Betrug hat Tom seinem Vater schließlich 350.000 Dollar entlockt.

Aber warum hilft Max Madeleine, wo er doch eigentlich wütend auf sie ist? Offenbar ist er ihr immer noch verfallen, sodass er ihr den Auftrag nicht abschlagen kann. Am Ende von Sharper kommt aber alles ganz anders.

This was just as much fun to film as it is to watch. #Sharper is streaming now on @AppleTVPlus.

Watch it. And watch out! pic.twitter.com/XtXvmALPif

— John Lithgow (@JohnLithgow) February 17, 2023