Creed III: Rocky’s Legacy | Kritik: Rocky Vermächtnis mit Wumms, aber ohne Rocky

Das Böse watschelt in kleinen Schritten: Seit September 2021 ist ein Pinguin Spin-off mit Colin Farrell als Hauptdarsteller in Arbeit. Wir haben für Dich herausgefunden, worum es in der Serie gehen soll, und ob weitere Spin-offs geplant sind. Ob in den Batman-Comics, in „Batmans Rückkehr“ von Tim Burton oder in der Crime-Serie „Gotham“: Der Pinguin alias Oswald Cobblepot zählt zu den facettenreichsten Batman-Schurk:innen überhaupt. So agiert er oft auf Augenhöhe mit Batman, arbeitet teilweise sogar mit unserem geflügelten Helden zusammen, verfolgt dabei aber auch knallhart seine eigenen Interessen. Immer wieder wird deutlich: So groß sind die Unterschiede zwischen den beiden Widersachern gar nicht. Nach dem Erfolg des neuen Kinofilms „The Batman“ darfst Du Dich nun auf ein Pinguin Spin-off freuen, in dem einmal mehr Colin Farrell in die Rolle des Bösewichts im Frack schlüpft. Inhaltlich soll es in der Serie um den Aufstieg des Pinguins zu einem der größten ...