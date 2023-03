Crunchyroll: Neue Anime 2023 – das sind die Highlights

„Hell’s Paradise”, „To Every You I’ve Loved Before” und „Dr. Stone: New World”: In den nächsten Wochen und Monaten nimmt Crunchyroll eine Vielzahl von Serien (-staffeln) und Filme ins Programm auf. Welche neuen Anime bei Crunchyroll 2023 zu unseren aktuellen Highlights zählen? Das erfährst Du hier!

Space Battleship Tiramisu (ab sofort verfügbar)

Ein prominenter Neuzugang ist die Animeserie „Space Battleship Tiramisu“, die Du seit Ende März 2023 auf Japanisch mit deutschen Untertiteln streamen kannst. Sie besteht bislang aus fünf Episoden und erzählt von dem Piloten Subaru Ichinose, der in einen aberwitzigen Weltraumkrieg hineingezogen wird.

Das Werk basiert auf dem gleichnamigen Manga von Miyakawa Satoshi. Wann weitere Episoden des Anime bei Crunchyroll erscheinen werden, ist bislang nicht bekannt.

Neue Anime bei Crunchyroll: Heavenly Delusion (ab 1. April 2023)

Am 1. April 2023 startet mit „Heavenly Delusion“ ein weiterer neuer Anime bei Crunchyroll: Im Mittelpunkt stehen das Mädchen Tokio und weitere Kinder, die in einem von der Außenwelt komplett abgeschotteten Kinderzimmer aufwachsen – während draußen menschenfressende Monster ihr Unwesen treiben.

Die Serie basiert übrigens auf dem gleichnamigen Manga von Masakazu Ishigura, der seit 2018 in Japan veröffentlicht wird.

One Piece (fortlaufend)

Seit 1997 läuft die Mangareihe des japanischen Mangaka Eiichiro Oda nun schon; seit 1998 gibt es die dazugehörige Animeserie. Ein Ende ist bereits grob in Sicht: 2024 oder 2025 könnte im Manga das große Finale eingeläutet werden. Die Serienumsetzung geht derweil fröhlich weiter. Aktuell erscheinen bei Crunchyroll beinah wöchentlich neue Episoden zum Streamen.

Neue Anime bei Crunchyroll: Hell’s Paradise (ab 1. April 2023)

Hell’s Paradise heißt die Adaption des gleichnamigen Mangas von Yuji Kaku und erscheint am 1. April 2023 bei Crunchyroll im Simulcast. Die Serie dreht sich um einen Shinobi, der seine Hinrichtung im letzten Augenblick verhindern will. Um freigesprochen zu werden, soll er das mysteriöse Elixier des Lebens auf einer paradiesischen Insel ausfindig machen. Doch genau das gestaltet sich natürlich schwieriger als gedacht.

The Ancient Magus’ Bride, Staffel 2 (ab 6. April 2023)

Am 6. April 2023 geht es mit der zweiten Staffel von „The Ancient Magus’ Bride“ weiter, die wie Season 1 bei Crunchyroll erscheinen wird. In der Fortsetzung wird Protagonistin Chise von einer Hilfsorganisation für Magier:innen an ein sogenanntes College eingeladen – und muss sich schon bald neuen Herausforderungen stellen.

The Ancient Magus’ Bride basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kore Yamazaki. Bislang sind 18 Bände publiziert worden, die in Deutschland unter dem Titel „Die Braut des Magiers“ erscheinen.

Dr. Stone: New World, Staffel 3 (ab 6. April 2023)

Zu den weiteren Highlights im Frühling 2023 gehört die Animeserie Dr. Stone: New World, die am 6. April bei Crunchyroll in die dritte Staffel geht.

Dieses Mal wollen die Protagonist:innen gemeinsam ein Schiff bauen. Ihr Ziel: Die Überquerung des Ozeans, um das Rätsel hinter der mysteriösen Versteinerung der Welt lösen zu können.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, Staffel 2 (ab 9. April 2023)

„Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury” ist der aktuelle Eintrag im „Gundam“-Franchise und spielt zeitlich im Jahr AS 122 der fiktiven Geschichte.

Am 9. April 2023 soll nun die zweite Staffel der Animeserie bei Crunchyroll erscheinen; ebenfalls im Simulcast. Angekündigt sind insgesamt 12 neue Episoden.

Neue Anime bei Crunchyroll: To Every You I’ve Loved Before (ab 21. April 2023)

Crunchyroll hat sich zudem die Lizenz an den beiden Anime „To Every You I’ve Loved Before“ und „To Me, The One Who Loved You” sichern können, die beide dieselbe Liebesgeschichte erzählen, aber aus unterschiedlicher Perspektive.

Die Filme basierend auf den Romanen von Yomoji Otono und sollen ab dem 21. April 2023 bei Crunchyroll zum Abruf bereitstehen.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (ab Oktober 2023)

Auf der AnimeJapan 2023 wurden auch neue Infos zu „The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse“ bekannt gegeben – dem Spin-off zu „The Seven Deadly Sins”.

Die neue Animeserie soll demnach im Oktober 2023 starten. Hierzulande steht sie höchstwahrscheinlich bei Crunchyroll zur Verfügung. Ob die Fortsetzung auch bei Netflix an den Start geht, ist bislang nicht bekannt.

Crunchyroll: Weitere neue Anime 2023 – diese Highlights sind angekündigt

Das war aber längst nicht alles! Noch im laufenden Jahr sollen auch folgende Anime bei Crunchyroll erscheinen beziehungsweise fortgesetzt werden:

• TONIKAWA: Over the Moon for You (ab 7. April 2023) – Staffel 2 der Animeserie, bei Release im Simulcast verfügbar

• Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (ab 9. April 2023) – Staffel 3 der Animeserie, die den Titel „Swordsmith Village Arc“ trägt

• Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (ab Juli 2023) – Staffel 2 der Animeserie, soll noch 2023 im Simulcast erscheinen

• Attack on Titan: Final Season – The Final Chapters (ab Herbst 2023) – die letzten Episoden der weltweit gefeierten Animeserie

• Undead Unluck (ab Oktober 2023) – Adaption des gleichnamigen Mangas von Yoshifumi Tozuka

• Girlfriend, Girlfriend (ab Oktober 2023) – Staffel 2 der Animeserie, entstanden unter der Regie von Takatoshi Suzuki

• Sasaki and Miyano: Graduation (noch kein Startdatum) – filmisches Sequel zum Boys-Love-Anime „Sasaki and Miyano“

• Goblin Slayer II (noch kein Startdatum) – Staffel 2 der Animeserie, die auf dem gleichnamigen Light Novel basiert

• Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage (noch kein Startdatum) – Special zur Serie „Ranking Kings”

Auf welche neuen Anime bei Crunchyroll freust Du Dich am meisten? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar!

